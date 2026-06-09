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AI時代 蜀漢型企業屹然成勢

賴志文
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Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike真正處理的問題並不是人工智慧能力如何被提供，而是如何被使用。（維基百科）
Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike真正處理的問題並不是人工智慧能力如何被提供，而是如何被使用。（維基百科）


AI 版圖愈來愈像《三國演義》。這不只是修辭，而是愈來愈接近產業現實。

 

2026 年 5 月 30 日，市場揭露 Meta 正規劃 AI 隨身裝置、工作型穿戴裝置與新一代 AI 穿戴裝置，希望把 AI 從手機與聊天介面，進一步推向使用者日常生活與工作場景。

 

幾週前的 5 月 6 日，ServiceNow 在 Knowledge 2026 大會上，大幅強調人工智慧治理、跨系統協調與自主工作體系，希望讓 AI 不再只是回答問題的助手，而能直接參與企業工作流程的執行、協調與管理。

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而在 5 月 21 日，Apple 向美國最高法院提出上訴，希望推翻 Epic Games 訴訟中的藐視法庭裁定。爭議核心在於：即使法院要求 Apple 開放外部支付導流，Apple 仍試圖透過新的 27% 外部支付抽成與限制條件，維持對 iPhone 生態系交易入口的控制能力。

 

這些公司雖然都在談 AI，但爭奪的位置並不相同。Apple 想維持交易入口控制權；Meta 希望把 AI 深入自己的平台與裝置生態；ServiceNow 則試圖更深化企業工作流程。

 

平台之間競爭的，也不再只是模型能力，而是誰能控制更多關鍵條件，並讓其他參與者更難繞開自己。

 

更重要的是，2025 至 2026 年間，全球 AI 產業討論最多的，已不再只是模型參數或效能評測排名，而是 GPU 能否準時交付、CoWoS 先進封裝能否擴產、資料中心能否取得足夠電力，以及企業是否願意把核心工作流程交給 AI。這些現象共同指向同一件事：限制 AI 發展的瓶頸，正從模型能力逐漸轉向條件取得能力。

 

因此，AI 版圖愈來愈像《三國演義》，並不只是因為競爭者很多，而是因為關鍵條件被分散掌握在不同力量手中。

 

市場揭露 Meta 正規劃 AI 隨身裝置、工作型穿戴裝置與新一代 AI 穿戴裝置，希望把 AI 從手機與聊天介面，進一步推向使用者日常生活與工作場景。
市場揭露 Meta 正規劃 AI 隨身裝置、工作型穿戴裝置與新一代 AI 穿戴裝置，希望把 AI 從手機與聊天介面，進一步推向使用者日常生活與工作場景。

（取自Unsplash）

有人掌握晶片與算力，卻不掌握終端入口；有人控制數十億使用者，卻缺乏足夠基礎設施；有人擁有龐大企業客戶與工作流程，卻仍依賴外部晶片與能源供應。這些優勢彼此重要，卻無法彼此取代。

 

正如魏國擁有人口與財政優勢，吳國掌握地理與商業網絡，蜀漢則依靠特殊路線、組織能力與戰略聯盟維持存在；三方都擁有足以生存與擴張的條件，也都存在難以跨越的限制。

 

今天的 AI 產業同樣如此。算力、入口、企業治理、開發者生態、資本與基礎設施，分散在不同平台與企業手中。沒有任何一家公司能夠同時控制全部節點，也沒有任何一種優勢足以獨掌全局。

 

因此，值得探討的，已不再是誰最強。而是：當 NVIDIA、Microsoft、Google、Meta 等巨頭勢力已經占據關鍵位置後，為什麼仍然不斷有新的參與者崛起？為什麼在算力、資本與市場入口愈來愈集中的情況下，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 等「蜀漢型企業」，仍能找到自己的生存空間？

 

這也是《三國演義》最耐人尋味的地方。 天下之所以三分，並非因為沒有人想統一，而是因為沒有任何一方能同時掌握所有決定勝負的條件。當關鍵資源分散於不同節點，競爭便不再只是比誰最強，而是比誰能找到自己的位置，並讓足夠多的人願意長期依附在自己的體系之中。 而這正是當今 AI  版圖的新命題： 在巨頭林立的時代，蜀漢型公司究竟如何崛起？

