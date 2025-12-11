AI時代來臨！何志偉重視科技發展及人才培育

近日，總統府副秘書長何志偉在「台灣青年中醫論壇」、「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」等活動中，表達對AI人工智慧與數位人才培育的高度重視，展現他致力將科技融入公共服務與產業升級的決心。

何志偉9日上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」。副總統蕭美琴指出，這世代正處於AI浪潮與全球科技轉型的動盪中，相信年輕族群若能具備AI與資訊科技素養，便有機會透過創意提案改善社會議題，如應用在交通安全、綠色運輸、校園與社區環境等議題，真正把握AI帶來的變革機會。

除對青年世代投入科技素養的重視之外，何志偉也注意到 AI 對於傳統產業與醫療衛生的潛在影響。他也提到，在賴清德總統「健康台灣」的國策下，將整合健保大數據、AI人工智慧與中醫，並在2040年前創造15兆中醫產值。

何志偉在桃園舉行的「台灣青年中醫論壇」表示，感謝中醫界在新冠肺炎期間的努力，研發出「清冠一號」，救治超過60個國家的患者，並肯定中醫在台灣公共衛生和國際救援上的卓越貢獻。未來，將積極結合AI與中醫老祖宗的智慧，透過數位整合引領中醫邁入下一個世代。

何志偉的團隊亦正努力使台灣朝AI應用與智慧轉型的方向邁進，期望透過政策、資源，培育年輕人的AI應用能力，協助傳統醫療與現代科技開創新局，讓台灣在AI時代持續穩健前行，使人民過上更幸福的生活。

