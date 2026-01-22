AI時代藍領吃香！黃仁勳：水電工、建築工薪資衝美元6位數

2026年1月21日，輝達創辦人兼執行長黃仁勳出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會。美聯社



人工智慧（AI）恐顛覆全球就業市場之際，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週三（1/21）表示，由於建造運行與訓練AI的資料中心需求日增，未來水電工、建築工人將能獲得美元6位數薪資，強調當前技術型人才的需求正持續攀升，試圖淡化外界疑慮。

彭博（Bloomberg News）報導，黃仁勳在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇與貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談時做出上述表示，並指AI需要史上最大規模的基礎建設，而這涉及數兆美元的新投資。

「我們正見證該領域的顯著繁榮，薪資幾乎翻倍」，黃仁勳表示：「每個人都應該能夠過上優渥的生活，無需擁有電腦科學博士學位。」

帕蘭泰爾科技公司（Palantir Technologies）執行長卡普（Alex Karp）週二也盛讚經過技職培訓的勞工，並稱AI將創造更多在地就業機會，大幅降低大規模移民需求。雲端運算公司CoreWeave執行長英特拉托（Michael Intrator）亦提及AI熱潮的「實體需求」，技術人員的需求正持續攀升。

AI對就業市場的影響已經顯現。新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾警告，AI可能引發「白領大屠殺」，導致50%的入門級職位消失。該公司旗下的AI系統Claude因強大的編碼能力受矚，可能取代更多初階程式設計師的工作。

阿莫戴週二在接受彭博採訪時坦言，儘管他認為AI科技利大於弊，但高失業率與就業不足仍是亟需緩解的風險，「遺憾的是，許多產業將有一大群人難以適應這種變化。」

