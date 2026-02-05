AI新創創櫃入選企業發表

櫃買董事長簡立忠（右6）、總經理陳麗卿（右4）及出席者合影。

櫃買中心、資誠會計師事務所、台智雲三方去年七月啟動「AI新創創櫃啟航計畫」，昨（5）日舉行「AI新創創櫃啟航計畫入選企業發表會」；櫃買中心董事長簡立忠表示，期望此計畫為台灣AI新創企業提供算力、技術、資金，甚至是市場制度的全方位助力。

簡立忠表示，長期以來，櫃買扶植的新創企業透過資本市場，從創櫃到興櫃，再到上櫃，形成一個多層次的市場，逐步讓各個不同階段的公司，在健全制度、提升能見度，還有募資能力方面不斷地加強。

櫃買去年起配合行政院推動中小微企業多元振興發展，推出「創櫃板Plus」新制，去年輔導加上掛創櫃板共有116家，跟前一年54家相比翻倍，而今年會再想辦法翻一倍，朝這樣的努力方向前進。

簡立忠指出，創櫃板從推動以來超過十年，這十年間一共輔導500多家公司，登錄創櫃板的也超過280家以上的公司，其中有31家走到了興櫃，8家上市上櫃掛牌。

櫃買本次攜手台智雲及資誠共同推動AI新創加速成長機制，並透過創櫃板輔導機制，協助中小微及新創企業在市場中追求卓越。

簡立忠表示，台智雲的特色是致力於打造主權AI數位經濟生態系，協助新創企業突破計算瓶頸，同時台智雲本身就是一個運算中心，能提供AI新創團隊大量算力，協助突破發展限制，資誠聯合會計師事務所多年來也投入創新加速器，並且很早就加入創櫃板聯合輔導機制，以會計師專業角色，協助新創團隊建立內部控制、基本會計制度，並強化公司治理觀念。

昨日發表會特別邀請智慧工廠AI影像辨識方案的慧穩科技、線上智財保護服務的睿加科技，以及物流方案開發及整體解決方案設計商泰科動力，分享加入本計畫及獲得推薦夥伴支持的經驗談，吸引11家創投出席，包括台杉投資、中華開發創投、能率亞洲資本等。