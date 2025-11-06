AI數據提煉成金1／意藍推新智能搜尋方案 首發鎖定講求數據精確的金融業

被譽為「純血AI股」的意藍資訊正式推出AI智能搜尋解決方案，首發瞄準講求數字精確、也是意藍主要客戶群的金融業。（意藍提供）

鎖定企業導入AI時「害怕出錯」的普遍焦慮，專注於AI數據的意藍資訊，正式推出企業級AI搜尋解決方案，將第一槍瞄準對數字精準度要求最嚴苛的金融業。意藍資訊總經理楊立偉透露，目前客戶涵蓋多家指標型金融客戶，下一階段則會往其它大型企業的情報與安全監理部門推動產品，新產品線明年營收占比有望挑戰5成。

意藍資訊（以下簡稱意藍）今年5月以數位雲端類股掛牌上櫃，因語意分析、搜尋引擎及數據探勘等核心技術與AI高度重疊，被市場譽為「純血AI股」。

在5日的產品發布會上，意藍資訊總經理楊立偉端出新的「AI Search」解決方案，在投資情報、風控情報、智慧客服和輔導作業助理等5大應用情境，提供嚴格清理、可供AI調用的「AI Ready」數據庫。

楊立偉表示，企業導入AI最大的問題，仍然在於AI的幻覺與錯誤率。他指出，許多通用型AI「會一本正經地胡說八道」，尤其對分秒必爭、數字即一切的金融業而言，是致命硬傷。

「兩個最重要的問題，第一個要言之有本，根據數據事實來回答；第二個要能夠正確可信賴。」楊立偉表示，意藍擁有長年建構的數據能力作為護城河。此次AI Search數據庫不僅涵蓋外部市場情報，也整合企業內部文件、法規公告、內部FAQ等多源資料，讓AI的應答準確、可信賴。

楊立偉強調，意藍不與科技巨頭在通用大模型上硬碰硬，而是回歸企業的真實需求，提供可信賴與可落地的AI。他透露，過去一年，意藍的解決方案已成功導入證券、保險、銀行，甚至金融監理機關等指標性客戶。

像是監管機關以往要從每日數千萬筆的交易資料中，進行洗錢防制調查，「光是挑選一個可疑案件，可能要花費足足2個禮拜；導入AI Search後，透過AI數據整合與推理能力，能夠在半天之內就完成可疑案件、帳號與樣態的篩選。」楊立偉舉例。

楊立偉表示，AI Search產品線以SaaS方案推出，目前累積約20組客戶。他預期今年的年均複合增長率能達標60％，營收占比提升至近3成。看好市場潛在需求，楊立偉樂觀預估明年AI Search營收佔比會持續成長至4～5成，目標再新增40組客戶。

