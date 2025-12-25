AI是那道月光！中研院「8」字預言明年國運 GDP狂飆但這兩朵雲沒散

財經中心／師瑞德報導

中研院經濟所日前發布預測，上修今年GDP至7.41%，林常青以「雲開未盡，月色已現」形容明年。月色指AI軍備競賽帶動設備進口暴增78%，但烏雲是中國低價傾銷與美國關稅，致傳產深陷無薪假。台灣出現科技業吃肉、傳產喝湯的殘酷平行時空，民眾寧願出國也不買車。（AI製圖）

台灣經濟在AI浪潮下狂飆，但前方並非萬里無雲，而是一個「殘酷的平行時空」。中央研究院經濟研究所22日發布最新經濟預測，受惠於人工智慧需求大爆發，將2025年全年經濟成長率預測值一口氣上修至驚人的7.41%，展望2026年雖受高基期影響，仍將維持3.71%的穩健成長。

中研院總體經濟預測小組召集人林常青以充滿詩意卻又帶點警示意味的「雲開未盡，月色已現」八個字，來定調明年的台灣經濟。他形容，AI帶來的強勁需求就像皎潔的「月色」照亮前景，但國際政經局勢的變數仍如「烏雲」般尚未散去，台灣必須在機會與風險中前行。

月色已現：AI軍備競賽開打 老闆們砸錢「狂買機器」

所謂的「月色」究竟有多亮？林常青指出，這波AI熱潮絕對不是泡沫，而是剛性需求。數據會說話，今年前11個月的資本設備進口年增率高達55.1%，其中最驚人的是「半導體設備」進口暴增了78.6%！這代表企業不是在畫大餅，而是真金白銀在砸錢擴充產能。

林常青深入分析，AI發展將出現質變。過去大家看到的是B2C（如ChatGPT對一般用戶）的應用，明年將轉向更龐大的B2B（企業對企業）商業模式，甚至結合「軍工產業」與「國家級基礎建設」。他形容，這已經演變成一場科技巨頭間的「軍備競賽」，美國各大雲端服務供應商（CSP）為了不落後對手，正瘋狂增加資本支出建置算力，這也讓台灣在明年高基期的壓力下，電子與資通訊產業的訂單依然接不完。

雲開未盡：中國「內捲」傾銷 台灣傳產慘遭波及

然而，月光之下仍有陰影。林常青示警，所謂「雲開未盡」，指的就是兩大外部不確定性。首先是中國經濟的下行風險，林常青直言，中國內需疲弱，導致過剩的產能必須「向外宣洩」。這些低價產品傾銷到國際市場，直接破壞了價格結構，這也導致台灣的石化、金屬製造等傳統產業面臨巨大的殺價壓力，至今仍有部分廠商深陷無薪假的泥沼，與科技業的榮景形成強烈對比。

另一朵烏雲則是美國的關稅大棒，特別是「232條款」是否會擴大適用？林常青表示，這始終是懸在頭上的利劍，雖然台灣在高階製程有優勢，但若關稅戰火延燒，勢必牽動全球供應鏈重組，增加台廠的合規成本與地緣政治風險。

殘酷的平行時空：不出門買車 卻瘋狂出國玩

這種「K型復甦」的詭異現象，也反映在台灣人的消費行為上。林常青點出一個有趣的數據對比：今年國內零售業表現平平，其中汽車消費更是大減9.3%，顯示大家對於買車這種耐久財變得保守；但另一邊，國外消費（出國旅遊）卻逆勢大漲8.48%。

這意味著，民眾雖然願意花錢享受當下的旅遊小確幸，但對於大筆的國內支出卻縮手了。這種「內冷外熱」、科技業吃肉傳產喝湯的現象，導致民眾對經濟成長的「體感」出現巨大落差。林常青最後總結，2026年的台灣經濟，將是「月色」引路的一年，但企業主與投資人仍需抬頭留意頭頂那片尚未散去的「烏雲」，步步為營。

