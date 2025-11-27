「AI時代」企業品牌保衛戰 TWNIC呼籲大企業導入在地域名
生活中心／綜合報導
生成式AI與深偽技術正全面重塑資訊環境，真假難辨的風險使品牌信任成為企業最脆弱的資產之一。根據 2025 年《Consumer Pulse Report》，高達 74% 的消費者更信任與品牌名稱一致、正式註冊的網域名稱。然而，在多數企業積極推動數位轉型之際，最基礎的「數位身分識別」往往反而成為最容易被忽略的一環。
台灣網路資訊中心（TWNIC）執行長余若凡指出，當AI讓假內容、假網站與高度仿冒的詐騙入口快速擴散時，企業若無法讓消費者在第一眼辨識何者為官方來源，品牌安全就已出現嚴重漏洞。她表示，在地域名後綴（.tw／.台灣）不僅是一組網址，更是企業在 AI 時代中守住數位真實性的第一道防線。
大型企業的信任治理必須從官方入口開始
身為台灣房仲產業的領導者，永慶房產集團在推動數位轉型的過程中始終以「值得信賴」為核心。永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，房仲服務高度依賴真實資訊與人際信賴，一旦消費者誤入假網站、假房源或不明來源的入口，除可能造成財務風險，也會直接損害品牌形象。對永慶而言，官方網站是線上線下整合的重要起點，也是「數位世界的門牌」，必須在第一眼就能清楚辨認，讓消費者安心踏入。近年詐騙手法快速進化，假網站、假經紀人帳號與偽冒入口層出不窮，永慶因而持續推動「入口一致性」策略，從網站、App、LINE 官方帳號到 AI 助手都必須維持一致的視覺、語言與網域，避免因入口混淆造成錯誤導流。
呂學堯提到，域名是所有入口治理的基礎工程，而使用在地域名能讓消費者在搜尋時更快速辨識官方來源。他認為，對微型或中小企業來說，使用在地域名可能是一種品牌加分，但對於擁有高知名度的百大企業而言，它應該是標準配備。大型企業被仿冒的風險更高，越需要主動確保消費者能找到真正的官方入口，而非依賴消費者自行判斷真假。永慶的做法也顯示，維護正確域名、建立清楚入口、避免仿冒，已不只是品牌自身的保護行為，更是「企業社會責任」的一部分。當大型企業率先展現清晰的數位身分治理，才能提升整體產業與社會的信任環境。
可信身分是競爭力，.tw 成為大型企業的必要基礎設施
建立抵禦 AI 假訊息的「數位真實性基礎設施」，是台灣下一個關鍵挑戰。余若凡指出，在地域名後綴（.tw／.台灣）的核心價值不僅是地緣識別，更在於具備「在地治理」優勢。相較於跨境註冊商處理冗長、風險較高，.tw 受本地法規管轄，具備可追溯、可快速處置的特性；數據顯示，其違法與詐騙案件比率僅 0.07%，是企業構建可信環境的最佳選擇。余若凡強調，域名治理已是企業資安戰略的一環。
面對Deepfake與AI偽冒威脅，TWNIC 推動雙重防護機制：
「綠色域名認證」：如同數位身分證，透過身份核實清楚標示域名擁有者身分，讓消費者一眼辨識真正入口。
「Registry Lock域名安全鎖」：將高價值域名鎖入保險箱，透過多重驗證防止未經授權的篡改或轉移。
透過企業端的入口一致性與 TWNIC 的驗證機制，產官攜手打造「可信來源鏈」，從源頭阻斷釣魚攻擊。
余若凡強調，唯有企業端的入口一致性、在地域名的基礎治理、TWNIC 的驗證機制三者共同運作，才能形成完整的「可信來源鏈」，有效降低假網站與釣魚攻擊的風險。「信任不再是口號，而是資安的底層基礎。」 她呼籲，大型企業應落實最基本的入口安全，以可驗證的數位身分在國際市場站穩腳步。TWNIC 將持續協助產業強化數位門牌，讓每一次點擊，都成為消費者與品牌之間最安心的承諾：Trust in Every Click！點點都信任。如需更多資訊，請至www.twnic.tw。
更多三立新聞網報導
AI應用全面啟動！2025亞灣產業高峰論壇在高雄 展示科技聚落新面貌
AI轉型從效率到韌性 遠傳總座井琪：內服外用
獨家／從舞台到雲端！他用 AI 打造「個人超級軍團」 薪水狂飆劇團驚呆
鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 5 小時前
經典賽/李洋被問怎麼對付大谷翔平？ 蔡其昌：不如去問鄉民
運動部部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，被問到2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊如何對付道奇二刀流球星大谷翔平，李洋回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析尋求破解之道。中職會長蔡其昌則表示，「不如去問鄉民」。中天新聞網 ・ 3 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 23 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 19 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 5 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 14 小時前