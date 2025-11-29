AI時代 作家不只斜槓 更得身入演算法

第46屆時報文學獎頒獎典禮29日盛大舉辦，新詩組佳作王聖豪（左起）、二獎林佳儀、決審李進文、首獎葉錦丞、佳作陳萬福一同合影留念。（杜宜諳攝）

在資訊多元、AI時代中，出版業經營遇到極大的挑戰，曾獲得「時報文學獎」散文類首獎的新生代作家白樵，29日於時報文學獎頒獎典禮上直言，如今從事文學行業，必須懂得身兼多職；懂得創作的同時，最好也具備撰寫評論以及擔任主持等能力，「現在寫書的人比讀書的人多」，但他依舊沒有放棄，鼓勵新生代與他一起保持初心，堅持下去。

旺旺中時媒體集團主辦的第46屆「時報文學獎」，29日公布得獎名單並舉行頒獎典禮。白樵分享，自己是在2020年之後於文壇出道，這段期間尤其以疫情做為很大的切割點，文學創作與出版業也因此遭逢極大變動與挑戰。在他之後，當然也出來許多更年輕的作家，但問題在於整個行業的景氣不如以往，年輕作家可能紅過一本書，但之後再發表新創作，市場反應卻不如預期，帶來極大的挑戰。

「不過文學最美的地方，就是雖非雙向奔赴，但要在這條路上堅持，就看你愛它的心有多深。」白樵勉勵後進，作家最好能身兼多職，平時養成習慣在社群平台分享喜歡的書、文章，「要推一個良善的循環，推到演算法的機制裡，推到越來越遠的地方，這是創作者的舉手之勞，也是維持自己活絡的方式。」

即便挑戰很大，白樵仍盼所有創作人都能保持初心，「平時慢慢累積，相信能在某個時間點，得到很大的關注。」

談及創作動力，得獎人均表達是為創作而生。以「懸吊馬戲團的無人公演」獲得今年度新詩組首獎的葉錦丞，運用「獨幕劇」形式，哀嘆劇場表演者的工作環境。他在致詞時分享，最喜歡的事物是看到自己與靈魂共振的光芒之時，「因為我在自己眼中看到這樣的光」，所以愛上寫詩，愛上詩。

散文首獎得主林文心說，她人生大部分的時候，都沒話好說，唯有寫作，讓她確定與世界有連結。

短篇小說首獎得主盧慧心說，寫作是非常喜歡的事情，且總是心中有情感想表達。她特別談到，過了中年後深感真的要費心與用力，也曾質疑過是否真要走文學這條路，思考後認為人生經歷與寫作是相輔相成，即便過程走走停停，熱愛寫作心不變。