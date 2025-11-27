AI時代來臨！中原大學推素養白皮書 15行動指引共探學習新樣貌

面對生成式AI帶來的劇烈變化與學習焦慮，中原大學人文與教育學院近年積極推動「雙向融滲AI與科技的人文教育」，從課堂到校園文化回應「大學還要教什麼？」、「學生應具備哪些AI不易取代的能力？」等關鍵提問，並於2025年11月正式發布「以人為本的AI教育行動指引」AI素養白皮書，從價值、倫理與實務操作提出具體可行的「人文AI素養」框架，作為教學、研究與行政的重要依據。

中原大學近年從校級政策到各學院實作，持續完善AI教學與數位學習環境。圖：中原大學提供

人文與教育學院院長彭妮絲表示，在ChatGPT等工具已能協助寫報告、寫程式、畫圖，甚至生成小論文的情況下，真正需要被重新思考的不是作業形式，而是大學教育要培養什麼能力。「以人為本的AI教育行動指引：中原大學人文與教育學院AI素養白皮書」呼應中原「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」之教育理念，以及全校《數位教育發展白皮書》、《AI教與學問責報告》等相關政策指引，從人文與教育的角度出發，提醒師生在技術快速演進的同時，不要放棄對價值、倫理與關係的反思。

AI教育行動指引白皮書聚焦「讓技術回到以人為本」，以15項行動指引為核心，包括「以人為本、強調真人主體性」、「先問價值再談技術」、「不放棄閱讀與思考」、「批判性信任，非盲目信任」、「保護隱私與尊重著作權」、「看見弱勢、防止偏見放大」等，成為教師與學生在課堂、研究與行政情境運用AI時的共同規範。

這份白皮書強調，AI可以大量處理例行工作，但高教更應引導學生培養價值判斷與負責任決策的能力，深化閱讀、詮釋與批判思考，提升跨文化溝通、理解他人與關懷弱勢的敏感度，並能連結真實社會議題提出創意解方。同時強調不以AI取代必要的閱讀、推理與書寫，鼓勵保留思考過程、草稿與修訂紀錄，把AI視為協助組織與反思的工具，而非評量結果的來源。

中原大學近年從校級政策到各學院實作，持續完善AI教學與數位學習環境。人育學院近日推出「人文AI」系列講座，帶領學生實際體驗大型語言模型與生成式影像工具在寫作、批改與詮釋上的應用，陪伴文科學生在AI時代重新定位人文與語言專業。另一方面，學校也建置沉浸式投影人機互動空間「metaDisplay前瞻顯示科技教室」，打造可跨課程、跨領域運用的智慧教學環境，將成為中原AI人文教育的亮點場域。

人育學院表示，未來將以該白皮書為基礎，推動各系所把AI視為「與人文對話的工具」，在課程中設計需要閱讀、詮釋、比較與省思的任務，讓學生學會在龐大AI資訊中辨識立場與價值。學院也將透過教師社群與工作坊，交流不同學門的實踐經驗，並定期滾動修訂相關守則與指引。

「人文在AI時代並沒有被邊緣化，反而變得更關鍵」彭妮絲強調。她期望，透過這份具體而有溫度的行動指引，陪伴師生一起面對AI時代的翻轉。藉由「以人為本」的AI教育實踐，讓人文與科技雙向融滲，使科技成為放大人文關懷與專業素養的力量，而非取代人的判斷與責任，並與師生及各界共同探索AI時代的學習新樣貌。

