AI時代舉證難！高中生：受害者被迫證明「沒發生過的事」

台灣展翅協會今日舉辦「停止忽視AI風險，響應02／10全球網路安全日加入國際串聯」記者會。（蔡佩珈攝）

台灣展翅協會去年透過網路諮詢熱線「Web885」受理179件諮詢案件，高達72.6％諮詢性私密影像，諮詢者年齡多落在12至24歲，占比59％，並發現校園AI生成性影像案件開始出現，遍布在國中至大學。有高中生說，過去被當作證據的影像，現在可以被AI製造，受害者被迫要證明從未發生過的事，生活受到很大影響，除了學校要教導學生如何辨識風險、保護自己，也希望家長用更開放態度了解與使用科技、網路，孩子才可能求助。

台灣展翅協會今日舉辦「停止忽視AI風險，響應02／10全球網路安全日加入國際串聯」記者會。

陳姓高中生說，同學們常利用AI製作報告、整理筆記及發想內容，已成日常工具，但也改變了他們判斷事情的方式，比起真人的說明，更願意相信截圖、錄音跟影像。過去影像是證據，現在卻可以被製造，受害人被迫要證明從沒發生過的事，越澄清越被認為是辯解，若選擇沉默以對，相關討論反而會持續擴散。

他建議，AI在設計時就應該先考慮到兒少的身心健康安全，例如當有人輸入可能違法或不適合的內容時，系統可以跳出提醒，清楚告知可能觸及法律。

呂同學則認為，家長應該用更開放的態度，來看待陪孩子使用網路及科技，否則可能會因為害怕被罵而沉默不言。若大人願意先聽、不責罵，孩子才可能求助。

她也建議，學校應將數位素養和網路風險納入課程，教孩子怎麼保護自己；政府則要更積極處理兒少性剝削與深偽詐騙問題，並且盡快訂定清楚的AI相關法規；企業也不能只顧發展產品，應建立審查與移除不當內容的機制，必要時停權違規帳號，從而保護兒少在網路上的安全。

