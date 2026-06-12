AI族群強勢反攻 台股盤中漲逾1649點創史上第二大漲幅

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【緯來新聞網】受惠美股科技股領航，AI相關族群12日全面反攻，台股早盤一度衝高1649點，創下盤中歷史第二大漲點，終場加權指數上漲1019.58點，以44,169.04點作收，漲幅2.36％，成交量值達1兆1,176.45億元。不過本周股市劇烈震盪，周線仍下跌901.9點，周線以黑線收盤。

受惠美股科技股領航，AI相關族群12日全面反攻，台股早盤一度衝高1649點，創下盤中歷史第二大漲點（圖／Artlist）

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投顧業者指出，市場期待美伊即將達成協議，推動美股勁揚收紅，費爾半導體指數大漲7.91％，AI科技股回溫，日韓股市同樣強勢上漲。台股作為AI產業大本營，由台積電領軍上攻，盤勢一度呼聲如潮，但假日前變數良多，資金傾向擇利退場，導致漲勢部分回吐。



權值股表現亮眼，台積電收盤上漲60元至2,310元，漲幅2.67％；聯發科漲逾2％，台達電、鴻海收漲，國巨亦漲逾2％。記憶體族群強勢鎖板，南亞科、華邦電漲停；PCB族群勁揚，臻鼎-KY、欣興電子漲幅逾5％。



SpaceX預計12日於美股掛牌，將成史上規模最大IPO，低軌衛星族群漲跌互見，同欣電漲停、系統電強勢，正文、台揚雀躍，華通、燿華則收黑。



高價股全面上揚，股王信驊漲逾4％，股后穎崴漲停，川湖、創新服務、漢唐、竹陞科技股價強漲，倍利科、雙鴻漲破千元，收盤台股擁48隻千金股。



法人表示，下週美國與日本央行利率政策將公布，日本傾向升息，外界關注新任美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）政策傾向偏鷹或偏鴿，市場觀望氣氛濃厚，接下來的日子「還有硬仗要打」。

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