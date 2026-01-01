AI時代的文明底蘊
人工智能的崛起，正以前所未有的速度重塑世界秩序。然而，精通並擅用人工智能，從來不是單純的技術問題，而是文明深度的考驗。當社會自我貶抑中華文化、主動切斷文明傳承，智能發展終將失去價值座標與精神根基，又如何能在智能世界中建立真正具備引領力與持久力的創新？
人工智能不僅是演算法與算力的集合，更是人類知識、價值觀、文明體系與認知結構的延伸。AI的底層邏輯，源自對世界的理解模式；其應用的倫理與方向，取決於文明對自身歷史與未來的判斷。中華文明數千年的哲學思維、制度智慧與人文精神，構成了高度結構化的知識體系，正是高階智能系統最稀缺的養分。這種文明底蘊，不是單靠模仿矽谷技術或追逐短期資本能取得的。
台灣在AI發展上，過於依賴外部技術與API，卻缺乏自我系統化的產業與教育策略。學界、政府與企業，多以矽谷故事作為「樣板」，卻從未深入思考底層哲學、技術脈絡與文化延續。當產官學皆被短線經濟或政治操作綁架，注定會失去自主智能優勢及人才與體系的培養。更嚴重的是，如果文明自信缺席，創新便失去方向，技術僅成為附庸或追隨者，長期競爭力注定受限。
從歷史看，文明的力量往往隱性地決定了科技的落點。漢唐盛世的智慧，不僅造就制度繁榮，也孕育了工藝與學術的高峰；清末國勢衰微，雖有先進技術傳入，卻因缺乏自主文化承接，無法形成持續創新的社會結構。台灣不能在智能時代重蹈覆轍，而必須把技術能量轉化為文明價值，如此才能避免「量多而質弱」的尷尬局面。
台灣的問題不在於技術迷航，更在於制度與價值斷層。行政、立法與教育系統，長期被政治利益主導，人才培育無法與產業需求對接。高階AI研究需要哲學、數理、工程與產業經驗的深度融合，而台灣當前的政策與教育模式，無法提供這種跨域養分，一方面喊著AI自主化口號，另一方面仍在原地依附外部模型，文明與技術的斷層持續擴大。
真正能在智能世界大放異彩的，必須建立在文明自覺之上：尊重歷史、承接文化、並以此為底蘊，培育具系統思維的AI人才與產業體系。唯有如此，台灣的人工智能才能從「跟隨者」轉型為「引領者」，在全球競爭中發揮產業的領導力。
若仍堅持矽谷文化的敘事，又以「九年一貫課綱」試圖阻斷中華文明的傳承，台灣還剩下什麼？在AI轉型的十字路口只能踽踽獨行，產業發展將更加遙遙無期。（作者為國立陽明交通大學退休教授）
