AI時代巨變！美光宣布退出消費性市場 時間點曝光

為了順應人工智慧（AI）時代的巨大變革，美光科技（Micron）投下震撼彈，宣布計劃在2026年2月底前，在全球範圍內逐步關閉其Crucial消費性市場。美光將把所有產能和投資重新分配到利潤更高、需求更穩定的企業級產品上，標誌著一個長達29年的經典消費品牌即將退出市場。

根據《Tom's Hardware》報導，美光科技執行副總裁兼首席商務官蘇米特·薩達納表示，由於「人工智慧驅動的數據中心增長導致內存和存儲需求激增」，公司做出了退出Crucial消費業務的艱難決定。美光將把3D NAND和DRAM的產能重新分配給用於AI加速器的高頻寬記憶體（HBM）、企業級SSD和伺服器級記憶體模組等高階產品。

美光坦言，做出此決定是基於幾個關鍵考量：

利潤與波動性：客戶端記憶體模組和固態硬碟所在的市場波動性大、價格競爭激烈，是美光產品組合中利潤率最低的區塊。相比之下，資料中心和企業級產品擁有更高的平均售價和更可預測的需求。

供應鏈壓力：人工智慧基礎設施對晶圓的需求巨大，分配給消費級產品的每一片晶圓，都意味著減少了對超大規模數據中心或企業級客戶的供應，這將直接限制美光履行最大客戶訂單的能力。

成本與規模：即使是規模較小的消費品業務，仍需負擔產品開發、韌體驗證、銷售團隊和全球保固等固定成本。完全停止業務能釋放這些資源，用於HBM4/HBM4E/C-HBM4E等高階產品的研發。

美光於1996年創立了Crucial品牌，在零售領域取得了巨大成功，成為「技術領先、品質卓越、值得信賴」的代名詞。

根據美光計畫，公司將繼續透過零售商、線上商店和經銷商銷售貼有Crucial標誌的產品，直到其第二財季結束，即2026年2月底。此後，美光將不再向消費通路供應Crucial品牌的產品。

美光特別強調，即使停止出貨其Crucial系列產品，公司仍將繼續履行對現有Crucial產品的保固義務和技術支援。這意味著已擁有Crucial記憶體條、固態硬碟及其他產品的客戶，其已安裝的硬體不會因這項決定而失去支援。

針對受到影響的員工，美光表示將透過內部調職的方式，將員工安排到公司其他部門的現有職缺，盡量減少該決定對員工的衝擊。

