AI時代不能等 鄭英耀籲大學應有更積極態度

教育部長鄭英耀於全國大學校長會議致詞。教育部提供



教育部長鄭英耀今（1/22）日於全國大學校長會議致詞，談到如美國史丹佛大學長期推動跨學院課程、普渡大學未來要聘50位AI跨領域人才等案例，強調未來必須要培養跨領域人才，呼籲AI時代大學不能再等待，要有更積極態度。

115年度全國大學校長會議今日起於屏東科技大學舉行，教育部長鄭英耀致詞時表示，3年前大學校長會議還在討論如何面對ChatGPT、AI浪潮，現在已進入Physical AI時代，AI時代的大學，要思考怎麼化被動為主動。

廣告 廣告

他提到，美國史丹佛大學去年12月發表文章，談及100年前他們成立工學院跟商學院，長期推動跨學院課程、聯合學位與實作導向教學設計，這提醒大家，教育價值是要培養能將知識轉為尋行動，創新轉為行動的下一代。

鄭英耀也談到，普渡大學也將AI應用能力列為畢業門檻，從2026年秋季入學的大學生，畢業前要具備人工智慧應用能力，該校更宣布未來5年要聘請50位AI跨領域人才、教授，這說明了未來人才培育不再以單一學科為導向，必須要跨領域。

他表示，大學過去都希望教育部「越管越少」，這兩天的校長會議正是希望盤點哪些法規需要放寬，教育部再來努力，但他也呼籲，教育部從制度上支持大學，但當法令鬆綁時，大學校長能否因應科技典範的改變，展顯更積極態度，「到底大學可以等待多久？」，AI發展至今也不過3年，如今連美國的商務部長都在說台灣將訓練美國勞工，台灣沒有天然資源，只能靠人才，「AI時代，你不可能等待。」

他也舉例，像台大校長陳文章推動台灣橋樑計畫， 邀請諾貝爾獎得主、國際一流學者到校演講、交流，他希望未來大學能更主動去邀請一流學者，在交流上更大破大立，此外在產業合作上，能否有類似醫學院由醫院與大學合聘教授，未來有企業跟大學合聘的機制？大學要有寬廣視野跟企圖，只要改變，必然可以為台灣培養更亮眼人才。

更多太報報導

【深度報導】過半學生會投票率不到2成 修《大學法》能解校園「政治冷感」？

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機

【深度報導】監獄風宿舍翻修等4年！大學「雙缺」、新舍漲租 學生居住權誰護？

【深度報導】透視聖約翰資遣爭議 大一新生再3年探底⋯企業救校有何隱憂？