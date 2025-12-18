AI是泡沫還是工業革命？國泰投信王誠宏：維基百科就有答案！迎戰2026年可佈局「長天期債」
面對全球市場高度關注的AI革命，究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆，還是另一場足以改寫文明的大型工業革命？ 國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上，提供投資人一個簡單的辨別方式，那就是「查百科全書或維基百科」。
國泰投信副總經理王誠宏表示，投資人有一個可立即上手、判斷AI是泡沫還是工業革命的方法，那就是直接運用維基百科等工具，比對「泡沫（Bubble）」與「工業革命（Industrial Revolution）」的特徵，再結合自己觀察到的環境，便能逐步形成判斷。
他建議投資人：「各位用百科全書也好、用維基百科也可以，你就先查Bubble（泡沫）的特徵；另外，請大家再去查一下工業革命，裡頭就會講六大特徵。」王誠宏表示，比對這些特徵後，投資人心中就會有答案。
「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇，吸引滿場觀眾參與。（攝影：吳東岳）
全球股市同步創高，不只AI受惠：市場已提前反映未來景氣
王誠宏強調，判斷AI不是單看科技族群的漲勢，而是觀察整體市場對未來景氣的期待。他點出，美、日、歐各大股市近來紛紛創下新高，而且「真的只有AI走強嗎」？事實上，連黃金等資產也走強，顯示行情已不止於AI題材單點爆發。
他提醒：「大家有沒有注意到，創歷史新高的只有股市嗎？」他並以日本與歐洲為例，即便沒有美國那樣的「Magnificent 7（七巨頭）」股票，股市依舊創高，這反映的是「現在與未來」。
王誠宏指出，股市作為領先指標，本質上必須與未來的經濟規模相匹配，「不可能是個基本面是小老鼠，然後遇到一個股市大恐龍…一定要相匹配」；也就是說，當各國市場同步創高，「未來經濟一定是匹配資本市場的規模與動能」，顯示市場對全球發展前景持續正面態度。
2026投資策略：債券要加碼，尤其長天期債
面對2026年的資產配置，王誠宏給出明確方向，他認為，因爲美國已啟動漸進降息，預期未來利率將回到「中性利率」，大約落在3%至3.25%之間。他因此指出：「現在是股債都要持有的時機，在債券的部分，建議增加一些天期長一點的債券，會是正確的選擇。」
國泰投信副總經理王誠宏。（攝影：吳東岳）
王誠宏也進一步給出理由表示，由於新任聯準會主席的政策立場可能偏向更低利率，「可能會把利率降到真的很低的位置，也許在2.5％或更低水準」，這將使長天期債受惠降息行情。
此外，美國進入新景氣週期後，殖利率曲線將「開始正常化」，並出現健康的信用擴張環境，使債券成為關鍵配置。
如何看AI發展？王誠宏建議：不急著以「泡沫」視之
至於在AI投資的部分，王誠宏反覆強調，不應急著以「泡沫」視之，而應釐清其本質。他請投資人重新思考：「如果你覺得他像是Bubble的，目前應該就是在醞釀的階段而已，還早。」但若越來越像工業革命，影響層面將大幅超越AI本身。
他指出，真正的工業革命不只侷限在某項技術突破，而是會擴散到能源、材料、組織、生產架構，以及社會結構。在這種情況下，投資焦點不能只盯著美股七巨頭，而是要看到整體經濟與各產業的全面變化，他也認為：「我們已經進入新的工業革命，全球應會樂觀看待。」
總結來說，全球股市屢創歷史新高並非偶然，其背後代表著對未來經濟的正面預期。王誠宏強調，股市作為領先指標，不可能與實際經濟脫節。展望未來，投資人應重視基本面發展與產業週期結構，審慎配置資產以因應新一輪信用循環與技術革命所帶來的挑戰與機遇。
更多今周刊文章
高虹安今復職新竹市長！月薪19.3萬、停職17個月164萬「半數本俸」能補領？劉世芳這麼說
30歲賺1億提早退休，他吼「再也不工作」玩樂3年後悔：「不做討厭的事」很爽，但「做喜歡的事」才有意義
停砍公教年金後，公教退休金平均月領5-6萬合理？所得替代率到底多少、退撫基金何時破產一表看清楚
其他人也在看
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 3 小時前 ・ 55
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 31
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 4 小時前 ・ 40
爸賣千萬房給兒「利用免稅贈與補錢」⋯一疏忽恐罰百萬！房產移轉地雷多？如何減稅？
不少父母會替孩子準備房產，但移轉時要留意稅務問題，有資深資產傳承顧問分享案例，一位父親打算賣房給兒子，之後再利用每年的贈與免稅額，把錢轉回到兒子帳戶，沒想到這麼做，不僅會被國稅局追回稅款，還要加上1至3倍罰鍰，金額恐達百萬以上，這到底是怎麼回事？該怎麼做，才能將房產順利轉移給子女，並合法減稅？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
吉祥全再拉漲停！BBU概念股強噴「加百裕、興能高亮燈」 花王、銘鈺攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受撤資消息衝擊，美股甲骨文（ORCL-US）拖累博通（AVGO-US）、輝達（NVDA-US）下挫，美股四大指數周三全數收黑，台積電ADR...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 7
納智捷案有新進度？裕隆盤中強鎖漲停 鴻華先進也飆漲逾7%
納智捷案有新進度？國內汽車集團裕隆（2201）今（18）日股價盤中急漲，開盤一小時內出量拉上漲停，觸及36.5元，並有逾1700張買單排隊等買。至於鴻華先進-創（2258）也強漲7%，是否在整合上有新進度也備受關注。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 2
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 1
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
輝達董事瓊斯出售近30年老股 估計套現13.89億元
受到甲骨文財報隱憂的影響，AI概念股博通5個交易日下跌19%，輝達股價周三也下跌3.8%。根據周三發表的監管文件，輝達董事瓊斯在12月15日以每股平均177.33美元的價格，賣出25萬股輝達股票，套現中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
入列00919新兵添柴火！三大法人爆囤這檔17萬張 華通「4利多齊發」吸金9.43億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%，據證交所籌碼動向，三大法人賣超236.44億。觀察買超個...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1