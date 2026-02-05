AI數位助理助攻護理轉型！ 聚焦照護專業減輕文書負擔





【NOW健康 楊芷晴／台南報導】在高齡化浪潮、多重慢性及共病照護需求增加的壓力下，優化護理人員的工作環境並提升照護品質，已成為當前醫護體系的重要課題。其中，繁重的文書負擔可能是影響護理留任意願的關鍵因素之一。



奇美醫院智慧護理雲端整合系統 率先導入護理機構



為此，奇美醫療財團法人奇美醫院承接衛生福利部114年度至115年度「護理機構照護品質提升補助計畫」，並攜手本一科技股份有限公司，共同合作開發智慧護理雲端整合系統，在既有的護理人力配置與管理制度下，率先將人工智慧（AI）導入護理之家與居家護理所。居家護理導入「AI隨行秘書」，可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線；護理之家則透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況，主動提醒異常風險，成為第一線照護的重要後援。透過AI輔助減輕護理人員的行政作業、優化工作流程，將更多時間專注於專業照護及生活平衡。

奇美醫療財團法人奇美醫院於2026年2月2日舉辦「智慧輔助照護成果發表會」，展示AI協助護理人員提升紀錄效率、優化照護流程及減輕工作壓力上的應用成果。活動以「智慧輔助照護成果報告」、「居家護理經驗分享」、「護理之家應用實例」及「未來發展展望」四大主題，完整呈現從居家到機構的智慧轉型實務。



AI數位助理助攻 居家護理和護理之家照護流程更順暢



在居家護理現場，護理師常需獨自面對繁雜的照護與紀錄工作。奇美醫療財團法人奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說明，導入「AI數位助理」後，系統可結合語音或文字紀錄自動產出照護建議與紀錄草稿，供護理人員依專業判斷確認與使用。系統的導入讓護理師能在訪視結束當下完成紀錄，減少記憶誤差與加班壓力，新收案紀錄時間平均縮短25至45分鐘。此外，手機版APP更具備「智慧排程」功能，自動規劃個案訪視路線，即時掌握個案資訊、預估訪視時間並提醒備品準備，同時支援傷口拍照、錄音與錄影影像即時上傳，讓照護流程更流暢、更安全。



在護理之家場域，AI數位助理系統化身「智慧巡守員」。陳綉琴指出，系統會自動整合住民生命徵象與照護重點，生成個別化護理問題與衛教建議。這套「紅綠燈警示系統」會依據住民健康狀況設定紅、黃、綠燈警示，當出現異常時即時提醒護理人員介入，防止病情惡化，不僅提升照護品質，也有效分擔人力監測壓力，讓護理師能將更多時間投入人性化照護與專業判斷。



科技開啟Smart Work 衛福部肯定「聰明工作」優勢



衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，奇美醫療財團法人奇美醫院承接此計畫展現了護理機構利用科技改善職場環境的努力。本計畫係在落實護理機構用人責任的前提下，導入智慧科技作為支持護理專業的輔助措施，透過「聰明工作（Smart Work）」模式，期望能有效降低護理人員的非直接照護負擔，並作為其他護理照護場域發展因地制宜創新模式之參考。透過科技縮小醫療數位落差，讓中小型護理機構也能享有與大型醫院同等級的智慧資源，提升整體醫護環境。



智慧輔助照護的推動不只是科技創新，更是照護文化的轉型。陳綉琴表示，AI技術不應、也不會取代護理人員的專業與責任，而是作為優化工作流程的工具。透過科技協助解決重複性高的文書工作，進而改善護理師工作滿意度，讓專業價值被真正看見，並在生活平衡間取得雙贏。未來，奇美醫院將持續與衛生福利部及各地護理機構合作，推動更多智慧照護應用，讓科技真正走進每一個需要被照顧的角落，用數據守護健康、用科技傳遞溫度，為台灣護理注入更多的支持與動能，回歸「以人為本」的照護本質。



# 首圖來源／奇美醫院提供



