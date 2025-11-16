AI時代更要大量閱讀 陳德懷教授推動「家校合作閱讀」

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷參與教育學術會議，鼓勵學生巨量閱讀

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷 40 年前便開始研究 AI 與教育的結合，被視為臺灣數位學習的重要推手。他表示，一個人如果沒有看過幾百本對他影響深遠的書，很難應付未來複雜的世界。面對 AI 時代，他認為最重要的仍是培養閱讀能力。

1988 年，在多數人尚未理解人工智慧時，陳德懷就在博士論文中提出「智慧學習同伴」概念，構想用 AI 模擬學習夥伴。1989 年來臺任教後，他開發專為網路學習設計的系統；2000 年更帶領團隊建構網路學習城市「亞卓市」，吸引 150 萬名使用者，是當時最具規模的線上學習平台之一。

隨著技術成熟，陳德懷教授把焦點轉向學校現場。他認為科技只是工具，學習關鍵在於「興趣」與「好奇心」。2009 年起，他推動「明日閱讀」計畫，也就是晨讀運動，目前已有逾 2,000 所學校參與。多年研究讓陳德懷與 23 位亞洲學者提出「興趣驅動創造者理論」，指出學習是由「創造—興趣—習慣」循環構成；若創造活動能激發興趣，並持續在生活中實踐，就能形成穩定的學習習慣。

隨著 ChatGPT 興起，陳德懷 40 年前提出的智慧學習同伴正逐漸成真。然而他提醒，AI 雖能快速提供答案，但更需強化學生的原創思維與判斷力，他強調，「知識可以交給 AI，但想法必須是自己的。」

目前陳德懷推動「家校合作閱讀」計畫，希望從晨讀進一步發展成「閱讀習慣運動」，讓孩子每天維持至少一小時閱讀，學校與家庭各負責半小時。他更鼓勵家長一起參與，共同培養「巨量閱讀」能力。在選書方面，他設計了涵蓋故事小說、人文社會與科學技術三大領域的「閱讀地圖」。他特別強調故事小說的重要性，因為其中蘊含許多人生典範，對孩子的人格與價值建立具有深遠影響。

回顧多年實踐，陳德懷說：我能做多少就做多少，做不到也沒關係。寫論文、發文章、請別人一起推廣理念，都是對社會的貢獻。對陳德懷而言，持續推動閱讀與學習興趣，就是為臺灣教育奠定面向未來的基礎。