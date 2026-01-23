AI新創怎麼起跑？數發部揭實際成效：先給算力直指市場

〔記者邱巧貞／台北報導〕人工智慧(AI)已被各國視為新一代關鍵戰略產業，在全球加速布局之際，政府也積極勾勒屬於台灣的AI時代重大建設藍圖，並強調其重要性不亞於過去推動台灣經濟起飛的「十大建設」，必須以更高規格、系統性方式推動。

數位產業署署長林俊秀表示，在AI新十大建設中，數位發展部(簡稱數發部)扮演極為關鍵的角色。整體架構中，包含2 項主辦、7項協辦，除了其中一項與矽光子相關的建設未涉及，其餘多數項目皆深度參與。

林俊秀提到，配合AI新十大建設，政府同步端出五大政策工具，作為推動產業發展的引擎。首先，在AI時代，第一桶金不再只是資金，而是「算力」。政府選擇以「提供算力」作為AI新創與產業起跑的關鍵起點，等同過去以資金挹注啟動產業的角色。

其次是「資料」，資料品質直接左右AI模型運作，政府一方面推動《促進資料創新利用發展條例》，鼓勵公務機關釋出無智慧財產權疑慮的政府資料作為AI訓練素材，另一方面也積極建構「臺灣主權AI訓練語料庫」，強調以台灣本地、在地文化資料訓練模型，確保AI在語言、使用習慣與價值觀上貼近台灣社會脈絡，這同樣是各國競逐的重要方向。

第三是人才，AI人才需求快速攀升，但過去缺乏統一標準。為此，數發部制定「AI產業人才認定指引」，將AI人才分為研發型、開發型與應用型三大類，並明確定義各類型所需的技能、素養與訓練方向，協助企業選才、培訓，也為人才職涯發展提供清楚路徑。

該指引已於去年發布，並納入公務體系培訓參考，目前已有21家培訓機構、14項認證項目參與，並與多家人力平台簽署MOU，今年第二季更將推出3.0版本，新增AI治理、隱私、信任與風險管理等非技術面素養，以回應AI基本法通過後的新需求。

第四資金方面，政府透過國發基金匡列100億元，採「搭配投資」模式，由創投先行篩選案件，政府再以1：1方式投資，具政策導向者最高可達2：1。截至目前，已篩選36家新創，政府投入約7000萬元，並帶動民間投資約3億元。

第五是市場媒合，為讓AI能真正走進產業與場域，政府也積極扮演市場媒合角色，補足初期供需落差與資訊不對稱。

以長照機構為例，透過AI系統整合影像、文字資料，可將原本需數小時的評估與行政流程，大幅縮短至半小時，不僅提升效率，也不取代人力，而是讓專業人員能專注於更高價值的工作。去年共舉辦12場媒合會，促成約1,200萬元訂單金額，讓AI逐步在實務場域落地。

此外，除了五大政策工具外，數發部也高度重視兩大核心方向：一是運用AI強化公共服務與行政效率；其次是建立可信賴的數位環境。林俊秀指出，若社會對數位環境缺乏信任，將直接阻礙數位經濟與產業發展，此外，面對每日高達數百萬次的網路攻擊，也須仰賴AI即時分析攻擊樣態與風險來源，確保數位治理的安全與穩定。

