AI時代缺電危機何解？專家提供新解方：未來電力是「新石油」

AI浪潮席捲全球，不少科技大咖指出，在這場全球科技競賽中，相較於晶片算力，「電力供應」的充裕與否將成為決定勝負的關鍵瓶頸。對此，泓德能源總經理周仕昌今（30）日在節目《老謝開講》表示，隨著AI資料中心、電動車與機器人時代來臨，全球用電需求將快速成長。他形容，把AI想像成大腦，透過通訊來控制，電力就像是血液，而未來世界必須透過電力及算力來主導。

周仕昌提到，風電、光電等再生能源在供給端的不穩定性，加上需求端負載變得更難預測，將加劇電力市場的波動。他以歐洲已出現的「負電價」現象為例指出，在供需失衡下，傳統以即時電價調節供需的機制已面臨壓力，難以應對AI時代對穩定電力的高度需求。

周仕昌提出「容量世界」的概念，形同電力的「訂閱制」。他解釋，容量市場透過固定容量費，建立更穩定的供電保障，降低即時電價漲跌幅度，「像電力的基本費一樣，把基本費吸收了，那就不用有大量的電力波動了。」他強調，在AI資料中心與風電、光電等不穩定負載增加的態勢下，基本費會一直在漲，而容量制度的角色將因此愈漸重要。

談及企業定位，周仕昌表示，泓德未來將不再只是發電商，會朝能源解決方案商與電力批發商轉型，協助大型用電戶與零售端因應新型態的用電需求。他指出，未來最大的成本來自於電力，因此大型企業將傾向直接參與批發市場、降低對零售商的依賴；但其困難處在於，若要同時整合風、光、儲能等長約資源，必須依賴結帳系統進行預測與執行。

周仕昌提到，泓德因此與美國夥伴成立MWEX，打造電力交易平台，就像能源界的Uber，「100萬個使用者跟100萬台車怎麼結帳、怎麼排程，這個是未來非常重要的挑戰。」他亦分享海外經驗指出，歐美併網（Grid-Tied）與擴建容量所需時間拉長，帶動容量費走高；同時，儲能成本下降，使其逐步替代燃氣機組。

周仕昌強調，「未來電力是新的石油」，並提出未來電力的3種出口模式：存起來買低賣高、將電力轉換為算力服務、將電力轉換成貨幣。他表示，「一度電本來從3塊，就可能變成3百塊的價值」，因此算力中心搭配儲能，將會是AI時代不可分割的組合。

