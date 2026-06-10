AI時代最重要的資產，是你的人脈！

《影響力會客室》最近邀請到“一勢傳承”聯合創始人、德勤Deloitte中國前副主席洪廷安博士。近兩個小時訪談中，我們談財富、事業、家庭，也談年輕世代的未來。讓我印象最深刻的，不是洪博士擔任多家上市公司董事，服務過多少世界五百強，也不是他在德勤 Deloitte四十年的輝煌經歷，而是一件多數人都做不到的“小事”。

《影響力會客室》邀請一勢傳承聯合創始人、德勤Deloitte中國前副主席洪廷安博士訪談（圖/影響力教育基金會）

洪博士告訴我，一輩子能經營好20-30位深度信任的人，遠勝過10,000個點頭之交。至今他仍與超過一半的國中同學保持聯絡，只要他回香港一定安排同學聚會。他同時也是英國知名的華威商學院(Warwick Business School) 中國區校友會主席，六十周年校友晚宴將於明年一月在倫敦國家歷史博物館舉辦，全球僅有四百五十位校友受邀參加，而洪廷安博士是唯一受邀華人。

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許多人看到這樣的結果，第一時間想到的是他的頭銜、地位或專業能力。但長期研究組織發展、人脈經營的我，從他身上看到的卻是：真正高價值的人脈，從來不是建立在資源交換上，而是建立在長期累積的信任之上。成功人士的背後一定是無數信任的積累。當你值得被信任，必然會成功!

過去二十多年，我接觸無數企業家、創業者與高階主管。發現一個有趣現象。高價值人脈從來不靠飯局與名片堆砌，靠的是歲月一點一滴累積信任。你的身邊一定有這樣兩種人：一種微信好友滿 5,000、名片堆成山，酒局飯局不停，看似人脈遍地，真有需要時無一人搭把手；另一種則是交友求精不求多，但善於用心經營人脈存摺，每當你缺資源、遇瓶頸，總有貴人主動伸出援手。關於人脈我總結出人脈四級階梯：

❶淺層認識：互留聯繫，點頭之交

❷日常熟悉：閒聊往來，淺度互動

❸深度信任：共享資源、互通商機

❹深度共創：共擔風險、互相背書、無條件助力

商業世界運作的底層邏輯是信任。成交是因為信任；合作是因為信任；投資人願意下注是因為信任；員工願意追隨，也是信任。所有信任的背後，都來自長時間的價值累積。這是為什麼我一直強調在AI時代人脈只會變得更重要。

AI讓知識變得唾手可得，資訊不再稀缺，知識將不在成為競爭優勢。真正稀缺的反而是判斷力、信任感與合作機會。AI複製不了人情與信賴，知識不值錢，圈子和信任瘋狂升值。企業老闆不惜高價加入私董會、頂級商業社群：買的從不是課程，而是高質量人脈圈。絕大多數的商業合作來自圈子跟信任。

流量只是一時熱度，信任則是終身複利；流量靠包裝，信任靠做人。頂尖企業家和長青實業家都恪守同一個交友準則：人脈是長期資產，絕非短期牟利工具。不瘋狂擴充無效人脈，專心打磨少數深層關係；不急於一錘子買賣，專心沉淀彼此信賴。經營人脈就像銀行帳戶，平時持續存錢，關鍵時刻才能支取。

我在德勤書院（Future Program）授課，AI、機器人、自動化，正在快速改變世界，未來最重要的會是你累積了多少信任資產。（圖/德勤書院）

回顧我的職涯歷程，從HR到管理諮詢、獵頭負責人、人資專家，到德勤Deloitte、商學院任教、家族企業傳承，人生許多重要機會，往往都不是透過競爭，而是透過信任。

我服務的客戶並非因為我的學經歷找上門，更多來自於他人推薦；許多演講及授課邀約, 顧問案, 1v1教練陪跑，都不是因為招標或比價獲得，更多是因為長期累積的口碑與信任。

後來我逐漸理解，影響力不是自己說了算，而是別人怎麼看你。很多人每天追求流量、關注度與曝光量，但真正能穿越景氣循環與時代變化，往往是信任。流量可以讓你一夜爆紅；信任則是像複利，會隨著時間持續累積。

我長期觀察許多長青企業與卓越領導者。他們來自不同產業、背景，但都有一個共同特質：把人脈當長期資產，不急著從關係中獲取利益；不急著認識更多人，而是深化少數重要關係。因為他們知道，所有的合作，最終都來自信任；真正巨大的財富，最後也都建立在信任之上。

世界變化越來越快，AI正在改變商業模式，但有一件事情始終沒有改變，那就是人與人之間的信任。我相信，未來最珍貴的資產，不是房地產、不是股票，甚至不是專業能力，而是有多少人相信你。因為當一個人值得信任，資源自然會聚集到他身邊。這才是AI時代真正的人脈財富。

一輩子能經營好 30 個深度信任的人，勝過10000個點頭之交。如果你正陷於是事業的卡點：好友成千卻無可靠盟友、做生意缺資源缺渠道、想搭建高質量人脈卻毫無方法，想要建立人脈，學習人脈經營心法，歡迎與我交流聯繫。

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