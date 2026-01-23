AI族群續扮多頭主軸 3大突破推升它規模增百億！

財經中心／余國棟報導

國泰台灣科技龍頭聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的30檔大型科技類股，其中有近9成5的成分股遍布AI產業上、中、下游以及周邊族群。今年開市場之先例，基金有三大突破，帶動基金規模增加逾新台幣100億元。（示意圖／PIXABAY）

AI有望帶動台系產業鏈全年保持出口暢旺，加上在去年聖誕行情結束後外資歸隊，國泰投信表示，台股在強勢科技國家隊加持下，仍有機會持續挑戰高點。國泰投信旗下高含「積」量、匯聚台股科技龍頭企業的國泰台灣科技龍頭（00881）今年開市場之先例，基金有三大突破，帶動基金規模增加逾新台幣100億元。

第一大突破是為更貼合ETF投資主題，基金由「國泰台灣5G PLUS ETF基金」更名為「國泰台灣科技龍頭ETF基金（原名：國泰台灣5G PLUS ETF基金）」，幫助投資人快速辨識ETF成分股，從名稱上便能判斷該檔基金掌握台系科技類股，並聚焦AI產業龍頭。第二大亮點是今年國泰投信與日本大和資產管理公司合作，看準台灣科技國家的堅強實力，成功在東京證交所上市追蹤00881的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，讓日本投資機構與散戶不用出國或是申辦台灣證券帳戶，也能參與台股市場，其跨境連結ETF於東京證交所掛牌短短3個多月，規模成長達524%。

此外，00881還有第三突破點，即00881與國泰旗下另外一檔市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）在金管會放寬ETF單一持股上限至大盤權重後，即跟進調整指數規則，目前基金最大成分股台積電占比達41.53%，讓想追逐科技成長趨勢的投資人更能追逐投資目標，為00881更添市場競爭力。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台灣擁有垂直分工與技術領先優勢，在全球市場中難以取代，台股迎來「元月行情」，此時操作可側重AI類股比重較高的ETF，以追逐產業整體成長的思維調整資產配置。

00881基金聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的30檔大型科技類股，其中有近9成5的成分股遍布AI產業上、中、下游以及周邊族群，包括護國神山台積電，伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及IC晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外基金也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包AI龐大的長期商機

