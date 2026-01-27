AI新藥大航海時代台灣躍升策略樞紐 攜手歐洲製藥巨擘打造藥物韌性新生態
宇斻管顧管理合夥人尤齊著(左五)、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞(左六)、工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇(右六)、資誠林冠宏會計師(右四)等貴賓合影。(圖片來源/宇斻管顧)
隨著全球藥物研發進入「AI全面導入」的關鍵轉捩點，宇斻管顧（Mosaic Venture Lab）攜手工研院、ATH Ventures及資誠，於23日共同舉辦「新世代AI驅動新藥研發論壇」。 本次論壇匯聚產官學研代表，包括經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇、資誠林冠宏會計師等政策與產業領袖，並邀請羅氏集團瑞士總部全球產品策略總監Nicolas Martin與全球AI藥研先驅Exscientia共同創辦人Jérémy Besnard，從國際視角剖析AI如何作為新一代研發基礎設施，協助台灣更深度嵌入全球製藥創新體系。
論壇首先進行圓桌對談，由宇斻管顧管理合夥人尤齊著主持，與工研院生醫與醫材研究所技術長周民元、SPARK Taiwan執行長曾宇鳯教授、醫智亮加速器執行長胡瑞卿、及TCA Venture合夥人施旻宜等產學專家，聚焦AI藥物研發的落地條件、產業分工與國際合作模式。尤齊著指出，透過數位能力深化與跨國協作，台灣可逐步建立「以合作提升韌性」的發展路徑，並在即將到來的2026年生技掛牌潮中，強化其在全球AI藥物研發生態系中的關鍵角色。
隨後登場的創新技術展演，呈現多項具體研發成果。由宇斻管顧成功輔導來台落地的智能基因(InFocus Therapeutics) CSO分享以生成式AI結合RNA生物學進行小分子藥物開發的研發模式；台灣新創分子智醫（Virtualman）展示透過AI預測藥物毒性、降低開發風險的應用成果；由SPARK Taiwan孵育的思捷優達（Yoda Therapeutics），其針對中樞神經系統疾病的藥物已取得美國FDA孤兒藥資格，展現台灣在自主研發上的實質進展。
更多信傳媒報導
從半導體到居家生活 EOG押注「活氧電解」技術搶進空氣淨化藍海
壓力一大就掉髮、白髮狂冒？中醫揭頭髮反映的4大身體警訊
李在明和習近平握手後不到一個月 川普宣布韓國關稅25％ 現代汽車股價應聲下跌
其他人也在看
入伍前就知道！車銀優爆逃稅200億 本人黑底文首發聲致歉：接受一切後果
「臉蛋天才」、韓星車銀優去年7月底入伍，近日爆出他遭韓國國稅廳追討200億元（約新台幣4.37億元）所得稅，最重恐遭判無期徒刑，而人在當兵的他，至今尚未正式回應讓粉絲也相當擔憂。今（26日）晚車銀優首次正式發聲，表示對此深自反省，將配合調查並接受最後結果。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 21則留言
貓頭鷹「站媽祖頭上給眼神」畫面曝…苗栗勸化堂回應了！
生活中心／饒婉馨報導苗栗縣南庄鄉的獅頭山勸化堂24日出現罕見奇景，一隻貓頭鷹突然飛入媽祖殿，並直接停留在媽祖神像的頭冠上，時間長達數小時沒不離開。這副「鳥與神像」融為一體的神奇畫面被信徒拍下並上傳至社群平台，隨即引發網友熱議，廟方對此也做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮
外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
成熟製程回溫！三大法人砸28.1億回補聯電逾4萬張 法說前資金湧入止跌強彈近7%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（26）日延續多頭氣勢，開盤上漲41.05點，以32,002.56點開出，盤中最高衝上32,196.75點，再度刷新歷史新高，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
冰風暴＋油漲 塑化報價攀揚
美國加大對伊朗施壓，布蘭特原油續揚至每桶65.88美元，加上遠東區石化上游原料最新現貨行情隨油價、大陸減產及美冬季風暴催化，包括苯價、丙烯及SM、PTA、EG聯袂勁揚，烘托塑化族群隨資金輪動進駐，由台塑四寶領先強勢攀揚表態，台塑、台化、台塑化、東聯26日強勢亮燈漲停，台聚集團、國喬等專業廠股價也跟漲攀揚，助力塑膠類股指數大漲逾7％。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
釜山女神李晧禎「人生第一次」獻台灣 過年計畫曝光
