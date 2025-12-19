AI新十大建設 賴清德：2040兆元產值軟體平台、培育50萬個AI人才

賴清德出席「AI新十大建設－關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（19）日表示，面對全面智慧化時代來臨，政府推動「AI新十大建設」，希望達到3項目標。包括第一，2040年前能有兆元產值的軟體平台；第二，協助100萬家中小微型企業導入人工智慧；第三，建立人工智慧生活圈，在食衣住行育樂各領域導入人工智慧。他也說，期盼在2040年為台灣培育出50萬個AI人才。

賴清德今上午前往新竹出席「AI新十大建設－關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」，並致詞表示，全面智慧化時代的來臨固然是台灣要面對的挑戰，但同時也是非常好的發展機會。他說，政府推動「AI新十大建設」，就是要在現有的硬體實力基礎上持續發展，確保台灣在下個世代持續居於領先地位。

賴清德提到，「AI新十大建設」涵蓋：第一，算力中心，在國科會團隊努力之下，「國網雲端算力中心」日前已正式啟用，未來也將逐步提升算力。第二，AI資料中心，預計將在南部科學園區正式上路。第三，推動人才培訓，教育部、經濟部、國發會及國科會等相關部會共同合作，期盼在2040年為台灣培育出50萬個AI人才，不僅在學校、社會，政府機關也正進行人工智慧培訓工作，中央和地方的公務人員都要接受行政院人事行政總處所安排的AI應用學習課程，根據不同工作內容、職務與位階接受不同等級的課程，並持續進階。

賴清德接著說，要培育人才，或是社會、國家要推動人工智慧建設，公務人員將是優先要學習人工智慧的對象，如果公務人員能具備人工智慧的訓練及專業知識，在推動各項政策或產業界發展時，政府才能提供實質協助。此外，台灣的北、中、南、東都要均衡發展，全面智慧化時代的利基不應集中在北部或中部，南部、東部也應該具備。

賴清德指出，在3個關鍵技術方面，今天矽光子是第一站，台灣的業界與學研界共同合作，讓矽光子技術已領先全球。除了要感謝大家，也要了解目前進度、未來發展，以及政府能提供協助的角度與面向，讓矽光子的發展更加迅速、有效率，後續也將安排參訪量子運算與機器人等兩項關鍵技術。

賴清德表示，「AI新十大建設」希望達到下列3項目標：希望在2040年前能有兆元產值的軟體平台；其次，協助100萬家中小微型企業導入人工智慧，讓人工智慧幫助中小微型企業升級轉型；第三，建立人工智慧生活圈，在食衣住行育樂各領域導入人工智慧。

賴清德說，政府協助新創成就兆元產值的軟體平台，也經由兆元產值的軟體平台業者來幫助中小微型企業，成就未來人工智慧生活圈，這是大家共同的目標。他並再次感謝大家參與今日座談會，期盼未來與業界攜手合作，讓台灣更穩健地走進世界，帶動國家更好的發展，也讓人民生活更好。

