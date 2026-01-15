「AI是台灣不能輸的戰役」 貿協黃志芳示警：不能小看對岸在AI運用的狼性

外貿協會今（15）日舉行年終記者會，當全世界都在發展AI的時候，台灣產業也硬體發展而業績亮眼。貿協董事長黃志芳表示，台灣近期出口的確靠著AI與半導體發展相當快速，但不能忽略AI應用與其他產業的困境，尤其是中國大陸在AI應用上，台灣不能輕忽。

黃志芳指出，台灣的競爭對手，尤其在AI應用方面都是全力投入， 特別是對岸，中國企業幾乎是把狼性也發揮在AI運用上，我們台灣企業絕對不能掉以輕心，「這是一場我們不能輸的戰爭，希望半導體AI供應鏈產業要好」。

黃志芳說，現在台灣的資通訊、半導體還有AI伺服器供應鏈出口成績非常非常亮眼，但是除了半導體跟AI供應鏈出口，其他的傳統產業是面對相當的挑戰。AI應用的重要性、自動化的重要性，這些都是台灣企業將來必須要面臨的挑戰。

黃志芳補充，貿協更希望台灣其他所有各行各業，特別是傳統產業也能夠跟得上AI時代的腳步，保有競爭力，可以創造台灣經濟有更美好的明天。

