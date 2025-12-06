AI新賽局，2026開戰！生成式應用深化，重塑消費、職場與創新生態

2026年，AI將全面重塑企業競爭力，推動娛樂、零售、製造、醫療等產業加速數位轉型。AI不僅驅動內容創作與流程自動化，也改變搜尋體驗與消費行為，帶來更高效率與個人化服務。同時，合成數據、隱私導向AI、新型人才需求，更成為關鍵議題。而隨著AI進入物理世界與商業生態系，企業競爭將圍繞運算成本、體驗整合、科技策略展開，已開啟新一輪的AI創新競賽。

自ChatGPT推出以來，人工智慧（AI）快速深入各產業的運作方式，不再只是創新工具，而是企業競爭力的關鍵。根據Google雲端平台（GCP）發布的《2025年AI基礎設施現況》報告，98％的組織正積極探索AI應用，其中39％已在生產環境導入AI。

AI正從單一任務輔助，擴展為跨領域的自動化、決策與創造引擎。無論是內容生成、流程自動化、搜尋體驗或消費行為分析，AI都將扮演推動市場變革的核心角色。未來的競爭焦點，將落在「體驗整合」「個人化服務」「生態系協作」「運算成本」等平衡。

以下，《遠見》整理2026年的10大趨勢，揭示下一階段AI競局的可能方向。

趨勢1：生成式影片走向成熟

今年，網飛（Netflix）將生成式AI（generative AI）技術引入黃金時段，應用於阿根廷製作的影集《深空永航》（El Eternauta）。製片方表示，比起傳統動畫與特效技術，這項技術大幅縮短了製作時間及成本。

預計到了2026年，生成式AI將在娛樂產業成為主流，為更多高預算電視劇及好萊塢大片提供技術支援。

趨勢2：聊天機器人由被動回應者，轉向主動行動者

聊天機器人將不再只是回應單一提問來提供資訊或生成內容，而開始具備代理性質，能逐漸具備自主行動的能力，朝長期目標前進。2025年，ChatGPT推出代理模式（agent mode），Google的Gemini，以及美國科技公司Anthropic開發的Claude等，也加入與第三方應用程式溝通、無需人類介入的情況下，執行多步驟行動的能力。

到了2026年，我們可以預期生成式AI工具，將從「聰明的聊天機器人」，躍升為能採取行動的助理，正式開啟代理式AI的革命。

趨勢3：遊戲產業攜手生成式AI

2026年，遊戲產業可能是生成式AI讓人興奮的其中一個新領域。

開發者正在打造會隨玩家行動，而產生變化的動態劇情，即使玩家做出完全意料之外的行為，也能反應。遊戲角色也不再局限於遵循預設的腳本，而是能像真人一樣回應、對話、行動。這將為玩家帶來更豐富、更沉浸式、更具互動性的體驗，同時降低製作成本，並為遊戲工作室解鎖全新的創意方案。

趨勢4：生成式搜尋變現

AI正在改變我們線上搜尋資訊的方式，這不僅影響倚賴搜尋結果引流的公司，也迫使Google與微軟（Microsoft）搜尋引擎Bing等廣告服務商，重新思考其獲利模式。

2026年，我們可以期待一些舉措來解決這個問題，例如，Google的搜尋生成式體驗（Search Generative Experience），以及對話式AI搜尋引擎Perplexity AI等服務，將試圖縮小生成式搜尋與付費搜尋廣告之間的差距。

趨勢5：消費行為與零售模式全面改寫

AI正深刻改變零售與電商生態，從搜尋、發現，到結帳與售後服務，全面自動化及個人化。多模態模型能即時辨識語音、影像、行為，打造自然、流暢且高度客製的互動體驗，讓決策更快速，需求更精準，同時重塑品牌服務模式。

零售業的AI解決方案，已能自主推薦商品、處理客戶關係，並以個人化優惠與價格調整提升忠誠度。AI購物助理可簡化決策流程，讓消費者迅速比較產品、判斷評價，並完成購買。AI驅動的聊天機器人與虛擬助理，能即時回應需求，提升滿意度，並改善營運效率。快速與便利成為新標準，也讓品牌在影響消費決策時，承擔更大的責任。

