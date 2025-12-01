AI時代焦慮失眠潮來襲！ Z世代靠「晚安膠囊」重拾安穩好眠

深夜十二點的台北，燈火還沒熄滅，手機螢幕也依然亮著。根據衛福部調查指出，台灣人每三人之中就有一人睡不好，而在這個被AI與資訊推著走的時代，焦慮似乎成了現代人共同的默契，有人在滑手機追劇、刷Reels，有人趕著回覆最後一封信件，也有人早早就關了燈，卻躺在床上望著天花板數羊，遲遲無法好好放鬆入眠。我們是否都忘了，該如何讓生活慢下來？

迎接「勿擾模式」，放下那些無益的干擾

近年，人們也開始意識到「休息」是一種選擇，是自我照顧的重要一環。這樣的話題流行，不僅象徵生活步調的轉變，也展現人們對身心平衡的重新關注。

廣告 廣告

「這成了我每天最期待的時刻，像是在提醒自己該放下了。」上班族張小姐笑著說。她習慣在洗完澡後，泡一杯熱茶、聽點輕音樂，搭配保健食品，讓自己進入放鬆的夜間節奏，這是歷經整天的忙碌煩悶後，專屬於她的夜晚「儀式感」。

營養師林敬鈞建議，從生活出發，找到屬於你的「入睡開關」

只要找到適合自己的放鬆秘方，營造舒適的環境，像是

1. 睡前習慣調整：關掉3C、放慢節奏

睡前一小時盡量避免使用3C產品，減少不必要的資訊輸入與藍光影響，讓大腦有時間從興奮轉為平靜。這樣能幫助身體自然釋放「入睡訊號」，進入放鬆狀態。

2. 飲食選擇：減少咖啡因，溫和放鬆

下午兩點後儘量避免攝取咖啡、茶、可樂等含咖啡因飲品，避免神經系統持續亢奮，導致入睡困難。

3. 酒精替代方案：用草本茶取代小酌

雖然酒精可能帶來短暫放鬆，但實際上會縮短深層睡眠時間，讓睡眠品質下降。可以改喝具有平穩效果的草本茶，如洋甘菊茶、薄荷茶或薰衣草茶等，幫助身體沈澱、回歸寧靜。

而正如營養師林敬鈞所說：「幫助入睡是有方法的，只要找到適合自己的放鬆秘方，讓大腦有時間從興奮轉為平靜。」（引用自林敬鈞營養師的社群文章）

入睡不再是「閉上眼睛」，而是讓身體重新學會放鬆

睡眠不管對心理或身體而言，都是最關鍵的修復時間。也因此，近年從歐美到亞洲掀起的助眠熱潮，其實反映了同一件事：人們開始重新重視休息、也重新學習如何讓夜晚慢下來。當我們關上手機、泡杯茶、讓大腦從忙碌中緩緩退場，這些簡單的步驟，就是找回安穩睡眠的第一步。

願每個夜晚都能讓你真正放鬆，而「好好睡覺」不再是奢望，而是能輕鬆做到的日常。

更多每日健康報導

只要一直做「這個姿勢」連續7天，腹肌、大腿肌通通都有了，太輕鬆了吧！5個連你媽媽看到都會支持你去刺青的「超美微刺青」，第5個連男生看到都忍不住心動了！準媽媽小心，這七種食物日常看似無害，但卻是孕期要避開的地雷！