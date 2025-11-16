AI時代的神隊友「創意30問」專書贈校園 點亮新北學子創新DNA
記者蔡琇惠／新北報導
AI正快速改變世界，唯有人類的創意與提問能力無可取代。新北市教育局與前台積電副總經理杜隆欽先生於丹鳳高中舉辦贈書活動，贈送全市國、高中各校2本、共326本《青少年創意思考三十問：從問題到提出創意解方》專書，作為教師推動創意思考課程的新工具。
新北市教育局長張明文表示，AI永遠無法取代人類的創造力，教育的使命是讓創意成為可以看得見、學得會的能力。新北市持續透過跨域課程、STEAM教學與創意教育推廣，培養學生從提問到解決問題的思維歷程，打造能與AI共學、以創新領先的學習力。
《青少年創意思考三十問》作者—清大榮譽教授沙永傑也親自到場，攜帶了許多創意物品做為教具並現場示範，帶領200名國中生體驗生解如何從發想可以產生創意，進而解決問題。他說自己從8年前開始以義務性質在中小學推動創意教育，教授「萃思（TRIZ)創意思考」，希望讓創意從小扎根。為了讓學生更容易理解，他特別將理論改寫為通俗的文字，全書透過「三十問」，內容涵蓋了便利性、空間、材料、物理、化學、演化趨勢等多種領域，搭配生活實例引導孩子循序探索創意思考。
教育局表示，新北市長期推動AI與科學教育向下扎根，結合產官學能量，建立K-12創新學習生態鏈，讓創意成為新北學子的「日常能力」。近年在全國科展、IEYI世界青少年發明展、機關王世界賽等國際舞台屢獲佳績，展現新北深耕STEAM教育的成果。這套「創意三十問」未來的發明性問題，將成為新北推動數位與科學教育的「AI神隊友」，協助教師將課程增添廣度、深度與樂趣，為孩子點亮創新DNA，培育面向未來的競爭力。
