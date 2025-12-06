AI新賽局，2026開戰！生成式應用深化，重塑消費、職場與創新生態
2026年，AI將全面重塑企業競爭力，推動娛樂、零售、製造、醫療等產業加速數位轉型。AI不僅驅動內容創作與流程自動化，也改變搜尋體驗與消費行為，帶來更高效率與個人化服務。同時，合成數據、隱私導向AI、新型人才需求，更成為關鍵議題。而隨著AI進入物理世界與商業生態系，企業競爭將圍繞運算成本、體驗整合、科技策略展開，已開啟新一輪的AI創新競賽。
自ChatGPT推出以來，人工智慧（AI）快速深入各產業的運作方式，不再只是創新工具，而是企業競爭力的關鍵。根據Google雲端平台（GCP）發布的《2025年AI基礎設施現況》報告，98％的組織正積極探索AI應用，其中39％已在生產環境導入AI。
AI正從單一任務輔助，擴展為跨領域的自動化、決策與創造引擎。無論是內容生成、流程自動化、搜尋體驗或消費行為分析，AI都將扮演推動市場變革的核心角色。未來的競爭焦點，將落在「體驗整合」「個人化服務」「生態系協作」「運算成本」等平衡。
以下，《遠見》整理2026年的10大趨勢，揭示下一階段AI競局的可能方向。
趨勢1：生成式影片走向成熟
今年，網飛（Netflix）將生成式AI（generative AI）技術引入黃金時段，應用於阿根廷製作的影集《深空永航》（El Eternauta）。製片方表示，比起傳統動畫與特效技術，這項技術大幅縮短了製作時間及成本。
預計到了2026年，生成式AI將在娛樂產業成為主流，為更多高預算電視劇及好萊塢大片提供技術支援。
趨勢2：聊天機器人由被動回應者，轉向主動行動者
聊天機器人將不再只是回應單一提問來提供資訊或生成內容，而開始具備代理性質，能逐漸具備自主行動的能力，朝長期目標前進。2025年，ChatGPT推出代理模式（agent mode），Google的Gemini，以及美國科技公司Anthropic開發的Claude等，也加入與第三方應用程式溝通、無需人類介入的情況下，執行多步驟行動的能力。
到了2026年，我們可以預期生成式AI工具，將從「聰明的聊天機器人」，躍升為能採取行動的助理，正式開啟代理式AI的革命。
趨勢3：遊戲產業攜手生成式AI
2026年，遊戲產業可能是生成式AI讓人興奮的其中一個新領域。
開發者正在打造會隨玩家行動，而產生變化的動態劇情，即使玩家做出完全意料之外的行為，也能反應。遊戲角色也不再局限於遵循預設的腳本，而是能像真人一樣回應、對話、行動。這將為玩家帶來更豐富、更沉浸式、更具互動性的體驗，同時降低製作成本，並為遊戲工作室解鎖全新的創意方案。
趨勢4：生成式搜尋變現
AI正在改變我們線上搜尋資訊的方式，這不僅影響倚賴搜尋結果引流的公司，也迫使Google與微軟（Microsoft）搜尋引擎Bing等廣告服務商，重新思考其獲利模式。
2026年，我們可以期待一些舉措來解決這個問題，例如，Google的搜尋生成式體驗（Search Generative Experience），以及對話式AI搜尋引擎Perplexity AI等服務，將試圖縮小生成式搜尋與付費搜尋廣告之間的差距。
趨勢5：消費行為與零售模式全面改寫
AI正深刻改變零售與電商生態，從搜尋、發現，到結帳與售後服務，全面自動化及個人化。多模態模型能即時辨識語音、影像、行為，打造自然、流暢且高度客製的互動體驗，讓決策更快速，需求更精準，同時重塑品牌服務模式。
零售業的AI解決方案，已能自主推薦商品、處理客戶關係，並以個人化優惠與價格調整提升忠誠度。AI購物助理可簡化決策流程，讓消費者迅速比較產品、判斷評價，並完成購買。AI驅動的聊天機器人與虛擬助理，能即時回應需求，提升滿意度，並改善營運效率。快速與便利成為新標準，也讓品牌在影響消費決策時，承擔更大的責任。
自主購物生態系統正在崛起，包括智慧購物車、無人收銀、自動化履約、預測補貨等創新，加速零售自動化。社群平台與語音設備也成為新購物入口，而AR／VR與AI，創造虛擬試穿與模擬情境的沉浸式購物體驗。企業正與AI合作打造高度個人化的互動世界，迎向新一代無縫購物體驗。
趨勢6：隱私導向AI崛起
隨著企業增加對AI的投資，人們將愈來愈意識到隱私風險，意識到保護個資與客戶資料有其必要。這將提升對「隱私導向」AI模型的關注度，讓資料能在企業內部或使用者裝置上處理，而不是傳輸到雲端。
