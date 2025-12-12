AI新十大建設啟動主權AI 國網雲端算力中心正式啟用

AI新十大建設－打造主權AI 「國網雲端算力中心」啟用，圖為晶創26照片。(國科會提供)

為迎向 AI 時代、加速智慧國家發展，行政院積極推動「AI 新十大建設」方案。在國家科學及技術委員會主導下，位於臺南南部科學園區的「國網雲端算力中心」於今天（12日）正式啟用，由賴清德總統親臨主持，國發會主委葉俊顯、臺南市長黃偉哲，以及各部會、產業界與學研界代表共同出席見證。國網雲端算力中心兼具大型 AI／HPC 算力基地與國際電信節點功能，是我國推動「AI 新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，象徵臺灣在全球數位競爭中持續強化科技自主與算力韌性，正式啟動主權 AI 新篇章。

廣告 廣告

賴清德總統致詞時指出，臺灣不能長期依循國外廠商所制定的系統規格，更應鼓勵國內業者發展自主算力系統架構，從專用積體電路晶片、超級電腦內部網路設計，到運算與儲存設備及通訊網路交換器，全面採用臺灣廠商研發成果，並結合矽光子技術發展，未來以全光網路串聯全臺資料中心。賴總統並於典禮中宣布，國研院國網中心將與日本 NTT 及中華電信合作，引進下世代全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提升資料傳輸速度。日本政府亦於 APEC 雙邊會議中特別感謝臺灣協助 NTT 完成全光網路技術開發，並協助將該技術引進臺灣。

國科會主委吳誠文表示，國網雲端算力中心的啟用，不僅可支撐科學研究與產業應用，也具備未來部署量子電腦的戰略潛能。依整體規劃，至 2029 年，國研院國網中心算力將擴展至 23MW，涵蓋南科國網雲端算力中心，以及預計於 2029 年啟用的臺南沙崙智慧創新算力中心，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。同時，今日正式啟動的「臺灣算力聯盟」，顯示我國算力布局持續擴充，由政府與產業界攜手建立完整算力生態系，透過公私協力，打造能生產 AI、部署 AI、加速 AI 的在地工廠，為科技自主與產業創新注入關鍵動能。

在國科會發起下，「臺灣算力聯盟」也於今日正式成立，由國研院國網中心籌組，成功匯集交通部中央氣象署、超微、友崴超級運算 Ubilink.AI、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團亞灣超算等跨部會與產業夥伴，形成政府與民間共構算力生態的戰略聯盟。聯盟未來將聚焦算力協調與媒合、機房與基礎資源合作、人才培育及開源軟體推廣四大方向，攜手推動主權 AI 關鍵應用落地，強化我國算力供應鏈韌性，加速算力生態系成長，共同推動臺灣邁向新一代算力發展階段。