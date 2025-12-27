AI時代最大贏家？外媒看好台積電市值有望超車蘋果

護國神山台積電，受惠於AI需求強勁帶動，已篤定今年營收再創新高，不只輝達執行長黃仁勳常旋風來台，就是為了要更多的晶片，外媒更看好，台積電市值有望於2030年超越蘋果！不過專家也提醒，地緣風險、海外擴廠成本、AI泡沫化疑慮仍需留意，加上競爭對手動作頻頻，AI技術有待突破，這場全球算力戰才正要開打！

晶片目前供不應求，大廠排隊搶產能。（圖／TVBS）

輝達執行長黃仁勳今年頻頻快閃來台，11月初特地來台參加台積電運動會，彰顯雙方緊密關係及晶片需求強勁。台積電董事長魏哲家預測，2025年全年收入將以美元計算增長接近中段30%，而台積電今年也頻頻寫驚奇，10月營收創新高達3674億元，今年股價從1000元一路漲至1500元，並計劃在台灣南科加碼投資3座2奈米廠。

微驅科技總經理吳金榮表示，台積電最厲害的是獲利持續創新高，第一、二、三季的每股盈餘都不斷上漲，在5奈米和3奈米製程上，台積電獨霸市場，基本上所有公司都在台積電下片。他預估今年台積電每股盈餘約60元左右，相當於賺了6個股本，是非常厲害的成績。知識力科技執行長曲建仲博士指出，目前整個半導體產業，包括人工智慧甚至日常生活中的電子產品，先進製程幾乎都依靠台積電。包含2奈米製程以及未來的A16、A14製程，目前看來明後年的進度都很順利。這就是為什麼董事長一直強調台積電拼命擴廠，但還是無法滿足客戶的需求。

台積電已成為全球半導體供應鏈中，不可或缺的科技業巨頭。時代雜誌先前公布2025年全球百大影響力企業，台積電榜上有名，隸屬於巨擘類別，是唯一上榜的晶圓代工業者，而代工競爭對手三星、英特爾都沒上榜，就連輝達也不見蹤影。專家認同台積電獲選實至名歸。

台積電受惠於AI需求強勁帶動，晶片業者排隊搶產能。魏哲家更罕見強調晶片「不夠、不夠、還是不夠」。外媒也指出，若台積電成長動能持續延續，2030年市值有機會超越蘋果。雖然市場和專家都一致看好，但仍有風險需留意。分析師呂漢威提醒，地緣性風險和海外擴廠，是台積電需謹慎面對的挑戰。貿易稅、關稅，以及在地生產製造的人工成本和費用，相較於台灣是否划算，這些都是未來大家會觀察的重點。

另一個風險是AI泡沫化疑慮。AI概念股市值不斷膨脹，這種「少數公司撐起整個市場」本身就是典型的泡沫特徵。資本支出過度膨脹，但仍停留在測試與探索階段，缺乏穩健商業模式。

曲建仲表示，人工智慧技術目前還遇到一些困難，例如聊天機器人會一本正經胡說八道。如果這個問題能解決，未來很多人工智慧應用才會落實，需求就會很明確。但如果這技術未來幾年無法克服，雲端服務供應商可能就會稍微放慢投資腳步。

台積電的競爭對手，在後頭加緊腳步追趕中。（圖／TVBS）

台積電的競爭對手也在後頭加緊腳步追趕中。三星2奈米的製程目前良率已來到60%，且價格十分有競爭力，最近簽下許多大客戶。吳金榮指出，三星的2奈米價格一片約2萬美金，而台積電則是3萬美金。三星跟特斯拉簽了一個165億美元的合約，要替特斯拉做AI的晶片，從AI6開始，聽說高通也會到三星去下片。

此外，美國政府也極力扶持Intel，輝達斥資50億美元入股，企圖改寫AI與PC的市場版圖。儘管台積電在技術仍穩居寶座，但對手動作頻頻，加上AI技術有待突破，這場全球算力戰才正要開打。