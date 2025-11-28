AI時代全球股市K型分化！3大高手帶你贏戰2026 掌握獲利節奏

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

2025年市場呈現殘酷的「K型分化」，AI獨強吸納資金，非核心產業陷入停滯。這樣的困境來自政策與產業週期錯位，讓投資人深陷操作困難。本期〈封面故事〉帶你從總經趨勢回顧出發，分別從波段產業循環、長線價值投資與ETF全球配置解析3種投資策略，讓你看懂產業位階、堅守紀律，找回獲利節奏！

今（2025）年全球市場不是全面大漲，也不是全面悲觀，而是少見的「K型分化」。幾乎所有資產、區域、產業都走出截然不同的軌跡。股票市場分化尤其明顯。美國標普（S&P）500指數上漲14%，但這波漲勢幾乎全由科技七巨頭帶動，且僅有9%的成分股站上52週高點。

台股加權指數今年初至11月中旬上漲20%，創28,554點歷史新高，但逾半漲勢來自台積電。區域市場差異更驚人，南韓KOSPI指數飆漲70%，日經225攀上5萬點、漲逾16%，德國股市漲幅逾2成，而中國股市即使政策寬鬆但反彈仍有限。

資產類別分化同樣劇烈，白銀報酬率75%，黃金最高突破每盎司4,359美元、創歷史新高，漲幅超過50%。相反地，原油下跌14%，長天期美債也承受賣壓，20年期公債殖利率一度升至5.16%（反映債價明顯走弱）。這些走勢背後不是巧合，而是利率、政策與產業週期錯位所造成。要理解這一年，就必須先理解「為什麼會分化」。

20251201-027.png

20251201-027-2.png

3原因造成市場表現分歧 AI吸金、非AI類股成棄子

造成市場大分化的核心原因有三：利率與政策錯位、產業週期錯位、地緣政治與通膨黏著。

聯準會（Fed）9月降息1碼，台灣央行按兵不動、維持2%，日本央行1月升息、結束超寬鬆，中國人行5月降準釋放流動性，各國央行方向明顯分歧。

產業面上，市場資金幾乎全部湧向AI相關標的，造成嚴重的資源排擠效應，AI供應鏈估值持續推升的同時，傳統產業與非科技類股陷入資金荒，即使基本面改善也難以獲得市場青睞。

地緣政治推升黃金價格，川普關稅戰又引發美債拋售潮。政策錯位、產業錯位與資金流向錯位，共同塑造了2025年全球資產的巨大落差。

美股雖維持結構性漲勢，但也暗藏隱憂。科技七巨頭撐起標普500，最高觸及6,890點，但高利率卻帶來壓力，根據S&P Global Market Intelligence統計，2025年上半年美企破產數創2010年以來同期新高，其中資產在10億美元以上的大型破產案就高達17起。

台股則受惠於AI供應鏈，地位穩固。GDP成長率預測從年初的3.14%上修至11月的5.94%，反映台灣在全球AI基礎設施的不可替代性。但各產業景氣週期落差明顯，AI相關企業獲利不斷上修，非AI產業庫存調整緩慢。

韓國與日本雙雙成為亞洲亮點。韓國受惠HBM（高頻寬記憶體）需求爆發，三星與SK海力士推升KOSPI、創下驚人漲幅。日本即便央行升息，但在企業獲利改善與外資支撐下依然強勢。中國市場相對謹慎，降準帶來流動性但未帶來行情，房地產風險持續牽動情緒。

掌握3核心原則：再平衡、分散、正視避險資產轉變

在分化成為常態的環境中，投資人面臨前所未有的挑戰：如何在漲跌分歧、輪動加速的市場中保持穩健表現？答案不是押對單一市場，或追逐熱門題材，而是建立一套能夠適應分化行情的投資系統。

3個核心原則構成了應對分化的基礎：⑴ 建立再平衡機制，每季檢視或資產偏離目標5%即調整，是抑制風險最直接有效的工具。⑵ 重新定義分散，不再只看產業或區域，而是依景氣週期思考成長、價值與防禦的角色，打造能因應不同情境的組合。⑶ 正視避險資產的轉變，黃金已從配角升為核心，長天期公債雖表現疲弱，但在高利率環境中反而孕育機會，適度配置可在震盪時提供緩衝。

即使掌握原則，不同投資風格的操作仍大不相同。波段投資人著重題材與資金流向，在情緒與基本面之間尋找短期機會，仰賴的是節奏掌握與執行紀律。長線投資人關注企業競爭力與產業趨勢，在市場追逐題材時堅守具護城河的標的，需要深度研究與耐心。ETF投資人以低成本與分散化參與市場，但在行情集中時也必須思考如何維持真正的分散效果。

展望2026年，分化格局恐將持續甚至加劇。各國央行政策分歧、產業週期錯位、地緣政治不確定性等結構性因素短期內難以改變。對於台股投資人而言，當AI題材主導市場、資金高度集中於特定類股時，如何在這樣的環境中，找到符合自身風險承受度的投資節奏與紀律管理，更顯重要。

接下來，我們將透過3個不同視角，深入探討波段、長線與ETF投資人如何在分化市場中擬定策略，特別聚焦台股市場的實戰經驗。此外，若讀者搭配第1季投資策略專題報導，應可在這個充滿挑戰的投資環境中獲得具體指引。

20251201-028.png