自主購物生態系統正在崛起，包括智慧購物車、無人收銀、自動化履約、預測補貨等創新，加速零售自動化。社群平台與語音設備也成為新購物入口，而AR／VR與AI，創造虛擬試穿與模擬情境的沉浸式購物體驗。企業正與AI合作打造高度個人化的互動世界，迎向新一代無縫購物體驗。

趨勢6：隱私導向AI崛起

隨著企業增加對AI的投資，人們將愈來愈意識到隱私風險，意識到保護個資與客戶資料有其必要。這將提升對「隱私導向」AI模型的關注度，讓資料能在企業內部或使用者裝置上處理，而不是傳輸到雲端。

舉例來說，美國蘋果公司（Apple Inc.）以「隱私優先」作為差異化策略，預期2026年，其他AI裝置製造商與開發者，也將跟進這項趨勢。

美國蘋果公司（Apple Inc.）以「隱私優先」作為差異化策略。

趨勢7：創造全新人才需求

人們過去普遍關注AI將取代哪些工作，但到了2026年，焦點將轉向它創造的新工作。

人們將開始看見市場對相關技能人才的真實需求規模，例如，提示詞工程師、模型訓練師、輸出審核員、AI倫理專家等職位，那些能協調、整合AI 代理與人類團隊工作的人才，將炙手可熱。同時，我們也將更清楚了解這些新角色的真正寶貴價值，包括釋放AI潛力的同時，降低其潛在危害。

趨勢8：合成數據重塑隱私敏感產業運作

除了文字與圖像之外，還有愈來愈多AI被用在產生模擬現實世界所需的原始數據，包括物理、機械、生物系統的運作，甚至用於訓練更多演算法。這將讓銀行能在不洩漏真實客戶資料的情況下，建立詐欺偵測系統，也讓醫療機構能在不洩露病患隱私的前提下，模擬治療與臨床試驗。隨著對合成訓練數據的需求快速攀升，可望成為2026年後推動尖端分析與自動化決策的強大動力。

蒐集真實世界資料往往成本高昂，而且困難，甚至充滿危險，還可能引發隱私疑慮，特別是在醫療或金融等極度敏感的領域。因應這些挑戰，合成數據提供解方：AI產生的高度逼真但完全虛構的數據，用以模擬與建模真實世界。根據美國資訊科技研究與顧問的顧能公司（Gartner）預測，到了2026年，75％的企業將使用AI建立合成客戶資料，讓公司成為明年其中一個熱門趨勢。

趨勢9：AI進入物理世界，自主智慧推動產業革新

AI不再局限於雲端，而是正進入物理世界。嵌入式與實體AI將學習演算法，直接整合到機器、感測器、設備，讓系統能即時感知、判斷、行動。從自駕車、工業機器人到智慧電網與醫療設備，AI正成為環境的一部分，而不再只是運算後台。

這個演進代表向自適應、自我優化運作的重要轉折。根據顧能公司預測，實體AI將成為2026重要的科技趨勢，企業將加速將AI導入製造、物流、國防。機器將不只是可程式化工具，而是從資料中學習、即時回應變化的自主協作伙伴。

對企業而言，實體AI意味著更快、更安全、更有效率的營運。領導者的重點，將在於確保自主性與控制之間的適當平衡，設計結合機器智慧與人類監督的系統，打造能持續學習與改善的智慧化環境。

趨勢10：AI自動化改寫營運模式

AI正重塑營運流程。從醫療到行銷，各行各業都部署AI處理複雜任務，並在極少人工干預的情況下，產生可執行的洞察，重新定義營運方式。

在醫療領域，AI可快速處理大量醫療數據，藉此加快診斷速度，並設計個人化治療方案。在行銷領域，科技新創公司利用AI預測分析來優化廣告支出，提高廣告投資報酬率，這是AI自動化影響營運的另一個例子。

AI自動化也正在改變內容製作與數據管理，透過自動處理資料輸入、轉錄、基本客戶互動，企業得以提升效率，並大幅降低營運成本。