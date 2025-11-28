AI時代新北搶先布局 百校共推「大教育無限計畫」

元培醫事科大王綮慷校長 致詞

新北市今（28）日正式啟動「新北大教育」無限計畫

AI正在改寫學習樣貌，新北市今天（28日）正式啟動「新北大教育」無限計畫，首度以城市級行動號召全國89所大專校院與全市63所高中職齊聚，共同打造橫跨學制、領域與資源的「大教育生態系」。象徵新北以城市治理思維推動教育升級，帶領百校邁向「跨校共育、跨域共學、人才無限」的新里程碑。

新北以「教育無限・共創未來」為主軸，全面串接大學端的AI、科技、永續與職涯探索資源，從國小一路延伸到大學，從實體到線上、從教師到學生，建構完整的未來人才培育鏈，教育局長張明文強調，讓孩子更早看見未來、讓老師更快接軌趨勢、讓大學更近距離連結高中端，就是新北推動大教育的核心價值。

澎湖科大校長邱采新表示，校內主要是針對海洋為校，近年來一直在發展跨領域課程，就是把AI跟智慧全部導向各個領域，比如說智慧觀光、智慧養殖等，效果非常不錯，現在就把AI智慧的部分全部導入觀光跟生態上就符合新北的宗旨。

另外，元培科大校長王綮慷表示，新北的教育體制對大學端來說是最好的培育基地，所以希望不只是選校而是選讓學生最喜歡的科系、最有工作前途的科系，學會他們需要的專業技能，這就是今天最大的目的，當然也希望不管是透過哪一種課程的合作，相信在現場的23所大學，都有相同的心情，「你們開口、我們全力配合」。

此外，新北市首創「高中與大學共創學習媒合平台」，目前已跟全國89所大學合作推出超過250門的免費跨域課程，橫跨18個學群，包括量子革命、生醫科技等熱門新興領域，未來將持續擴大與更多大學及產業合作。因應AI學習熱潮，更釋出超過2,000個AI免費名額，涵蓋AI設計、AI遊戲、AI智慧醫療等最新課程，提供學生最完整的未來學習資源。