 

深入決策體系：Palantir 如何形成企業的決策依賴

 

2026 年 5 月，烏克蘭持續透過 Brave1 Dataroom 計畫整合超過一百家企業與八十多個人工智慧模型，用於分析衛星影像、無人機資料與各類戰場資訊。從表面上看，這似乎代表戰場獲得了前所未有的智慧能力：更多模型意味著更多分析能力，更多資料意味著更多觀察能力。

 

但值得注意的並不是模型數量。當數十個模型同時分析目標、數百架無人機同時回傳資訊、衛星影像與感測器資料持續湧入時，指揮系統面對的問題反而不再是資訊不足，而是資訊過多。不同系統可能對同一目標產生不同判斷，不同單位也可能同時要求優先權。資訊增加固然提高觀察能力，卻同時提高協調成本。

 

因此，真正稀缺的不是更多答案，而是如何讓答案形成一致行動。這也是近三年 Palantir 持續強化的方向。

 

2023 年推出 Artificial Intelligence Platform（AIP）時，市場大多把它理解為大型模型進入企業的新工具。但對 Palantir 而言，最重要的並不是增加一個聊天介面，而是讓人工智慧能夠直接進入既有決策環境。企業取得模型並不困難，困難的是如何讓模型接觸企業資料、理解權限架構、符合管理規範，並參與實際營運判斷。

 

因此，AIP 的設計重點並不是展示模型能力，而是讓模型能夠在企業既有資料、流程與權限體系中運作。

 

在2024 年與 2025 年，Palantir 又進一步推動 AIP Bootcamp。官方並未要求客戶先進行長時間規劃或大型系統建置，而是直接要求企業帶著自己的資料、自己的流程與自己的營運問題進入 Bootcamp，並在短時間內建立可實際運作的應用場景。官方甚至直接以「五天內從零建立可運作案例」作為主要訴求。

 

這種模式值得注意的地方，不只是縮短導入時間，而是讓人工智慧更快深入企業既有決策流程。

 

當人工智慧開始參與供應鏈規劃、生產排程、能源調度、庫存管理或軍事情資分析時，企業建立的已不再只是新的工具，而是新的決策習慣。模型或許可以替換，但決策流程一旦建立，替換成本便不再只是技術問題。

 

因此，到了 2026 年 Brave1 Dataroom 計畫中，外界看到的雖然是人工智慧與戰場資訊的整合，但從營運角度來看，更重要的是人工智慧已直接參與目標判讀、資源配置與行動優先順序判斷。模型數量持續增加，資訊來源持續增加，但組織愈來愈依賴同一套機制將這些資訊轉化為可執行決策。

 

從 AIP 到 AIP Bootcamp，再到 Brave1，可以看到一條相當一致的發展軌跡。Palantir 所增加的，並不只是模型能力，而是人工智慧在組織中參與決策的深度。當人工智慧開始介入供應鏈規劃、生產排程、能源調度、軍事情資與企業營運後，價值形成的位置也開始改變。

 

而這種能力並非近三年才突然出現。無論早期的 Gotham、後來的 Foundry，或支撐部署與維運的 Apollo，Palantir 長期以來所扮演的角色都不是資訊生產者，而是資訊整合者與決策協調者。人工智慧的出現並沒有改變這條路線，而是讓這條路線的重要性被重新放大。

 

因此，近三年 Palantir 最值得注意的變化，並不是建立了新的模型，而是持續提高自己在客戶決策體系中的參與程度。當人工智慧開始成為企業日常營運的一部分後，企業所依賴的也不再只是分析結果，而是分析結果如何形成判斷、如何轉化為行動，以及如何持續進入既有決策流程。

 

這也是 Palantir 真正深化的位置。它所建立的，不只是資訊依賴，而是決策依賴。

 

烏克蘭持續透過 Brave1 Dataroom 計畫整合超過一百家企業與八十多個人工智慧模型，用於分析衛星影像、無人機資料與各類戰場資訊。
烏克蘭持續透過 Brave1 Dataroom 計畫整合超過一百家企業與八十多個人工智慧模型，用於分析衛星影像、無人機資料與各類戰場資訊。

深入工作流程：ServiceNow 如何形成企業的流程依賴

 

