AI新藥大航海時代台灣躍升策略樞紐 攜手歐洲製藥巨擘打造藥物韌性新生態

宇斻管顧管理合夥人尤齊著(左五)、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞(左六)、工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇(右六)、資誠林冠宏會計師(右四)等貴賓合影。(圖片來源/宇斻管顧)

隨著全球藥物研發進入「AI全面導入」的關鍵轉捩點，宇斻管顧（Mosaic Venture Lab）攜手工研院、ATH Ventures及資誠，於23日共同舉辦「新世代AI驅動新藥研發論壇」。 本次論壇匯聚產官學研代表，包括經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇、資誠林冠宏會計師等政策與產業領袖，並邀請羅氏集團瑞士總部全球產品策略總監Nicolas Martin與全球AI藥研先驅Exscientia共同創辦人Jérémy Besnard，從國際視角剖析AI如何作為新一代研發基礎設施，協助台灣更深度嵌入全球製藥創新體系。

論壇首先進行圓桌對談，由宇斻管顧管理合夥人尤齊著主持，與工研院生醫與醫材研究所技術長周民元、SPARK Taiwan執行長曾宇鳯教授、醫智亮加速器執行長胡瑞卿、及TCA Venture合夥人施旻宜等產學專家，聚焦AI藥物研發的落地條件、產業分工與國際合作模式。尤齊著指出，透過數位能力深化與跨國協作，台灣可逐步建立「以合作提升韌性」的發展路徑，並在即將到來的2026年生技掛牌潮中，強化其在全球AI藥物研發生態系中的關鍵角色。

隨後登場的創新技術展演，呈現多項具體研發成果。由宇斻管顧成功輔導來台落地的智能基因(InFocus Therapeutics) CSO分享以生成式AI結合RNA生物學進行小分子藥物開發的研發模式；台灣新創分子智醫（Virtualman）展示透過AI預測藥物毒性、降低開發風險的應用成果；由SPARK Taiwan孵育的思捷優達（Yoda Therapeutics），其針對中樞神經系統疾病的藥物已取得美國FDA孤兒藥資格，展現台灣在自主研發上的實質進展。

