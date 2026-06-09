AI新霸主來了？Anthropic最強模型Fable 5問世 嚴防資安風險
AI新霸主來了？Anthropic最強模型Fable 5問世 嚴防資安風險
人工智慧新創公司 Anthropic 於週二正式向大眾開放其最強大的 AI 模型「Fable 5」。這款屬於 Mythos 系列的高階技術，雖然在程式編寫與數據分析表現卓越，但為防止被用於攻擊電力與金融等關鍵基礎設施，官方特別設置了嚴格的資安過濾機制。
人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 於週二宣布，正式向大眾開放其目前最強大的模型「Fable 5」。這款模型屬於該公司最先進的 Mythos 系列，具備卓越的程式碼編寫、除錯、複雜研究分析及影像辨識能力。然而，考量到其強大功能可能被用於網路攻擊，Anthropic 對其使用範圍設定了嚴格限制。
為了防止 Fable 5 被用於尋找銀行、電網等關鍵基礎設施的資安漏洞，Anthropic 採取了特殊的過濾機制。當使用者提出涉及資安的敏感問題時，系統會自動將指令轉導至較低階的 Opus 4.8 模型處理。該公司表示，已聘請專家進行超過 1,000 小時的「紅隊演練」（red-teaming）測試，並提供漏洞獎金，確保模型不會被完全破解或濫用。
這項資安堅持也讓 Anthropic 陷入政治風暴。該公司曾因拒絕放寬對大規模監控與自主致命武器的限制，與川普（Donald Trump）政府發生史無前例的僵持，最終導致美國國防部（Pentagon）終止與其合作契約。儘管如此，白宮目前已建立機制，在領先的 AI 公司發布最強模型前進行安全測試。
在財務方面，Fable 5 的使用成本極高，每百萬輸入代幣（tokens）收費 10 美元，輸出則高達 50 美元，是前代模型的兩倍。儘管營收呈指數級成長，Anthropic 仍未獲利，目前每月支付 12.5 億美元向馬斯克（Elon Musk）租賃數據中心。隨著 Anthropic 與 OpenAI 相繼傳出首次公開募股（IPO）計畫，AI 市場的競爭已進入白熱化階段。
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