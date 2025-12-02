AI散熱技術升級！水冷板爆發、MCL長線受惠 概念股全面點火
生成式AI模型加速進化，AI晶片電晶體堆疊不斷提高，使功耗（TDP）呈現指數型攀升。傳統氣冷架構已達瓶頸，水冷板成為主流散熱方案，而MCL則被視為下一世代關鍵技術。
生成式AI帶動模型參數量暴增，算力需求快速上升，AI晶片為了支撐運算量，電晶體持續堆疊，直接推高TDP（熱設計功耗）。以輝達（Nvidia）GPU TDP演進來看，Ampere世代（A100）的功耗約400～500W（瓦），Hopper（H100、H200）提升至700W，Blackwell（B100、B200、GB200）已經來到1,000～1,200W，而Rubin則預期將超過2,000W。
在這樣的功耗水準下，傳統氣冷散熱就算加大鰭片並搭配高速風扇，依舊無法穩定壓制千瓦級晶片溫度，因此Blackwell已開始導入水冷板（Cold Plate），成為目前最主流的散熱方式。
千瓦級功耗推升散熱需求 水冷板成為當前主流方案
水冷板的工作原理是，晶片熱能先經封裝蓋與導熱材料傳遞到水冷板，再由冷卻液帶走熱量，之後透過熱交換器降溫後循環回流，如此構成封閉冷卻系統。
在散熱能力方面，水冷板的解熱上限約落在2,500～3,000W，足以支撐Rubin GPU以上等級的產品，但若Rubin Ultra的TDP超過3,000W，將需要導入更新一代的散熱技術。
隨著水冷板的普及，岐管（Manifold）與快接頭（UQD）需求也同步上升，其中岐管負責將冷卻液分配至各水冷板，快接頭則提供水管快速拆裝、便於維護。
多家車用零件廠已跨入相關散熱領域，UQD由濱川（1569）、宇隆（2233）、智伸科（4551）等廠商切入，岐管則由劍麟（2228）開發；台廠當中，奇鋐（3017）是水冷板的領導者，為Nvidia Blackwell GPU水冷板主要供應商，Blackwell市占率預期可超過50%，並有望在2026年受惠於Blackwell與雲端服務供應商（CSP）客製化晶片（ASIC）的大量出貨。
TDP跨入3,000W時代 MCL散熱技術受矚目
在Rubin TDP被估計將超過2,000W、Rubin Ultra更可能超過3,000W的情況下，傳統水冷板的散熱能力正逐步逼近極限，因此市場開始關注微通道蓋板冷卻技術（Microchannel Lid，簡稱MCL）解決方案。
MCL的設計是將水道微細化到約20～300微米（μm），遠小於傳統水冷板中約1～3公分的水道，並與裸晶（Die，未封装前的晶粒）直接整合，藉此省去中間的導熱介面，大幅提升熱傳效率。
就技術開發現況來看，奇鋐、雙鴻（3324）、健策（3653）均已投入MCL，其中健策（3653）的進度相對最快，但目前仍處於試產驗證階段，尚未真正量產。
由於MCL與封裝需深度整合，範圍包含均熱片、封裝蓋板與水冷結構，因此必須由晶圓廠、封裝廠與散熱廠共同開發，導致其開發週期明顯長於傳統散熱材料，短期內技術不易量產，未來晶片的實際採用時程尚不明朗。
整體來看，AI晶片TDP持續飆升，推動水冷板進入快速普及期，Blackwell、Rubin等千瓦級GPU帶動散熱需求高度成長，而水冷板目前的解熱能力足以支撐2,500～3,000W，成為現階段主流方案，同步也推升岐管與快接頭需求，讓車用零件廠得以跨足散熱新市場。
其中奇鋐在水冷板出貨上居於領先地位，Blackwell市占率可望超過50%，再加上MCL被視為下一世代關鍵散熱技術，台廠已有多家公司投入研發，有望在長線上受惠。
不過從風險面來看，目前MCL技術仍停留在試產階段，短期內要達成量產並不容易，而隨著未來GPU功耗突破3,000W，現有水冷板可能逼近散熱上限，必須仰賴新技術接棒；此外，MCL的導入高度仰賴晶圓廠、封裝廠與散熱廠之間的協同合作，開發週期明顯拉長，也讓技術實際導入速度充滿不確定性。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 121
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 72
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 114
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 123
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 78
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 91
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 15 小時前 ・ 17
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 12
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 23 小時前 ・ 417
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 5
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 21
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7