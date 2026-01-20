AI明燈 外銷訂單首次超越7千億

圖為台北港貨櫃儲運中心運作情形。（本報資料照片）

在川普對等關稅實施第一年的亂流下，經濟部20日發布民國114年全年外銷訂單金額7437億美元，卻為史上首次跨過7千億大關，寫下新高紀錄，年增2成6，也是4年來最佳。可是經濟部統計處坦言傳產確有受到關稅衝擊，現在台美關稅已底定，受惠稅率與競爭國立足點相同，看好今年傳產轉好。

外銷訂單創新高，好表現歸功於一盞「AI明燈」。去年12月外銷訂單762億美元，年成長43％，超乎官方預期的好。經濟部統計處長黃偉傑稱許：「AI商機確實讓我們驚豔！」

累計114年全年訂單金額7437億美元，年成長26％，第一次超越7千億，改寫110年疫情期間的6752億美元紀錄。表現之好，令人稱奇。

合計七大接單產品，四正三負。表現最好的是「資訊通信產品」與「電子產品」，年增35％與37％，再來是「光學器材」的9.5％，傳產的「機械」也年增7.8％，主要來自半導體設備與自動化設備貢獻。沒有沾到AI光的其他三個傳統產業，表現盡墨，「基本金屬」、「塑橡膠製品」、「化學品」，負成長5％到10％之間。

依地區檢視，對美國接單增幅3成8、創下最高成長紀錄，主要還是因AI相關供應鏈的挹注，相較中國大陸（含香港）僅增8.7％，為五大地區中最低。

面對美國關稅壁壘打擊，我國全年接單仍創下7000多億美元佳績。黃偉傑分析，去年全球經濟基本上一直籠罩在關稅不確定因素下，能夠跑出好表現，就是出現AI這一盞明燈。

但他直言，傳統產業受到對等關稅衝擊，因為稅率相較對手國偏高，影響到部分訂單，另外中國大陸供給過剩、全球外溢效果擠壓到需求面也是原因。

在台美關稅稅率底定15％不疊加後，黃偉傑看好115年傳統產業可擺脫陰霾。因為台灣等關稅談得非常漂亮，工具機、機械、汽車零組件等，與對手國日本、韓國、歐洲的稅率在相同立足點上，廠商非常有信心可以接到更多單。「今年除了AI商機外，傳統貨品應該會慢慢轉好。」