「釜山女神」李晧禎擁有亮眼外型及姣好身材，去年更宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣持續攀升。而近日再度來台，一落地便立刻投入廣告拍攝工作，展現十足的敬業態度，而這也是李晧禎人生第一支廣告作品，她也正式把自己的「廣告初體驗」獻給台灣。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位
即時中心／温芸萱報導美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午徒手攀登台北101，耗時1小時31分順利登頂，刷新原先4小時預估速度，震撼國際，也讓全台沸騰。此事在社群熱傳，有網友幽默表示「以後開會超過1.5小時，一律告知大家Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？」，引發網友狂留言調侃。民視 ・ 20 小時前 ・ 31則留言
限貸令重拳打趴豪宅！台北逾7千萬買氣史上最淒慘 買賣移轉量近乎腰斬
受央行第七波信用管制與限貸令影響，2025年台北市總價逾7,000萬元豪宅交易僅561件，年減42.5%創史上新低。傳統強區信義、大安交易量幾近腰斬，蛋白區甚至縮水逾六成。即便市場慘澹，內湖與南港因科技產業紅利支撐，減幅僅一至二成，表現相對抗跌。專家分析，高自備款門檻使買氣轉冷，2026年將維持量縮價盤，豪宅市場正式回歸地段價值與自住基本面。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
她出頭期、老公扛房貸！ 「選大樓還透天」夫妻意見分歧 網推1房型：一次解決
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價高居不下，買房時該如何取捨，往往不只是預算問題，更牽涉到生活習慣與夫妻共識。近日，有網友發文表示，最近想要...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
獨家直擊！最美孕婦依依挺肚逛大街 老公納豆貼心守候一路陪伴
已進入孕中期的依依氣色極佳，腹部微微隆起，四肢依舊纖細。要說是「最美孕婦代表」，讀者透露她整個人散發自信又從容的幸福光采，外套一遮十分藏肚。而走在依依身後的納豆則一路面帶微笑，貼心守候著愛妻，畫面相當溫馨。夫妻倆去年11月曾舉辦溫馨的寶寶性別派對，當得知腹...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 8則留言
NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20
因為明尼蘇達州接連爆發聯邦移民官槍擊平民衝突事件，勇士作客灰狼比賽延到26日才舉行，靠著史蒂芬柯瑞攻下26分，加上勇士第3節狂轟38分，勇士111比85橫掃地主灰狼，灰狼苦吞5連敗，排名也滑落到西區第7。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 7則留言
《軋戲》、《突然的喜歡》全是他的作品！ 導演「貓的樹」營造獨特氛圍感 10部必看陸劇推薦
【文／陳雪芮】隨著《軋戲》、《突然的喜歡》接連熱播掀起討論，導演「貓的樹」題度居高不下。不少觀眾發現，讓劇集越看越有後勁的，往往不只來自卡司或題材，而是那股一眼就能認出的獨特「氛圍感」。從鏡頭調度、光影節奏到情緒留白，「貓的樹」總能精準捕捉角色之間的曖昧、拉扯與心動，拍得剛剛好、也讓人忍不住一再回味。這次特別整理 10 部導演「貓的樹」必看經典陸劇，一次回顧他如何從青春校園一路拍到現代愛情，穩穩坐上「氛圍感天花板」的位置。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5則留言
預售屋客變撤中島、換座向！19 坪小宅翻轉格局，把走道變身咖啡櫥窗，釋放兩倍空間擁抱三房兩衛
本案位於桃園青埔，雖然僅有 19 坪，但在預售屋客變階段便提早介入，成功在有限坪數內擘劃出 3 房 1 廳 2 衛的精實格局。設計概念旨在打造下班後能完全放鬆且機能多元的居住環境，為了極大化坪效，更在特定區域規劃架高地板，將收納隱於無形，並透過動線重排讓採光穿透全室；全室摒棄複雜的材質，選用較為溫暖輕柔的木質元素鋪陳，並以優美的弧形線條作為視覺引導，讓空間在開闊與緊密之間律動，居住者在每一個轉身走動中都能參與空間的變化。設計家 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
來台拍首支廣告 李晧禎尾牙人氣爆棚
[NOWnews今日新聞]韓籍啦啦隊女神「釜山女神」的李晧禎近日再度飛抵台灣，一落地便火速投入工作行程，人氣與邀約同步攀升，正值台灣尾牙旺季，她的行程幾乎天天滿檔，成為企業活動與粉絲關注的焦點，這次來...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 發表留言
記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15則留言