2026年的CES展已不再僅僅是新奇酷炫硬體的展示場，而是宣示人類正式跨入實體AI與代理人AI全面落地的元年。特別是展覽核心由人工智慧與半導體技術交織而成，展現從雲端算力轉向邊緣運算、從數位螢幕走入現實物理世界的結構性變革。

首先最引人注目的焦點莫過於AI算力與機械結構的深度融合，其中NVIDIA執行長黃仁勳宣布，新一代Vera Rubin運算平台已全面進入量產，這款晶片算力提升，為具身智慧提供了關鍵大腦。這股浪潮不僅限於工業領域，Qualcomm推出的Dragonwing IQ10機器人處理器則展示邊緣端處理感測器融合與即時推論的野心，試圖將機器人技術推向大眾消費市場。顯然產業共識是AI已走出螢幕，透過人形機器人、自駕車、智慧眼鏡，開始具備抓取、行走、判斷的實體能力，被業界譽為機器人產業的「ChatGPT時刻」。

CES展更不乏見識到半導體技術的製程競賽，也就是2奈米與18A的對決，等同支撐AI應用的底層結構，是半導體製程技術的又一次跨越。事實上，2026年CES成為各大晶圓代工與設計大廠展示技術實力的擂台，Intel展示首款採用18A製程生產的PC處理器Panther Lake，象徵5年5節點計畫正式兌現；AMD由執行長蘇姿丰定調2奈米AI PC的新世代。

再者在產業結構轉型，從主權AI到邊緣代理層面，2026的AI發展呈兩極化趨勢，一方面是由國家與大型雲端服務商主導的主權AI，持續追求極致的超大規模運算；另方面是深入使用者生活細節的個人代理AI。而Qualcomm、聯想、Samsung等在CES展出的代理式AI裝置，不再只是被動回應指令，而是能主動預測使用者需求、管理跨裝置工作流。

整體來說，此次轉型帶動整體供應鏈的質變，台灣半導體產業在此過程中扮演不可或缺的基石角色，從台積電的先進製程、鴻海與廣達的AI伺服器代工，到散熱解決方案、高速傳輸介面，台灣企業正從單純的硬體製造者轉變為AI生態系統的整合者。

同時2026年CES更揭示一個清晰的未來，AI將不再是獨立的軟體功能，而是像電力一樣滲透進物理世界的每個角落；而半導體產業的戰場也從單純的電晶體微縮，延伸至系統架構、能效平衡與感測器融合的綜合賽局；顯然隨著實體AI與邊緣運算技術的成熟，市場正見證科技從數位輔助轉向現實融合的重大轉折。（作者為台經院產經資料庫總監）