2026 年 5 月的 Knowledge 大會上，ServiceNow 持續強調人工智慧治理、跨系統協調與自主工作體系。核心問題非常直接：當企業同時部署愈來愈多人工智慧系統後，誰來協調它們之間的工作？

 

從 AI Control Tower、Autonomous Workforce 到 Action Fabric，表面上看起來都是新的人工智慧產品。但 ServiceNow 所關注的，並不是如何建立更多 AI，而是當企業擁有愈來愈多 AI 之後，如何維持組織運作秩序。

 

過去兩年，大型模型能力持續提升，企業取得人工智慧的成本持續下降。客服部門可以部署客服 AI 代理，資訊部門可以部署維運 AI 代理，人資、法遵、採購與財務部門也開始擁有各自的 AI 代理。單一人工智慧系統是否足夠聰明固然重要，但大型組織面對的問題，往往不是單一任務，而是跨部門任務。

 

一張採購單可能同時涉及採購、財務與法務；一次資安事件可能同時影響資訊部門、客服部門與管理階層；一項客戶需求則可能跨越銷售、產品、客服與供應鏈體系。過去這些協調工作主要由主管、中階管理者與行政流程完成，但當愈來愈多工作開始交由人工智慧參與後，工作是否能夠被正確接續、正確分派與正確完成，反而成為新的限制條件。

 

自 2023 年以來，ServiceNow 幾乎每一次重要產品發布、重要合作與重要併購，都圍繞同一個方向展開。

 

在生成式人工智慧剛開始進入企業的階段，多數企業首先考慮的仍是如何把 AI 接入既有工作流程，協助完成特定任務。隨著企業內部同時運行的人工智慧系統愈來愈多，ServiceNow 把重心放在跨系統協調能力，希望讓不同部門、不同平台與不同資料來源之間的工作能夠彼此銜接。到了 2025 與 2026 年，公司又進一步把身份治理、權限治理、設備治理與 AI 代理治理逐步納入同一套管理環境之中。

 

過去企業主要協調的是人與人之間的工作；未來，企業還必須協調人與人工智慧，以及不同人工智慧之間的工作。工作流程不再只是跨部門流程，而開始延伸為跨系統、跨平台與跨 AI 代理體系的流程。人工智慧愈深入組織，工作協調的範圍反而愈大。

 

因此，Knowledge 2026 的 AI Control Tower 不應只被理解為新產品，而應被理解為 ServiceNow 將流程管理推向 AI 治理層的延伸。它處理的不是單一 AI 代理是否足夠聰明，而是當大量 AI 代理進入工作現場後，企業如何維持整體流程仍可被看見、被協調與被控制。

 

這種變化最終帶來的，並不只是功能增加。當企業把愈來愈多工作流程交由同一套體系協調時，建立的也不再只是新的工具，而是新的工作方式。員工如何提交需求、如何取得權限、如何協調跨部門工作、如何追蹤任務進度，以及未來如何與人工智慧共同完成工作，都開始建立在同一套運作環境之中。

 

從工單管理，到工作流程管理；從工作流程管理，到跨部門流程協調，ServiceNow 所處理的問題正逐步從單一任務延伸至整個組織運作。它所管理的對象，也從個別系統逐漸擴大到跨部門、跨平台與跨工作流程的協調關係。

 

工作內容或許不斷改變，但企業每天如何安排工作、如何協調工作，以及未來如何協調人類與人工智慧共同完成工作，卻愈來愈集中在同一套環境之中。當愈來愈多工作流程被放進同一套協調體系後，企業所建立的也不再只是工具使用習慣，而是整套工作方式。

 

員工如何提交需求、如何取得權限、如何追蹤任務進度、如何協調跨部門工作，以及未來如何與人工智慧共同完成工作，都開始建立在同一套運作環境之上。企業更換的已不再只是某個軟體功能，而是整套工作流程與組織運作方式。

 

因此，ServiceNow 真正深化的位置，並不只是工作流程本身，而是工作流程之間的連接關係。功能可以被替代，單一工具可以被更換，但當整個組織的運作方式逐漸建立在同一套協調體系之上時，更換成本開始來自組織本身，而不只是軟體本身。

 

這也是 ServiceNow 所建立的核心優勢。它所形成的，不只是功能依賴，而是流程依賴。

 

