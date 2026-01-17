AI時代台灣人投資質變！ 房市OUT、更愛易變現高流動性資產

隨著AI和台商資金回流拉抬，台美關稅底定，台股2026年將邁入第三年多頭。示意圖，廖瑞祥攝



台灣過往投資顯學就是兩大類「股市」和「房產」開始轉變！隨著AI和台商資金回流拉抬，台美關稅底定，台股2026年將邁入第三年多頭，AI也將進入第四年上升週期。外資法人表示，台灣AI時代資產布局已有質變，流動性高、可變性的資產如成長股、ETF等受青睞，指數創高後部分獲利了結的現金，不會馬上退場，反而會parking在場內，伺機等待拉回重布局的現象。

財訊傳媒董事長謝金河先前就表示，房地產專家顏炳立每年會挑選出一首代表未來一年房市的歌。2025年他選的是「最後的火車站」，2026年他選「碎心戀」，他說錢已經離開房地產，跑去追跑得比較快的股市。

謝金河說明，進入AI時代，將來尊貴的資產首重變現性，股票跟誰買？賣給誰？大家都不知道！房地產交易大家都知道！不易變現的資產會逐漸邊緣化！

台股科技股為何受資金追捧，法人指出，從美股AI股大者恆大，本益比20倍起跳是標配，台股AI供應鏈業績和需求面都還在成長，但部分本益比還在13~18倍左右，像是技嘉董事長葉培城自己就跳出來喊股價很委屈，台股科技股陸續出現與美股的比價效應，特定標的的確拉回後，買盤就會在進駐。

外資法人表示，容易變現、流動性高的資產在近年更受散戶市場歡迎，自營商也傾向高流動性的資產。可以發現短期資金和系統性投資和一般投資人的機構，當指數達到一個標準後，就會有獲利了結的動作，但資金不會馬上退場，資金反而會轉進短期標的，主要是考量股市又漲，隨時有機會在標的部位調整。

但外資法人也說明，家族辦公室操作仍維持長線，流動性高或是可輕易變現的資產並沒有特別調高的現象，但近年的確是更多青睞於另類資產，像是私募股權基金的布局。

