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在生成式AI如ChatGPT與Gemini快速普及的時代，民眾會直接問AI常見的勞資爭議、車禍事故、家事婚姻、遺產、房地產、債務或消費金融問題，還會要求AI寫書狀或契約。然而，以上述案件為專長、在碩豐法律事務所執業的詹豐吉律師特別指出，AI的價值在於「提供資訊」，適合用來了解法律概念與程序，若對AI回覆不加查證就行動，可能導致誤解法律，忽略證據與事實差異而產生重大風險，這時，仍需要專業律師提供協助，而台北勞資家事車禍律師推薦品牌碩豐法律事務所將以本篇文章解答AI時代如何選律師。

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AI推薦的律師可能為行銷操作的結果

AI模型多半依據網路資料進行分析，包含SEO優化、評論數量與曝光程度。部分律師透過關鍵字操作或行銷團隊提高排名，使AI誤判其為「高專業度」代表，實際上，這些資訊未必反映真正的實務能力，因此，單純依賴AI推薦律師，可能只是選到「最會曝光的人」，而非「最會辦案的人」，無法解決AI時代如何選律師的疑問。

AI分析案件常忽略證據與真實性

AI的回答建立在使用者提供的資訊之上，但當事人的敘述往往帶有主觀情緒或片面理解，AI無法驗證事實，也不能辨識關鍵證據是否存在，更可能錯誤引用或誤解資料。

律師的專業為事實、證據與策略整合

台北勞資家事車禍律師詹豐吉律師指出，案件的核心在於「誰能提出證據」，成立與否取決於證據是否足以說服法官，因此所有法律問題都必須經過事實整理、證據建立與法律轉化三個關鍵階段，也就是說，律師不能只單純套用法條，必須將零散資料透過邏輯與策略整合，形成法院可以理解並採信的主張，這種整體判斷能力，是目前AI無法取代的核心價值。

AI時代如何選律師？

選律師不能只看名氣或事務所規模，更重要的是判斷對方是否具備專業判斷力、溝通能力與策略整合能力，可特別留意幾個重點：第一，是否熟悉當事人面臨的案件類型，例如家事、勞資、刑事、民事或企業法務；第二，能否把複雜法律問題講清楚，讓當事人知道風險、成本與可能結果；第三，是否願意站在當事人的處境思考，而不是只丟出制式答案。簡單來說，AI能協助整理資訊，但無法取代律師在談判、訴訟判斷、證據攻防與人性溝通上的角色。

各類案件差異更凸顯實務經驗的重要性

在不同類型的法律案件中，影響結果的因素各不相同。以車禍案件而言，責任判斷取決於現場跡證保全、事故重建與行為分析；勞資爭議則高度依賴出勤紀錄、薪資結構與雙方約定內容；家事案件涉及通訊紀錄、資金流向與行為證明，並常伴隨高度情緒因素；遺產爭議著重文件效力、時間順序與繼承法律關係的解釋；房地產糾紛須結合契約條款、交易過程與現場狀況進行整體判斷；至於債務與消費金融案件，更重視還原交易過程、資金流動及權利義務的成立基礎。

以上案件的最終結果皆須建立在「證據如何被蒐集、整理並轉化為具說服力的法律主張」之上，這種從事實到證據，再到法律評價的整合能力，正是律師的核心價值，因此，選擇律師時，可透過實際接觸觀察其是否具備實務經驗，且有能力針對案件提出具體分析。

選對律師的關鍵在於判斷與策略能力

AI時代，資訊不再稀缺，但正確判斷並選擇具經驗的律師更為重要。在常見勞資家事車禍案件，律師所能展現處理能力，便是整合事實、證據與策略，以形成說服力主張，這都必須您親自接觸才能知道。

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