AI明信片飛向世界 社頭朝興國小用英語讓彰化被看見

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣社頭鄉朝興國小六年級學生，這學期做了一件很不一樣的事。孩子們透過「Hello from Taiwan! 跨國筆友與文化探索－AI明信片設計與跨國通信」課程，自己動手用AI和電腦設計彰化景點明信片，還第一次用英語寫正式國際書信，把家鄉的故事寄到荷蘭、澳洲、比利時、紐西蘭、美國等國家。

社頭鄉朝興國小學生透過AI與英語結合的跨域課程，設計彰化景點明信片並寄往多國，讓孩子從家鄉出發，與世界交流。（朝興國小提供）

課程由實習教師蔡沂珊規劃，結合電腦課和彈性課程，讓孩子在做中學、學中用。電腦課上，學生利用簡報和繪圖軟體，挑選八卦山大佛、鹿港老街、扇形車庫、芳苑濕地等彰化代表景點，設計出一張張充滿個人風格的數位明信片；彈性課程中，則學習怎麼用英文寫信，向外國朋友介紹自己的學校、生活和家鄉。

為了寫好這封真的會寄出國外的信，學生們查資料、分組討論，還透過角色扮演練習對話，學習不同國家的文化和溝通方式。孩子們也發現，原來英文不只是考試用，而是真的能拿來跟世界說話。

社頭鄉朝興國小學生透過AI與英語結合的跨域課程，設計彰化景點明信片並寄往多國，讓孩子從家鄉出發，與世界交流。（朝興國小提供）

學生分享，小語說：「以前寫英文都只是交作業，這次要寄到國外，我一直改到覺得如果我是外國人也一定看得懂。」小丞也笑說，原本不知道彰化有這麼多可以介紹的地方，查資料後才發現，「原來我的家鄉這麼厲害，很想讓他們知道。」

小真則說，寫明信片時第一次覺得英文不只是課本上的文字，而是真正能和世界交流的工具，讓人又緊張又興奮；小心也提到，看到同學設計的作品，學到很多新點子，也想把自己的明信片做得更有特色。

社頭鄉朝興國小學生透過AI與英語結合的跨域課程，設計彰化景點明信片並寄往多國，讓孩子從家鄉出發，與世界交流。（朝興國小提供）

實習教師蔡沂珊表示，當孩子知道這張明信片真的會寄到荷蘭、澳洲、比利時、紐西蘭或美國時，每個字都寫得特別認真，「這不只是英文作業，而是一封代表臺灣、也代表彰化的信。」

教導主任陳欣佑指出，孩子在設計明信片時學會整理與表達，在寫英文信時學會溝通，也在介紹家鄉的過程中，慢慢建立對土地的認同。

校長郭書源今（23）日說，當孩子能用英語自信地向世界介紹「這是我的彰化」，那份自信和視野，會陪著他們走得更遠：一張小小的明信片，連起了教室與世界，也讓孩子在家鄉學習中，看見更大的舞台。