舉例來說，美國蘋果公司（Apple Inc.）以「隱私優先」作為差異化策略，預期2026年，其他AI裝置製造商與開發者，也將跟進這項趨勢。
趨勢7：創造全新人才需求
人們過去普遍關注AI將取代哪些工作，但到了2026年，焦點將轉向它創造的新工作。
人們將開始看見市場對相關技能人才的真實需求規模，例如，提示詞工程師、模型訓練師、輸出審核員、AI倫理專家等職位，那些能協調、整合AI 代理與人類團隊工作的人才，將炙手可熱。同時，我們也將更清楚了解這些新角色的真正寶貴價值，包括釋放AI潛力的同時，降低其潛在危害。
趨勢8：合成數據重塑隱私敏感產業運作
除了文字與圖像之外，還有愈來愈多AI被用在產生模擬現實世界所需的原始數據，包括物理、機械、生物系統的運作，甚至用於訓練更多演算法。這將讓銀行能在不洩漏真實客戶資料的情況下，建立詐欺偵測系統，也讓醫療機構能在不洩露病患隱私的前提下，模擬治療與臨床試驗。隨著對合成訓練數據的需求快速攀升，可望成為2026年後推動尖端分析與自動化決策的強大動力。
蒐集真實世界資料往往成本高昂，而且困難，甚至充滿危險，還可能引發隱私疑慮，特別是在醫療或金融等極度敏感的領域。因應這些挑戰，合成數據提供解方：AI產生的高度逼真但完全虛構的數據，用以模擬與建模真實世界。根據美國資訊科技研究與顧問的顧能公司（Gartner）預測，到了2026年，75％的企業將使用AI建立合成客戶資料，讓公司成為明年其中一個熱門趨勢。
趨勢9：AI進入物理世界，自主智慧推動產業革新
AI不再局限於雲端，而是正進入物理世界。嵌入式與實體AI將學習演算法，直接整合到機器、感測器、設備，讓系統能即時感知、判斷、行動。從自駕車、工業機器人到智慧電網與醫療設備，AI正成為環境的一部分，而不再只是運算後台。
這個演進代表向自適應、自我優化運作的重要轉折。根據顧能公司預測，實體AI將成為2026重要的科技趨勢，企業將加速將AI導入製造、物流、國防。機器將不只是可程式化工具，而是從資料中學習、即時回應變化的自主協作伙伴。
對企業而言，實體AI意味著更快、更安全、更有效率的營運。領導者的重點，將在於確保自主性與控制之間的適當平衡，設計結合機器智慧與人類監督的系統，打造能持續學習與改善的智慧化環境。
趨勢10：AI自動化改寫營運模式
AI正重塑營運流程。從醫療到行銷，各行各業都部署AI處理複雜任務，並在極少人工干預的情況下，產生可執行的洞察，重新定義營運方式。
在醫療領域，AI可快速處理大量醫療數據，藉此加快診斷速度，並設計個人化治療方案。在行銷領域，科技新創公司利用AI預測分析來優化廣告支出，提高廣告投資報酬率，這是AI自動化影響營運的另一個例子。
AI自動化也正在改變內容製作與數據管理，透過自動處理資料輸入、轉錄、基本客戶互動，企業得以提升效率，並大幅降低營運成本。
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 84
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 273
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 12
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 372
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 497
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 4 小時前 ・ 8
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 27
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 76
道奇想再迎回貝林傑補強外野！可組成最強MVP四連星打線
體育中心／綜合報導衛冕軍道奇隊在休賽季還沒有任何重大補強，對於爭奪兩大外野手塔克（Kyle Tucker）和貝林傑（Cody Bellinger），道奇傾向簽回老同學貝林傑，除了能強化外野，也能和原先的MVP三連星，進一步組成更狂的MVP四連星。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 2