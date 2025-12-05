AI時代的反脆弱力 職場人如何培養第二條路

在景氣低迷、裁員與降薪消息頻傳的此刻，不少上班族開始思考如何打造「第二份收入」。位於台北市的泛海商學院近日推出「斜槓技能課程」，由院長吳宥忠親自領軍，結合多位實務專家，協助上班族從零開始建立副業思維，強化在不確定年代中的生存韌性。

泛海商學院表示，本次課程鎖定全職上班族與希望發展斜槓身分的職場工作者，內容涵蓋銷售技巧、談判實戰、商業思維培養等面向，強調不是只學單一技能，而是從 0 到 1 系統化打造「可以落地的副業模式」，讓學員能把原本的專業轉化為市場上可被看見、可被付費的服務。

吳宥忠院長指出，面對產業變動和景氣衝擊，「只有一份收入、只倚靠一份工作，其實才是最大的風險。」他強調，每個人都應該培養「反脆弱」的能力，也就是預先為自己準備 Plan B，「當環境變差時，不是被動等待結果，而是手上已經有可以啟動的第二條路。」

課程中不僅傳授觀念，也著重實作與演練。從如何找到自己的市場定位、設計服務方案，到實際模擬銷售對話、練習談判溝通，讓學員在安全的學習環境中犯錯、修正，再將經驗帶回真實職場與副業場景使用。吳宥忠強調，上班族不一定要立刻離職創業，但必須具備一旦環境惡化，仍有能力自我翻身的本事。

面對「不景氣壓力」、「薪水成長停滯」、「擔心被裁員卻又不知道從何開始準備」等普遍焦慮，泛海商學院企圖透過這類斜槓技能課程，協助上班族把焦慮轉化為具體行動，從強化溝通與銷售能力開始，進一步理解商業運作邏輯，為未來的副業、接案或個人品牌打下基礎。

泛海商學院也表示，未來將持續聚焦職場生涯發展與第二收入相關主題，結合不同領域的專家與實務案例，打造一系列適合上班族的進修方案，希望成為在不景氣年代中，上班族面對風險、提升自我能力的重要後盾。