AI是否過熱出現泡沫化？ 中經院調查「過半廠商認為沒問題」

市場關注AI是否出現泡沫化或過熱，中經院發布最新採購經理人半年報調查，約五成廠商認為沒有問題，四分之一則認為存在過熱疑慮，另有一成多表示難以判斷。（圖：資料照）

AI（人工智慧）熱潮席捲全球，相關需求與出口暢旺，挹注台灣經濟成長動能，市場關注AI是否出現泡沫化或過熱。中華經濟研究院今（23）日發布最新採購經理人半年報調查，中經院院長連賢明說明，約五成廠商認為沒有問題，四分之一則認為存在過熱疑慮，另有一成多表示難以判斷。

連賢明指出，製造業方面，廠商對未來景氣的看法仍偏審慎，但並未如先前預期悲觀；非製造業下半年表現同樣優於預期，對景氣的看法較去年上半年明顯改善，並預期2026年上半年展望可望進一步轉佳。不過，不論製造業或非製造業，廠商目前共同面臨的最大壓力，仍是營運成本上升。

廣告 廣告

連賢明續指，中經院在本次調查中也特別詢問廠商對AI的看法，目前實際採用AI並已協助生產製造的廠商比例較去年僅呈現微幅上升，主要反映AI導入仍具一定門檻。不過，多數廠商認為AI並非泡沫，未來將在提升生產力上扮演重要角色。

對於AI是否過熱，連賢明提到，這項調查顯示，約五成廠商認為沒有問題，約有四分之一的廠商則認為存在過熱疑慮，另有一成多廠商表示難以判斷，而廠商認為AI過熱的比例主要集中在科技與半導體等外銷產業。