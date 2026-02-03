AI旺半導體需求增！世界先進：產能供不應求

▲世界先進董事長方略表示，2026年AI應用與投資浪潮下，對半導體需求全面性大增，世界先進產能也供不應求。（圖╱取自世界先進官網）

[NOWnews今日新聞] 世界先進（3）日舉行法說會，董事長方略表示，2026年AI應用與投資浪潮下，對半導體需求全面性大增，因此，他強調，雖成熟製程產能某種程度受到排擠，但仍看見需求非常強勁，尤其公司在AI伺服器和資料中心的電源管理這一塊布局得很早，所以世界先進產能也面臨供不應求的狀況。

世界先進今日公布第四季合併營收約125.94億元，季增2%、年增9%。歸屬於母公司業主淨利約17.48億元，季增2.6%、年減5.4%。每股稅後盈餘（EPS）約為0.93元，年減9.7%。

廣告 廣告

展望今年第一季，今年首季出貨預估季增加1%到3%之間，產品均價（ASP）季減少3%到5%之間，毛利率預估28%至30%之間，在匯率假設31.3元基礎下預估。而公司訂單能見度約為三個月，顯示短期需求動能趨於穩定。

產能方面，世界提到，為了滿足客戶長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能至細線寬，年減少約4%，今年首季的月產能因晶圓廠歲修季減少9%。

關於第一季ASP估減少3%至5%，世界先進指出，主因還是在於「產品組合」

因素。配合終端DDIC成長，以及電源管理應用產品組合改變，導致ASP減少，而長約也影響了價格下滑，世界先進提到，公司合約從2021年之後陸續與很多客戶簽訂，今年開始確實有一部分合約陸續到期，對世界先進價格影響大約是「低個位數」百分比，而且這是一個全年的影響，會慢慢發生，並非在第一季就完全反應。

談到成熟製程市場狀況，方略提到，今年大家最清楚的趨勢就是AI應用與投資浪潮，對半導體的需求是全面性大增，在這樣的背景下，商用、工業用、車用半導體的庫存調整現已回歸到相當健康的水準。

因此，他說，對成熟製程業者而言，雖產能某種程度受到排擠，但仍然看到公司需求非常強勁，世界先進在AI伺服器和資料中心的電源管理布局得很早，滲透率有很好的進展，所以產能也供不應求。

價格方面，方略指出，公司始終秉持支持客戶將產品送到世界領先的生產線，因此，世界先進今年依然會針對生產線做大幅投資，成本也無可厚非會上升。但會和客戶一起努力，在供應鏈上做出有價值的銷售與管理，目前世界先進定價非常堅挺，將會與客戶達成雙贏。

另外，世界先進總經理尉濟時指出，公司將汰換並升級現有8吋晶圓粗線寬至細線寬，也將持續投資12吋晶圓設備，他說，2026年資本支出將與2025年相當，約600億至700億元。

至於海外投資方面，方略表示，世界先進新加坡12吋廠（VSMC）的進度，目前專案都在計畫內，甚至可說是「超前」，過去三、四個月內，已經搬入了第一批Pilot Line所需的所有機台，超過200台，共計有600位工程師非常努力在做設備安裝與製程設定，預計今年6月或7月，就能送出第一批樣品，並在年底前完成驗證，預估2027年第一季進入量產。目前排隊的需求非常強勁，方略很有信心，「2027年量產時的產能利用率應該會讓我們非常滿意。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

世界先進與台積電簽氮化鎵技術授權協議 拼2028上半年量產

世界先進11月營收37.55億元創同期次高 董事長方略看好AI動能

快訊／台積電19:30將開重訊記者會 傳與世界先進設備交易案有關