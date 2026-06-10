AI時代檔案價值升級 葉俊顯：讓檔案成全民知識資產

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者潘姿羽台北10日電）國家檔案館今天起舉辦為期2日的「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」，邀請美加專家發表專題演講，探討AI時代下的檔案應用。國發會主委葉俊顯表示，希望透過新興科技擘畫未來發展藍圖，讓檔案成為人人觸手可及的知識資產。

國家檔案館首度舉辦的國際研討會，聚焦於數位時代檔案管理與服務的多元面向。此次活動邀請美國國家檔案館前代理館長皮特森（Trudy Huskamp Peterson）、加拿大國家圖書館暨檔案館館長維爾（Leslie Weir），以及國內檔案、資訊與數位人文相關領域學者專家參與。

廣告 廣告

葉俊顯致詞時表示，政府正全力推動「AI新十大建設」，落實台灣成為「智慧科技島」，而國家檔案作為國家發展的紀錄，呈現長久歷史脈絡，正是發展AI不可或缺的資料基礎。國發會將善用新興科技創新檔案管理與服務，結合數位多媒體與智慧技術，實踐開放透明的智慧政府願景。

國發會檔案局局長林秋燕以「智慧近用的首座國家檔案館」為題，進行開幕演說。她表示，檔案局持續推動數位轉型，提出「智慧近用」5大策略，涵蓋智慧核心管理機能、數位思維專業知能、創新數位服務網絡、數位深化參與互動及技術賦能跨域研發等面向，將新興資訊科技運用於全館營運與服務。

而後皮特森以「AI時代的檔案（Archives in the Age of AI）」為題，發表專題演講。皮特森以羅馬雙面神「雅努斯（Janus）」為引，強調AI具備強大的資訊回溯能力，但檔案價值鑑定與倫理裁量，仍是檔案專業人員不可取代的核心職能，檔案專業人員如同雙面神，必須守護歷史真相，同時具備預判未來的眼光，此外，訂定國際標準也是檔案管理邁向AI發展不可或缺的基石。

檔案局指出，研討會除了邀請國際重量級人士進行演講，國內外學者專家將針對檔案數位應用服務、數位職能、數位韌性、數位治理、數位轉型等主題，深入交流。隨後也將舉辦「國家檔案館」新書發表會，由林秋燕與九典建築師事務所建築師郭英釗分享建館實務經驗。（編輯：楊蘭軒）1150610