深入資安體系：CrowdStrike如何形成企業的應變依賴

 

2026 年，CrowdStrike 持續推動 Charlotte AI AgentWorks，希望讓不同人工智慧與資安系統能夠共同參與威脅分析、事件判斷與應變處理。這背後反映的，並不是資安威脅變少，而是 AI 世界另一個愈來愈明顯的現象：當 OpenAI、Anthropic、Google、Meta 等模型持續增加，企業能取得的分析能力愈來愈多，但組織需要做出的判斷也同步增加。當組織同時接收愈來愈多訊號後，誰來決定應該如何反應？

 

企業部署防毒軟體、端點保護、入侵偵測系統與權限管理工具，希望降低系統被突破的機率。無論產品形式如何變化，其核心邏輯始終相對清楚：阻止敵人進入系統。

 

但隨著數位系統規模持續擴大，企業逐漸發現另一個現實。大型組織真正面對的問題，往往不是完全看不見威脅，而是同時看見太多威脅。

 

每天進入資安系統的警報可能以數萬甚至數十萬筆計算。來自端點、雲端、網路設備、應用程式與第三方系統的訊號持續湧入，不同工具可能對同一事件提出不同判斷，不同部門也可能同時要求優先處理自己的風險。資訊增加並未提升可控性，反而往往產生更多不確定性。

 

對組織而言，管制的困難往往不是偵測威脅，而是如何在大量警報之中決定優先順序。哪些異常是真正風險、哪些事件需要優先處理、哪些系統必須立即隔離、哪些情況需要通知管理階層、哪些回應可以自動執行、哪些判斷仍必須保留給人類決策者，這些問題都不是單純增加偵測能力便能解決。

 

這也是 CrowdStrike 持續深化相關產品與服務的背景。這套系統並非只是增加新的 AI 助理，而是試圖協調不同模型、資安工具與自動化流程之間的互動。當威脅發生後，哪些資訊需要被相信、哪些系統需要立即回應、哪些部門必須同步行動，以及哪些決策仍應由人類接手，這些問題共同構成了組織的反應能力。

 

因此，CrowdStrike 爭奪的位置，並不是防火牆，也不是模型，而是當異常事件發生後，誰能協助企業判斷風險、排定優先順序，並啟動應變程序。

 

即使大型模型公司持續提高能力，也未必能直接取得這個位置。因為對大型企業而言，資安系統並不是單一工具，而是長期嵌入組織治理、權限管理與風險控管體系的一部分。當威脅出現時，企業需要的不只是答案，而是能夠被信任、被授權並能直接進入既有應變流程的答案。

 

所以 CrowdStrike 的軌跡不是從資安產品轉向 AI，而是把信任問題延伸到 AI。模型愈多，Agent 愈多，自動化愈多，企業愈需要一套能夠管理身份、權限、風險與行動邊界的信任體系。CrowdStrike 的蜀漢路徑，正是從端點安全走向 AI 信任基礎設施，最後形成信任依賴。

 

「蜀漢型企業」為何沒被吞掉：大型平台愈強，營運依賴愈深

 

過去兩年，最常討論的人工智慧市場，往往集中在大型模型、資料中心、GPU 與雲端基礎設施。無論是 OpenAI、Microsoft、Google、Meta、Amazon 或 NVIDIA，外界關注的焦點大多圍繞資本支出、模型能力與算力規模。

 

相較之下，Palantir、ServiceNow與CrowdStrike 並不是掌握最多資本、算力與基礎設施的企業，卻持續深入大型組織最核心的運作環節。這看似矛盾，卻反映出人工智慧產業另一個已經浮現的現實：模型能力與組織能力，並不是同一件事。

 

Palantir 所處理的，是資訊如何形成決策；ServiceNow 所處理的，是工作如何形成流程；CrowdStrike 所處理的，則是異常事件如何形成應變。這些問題都建立在模型能力之上，卻無法單純透過增加模型能力解決。

 

對企業而言，模型只是能力來源之一；真正困難的，往往是如何讓能力進入既有組織。

 

企業可以更換模型，卻不容易重建決策體系；可以增加算力，卻不容易重建工作流程；可以取得更多分析能力，卻不容易重建風險治理與組織應變機制。當人工智慧逐漸導入企業後，限制便不在模型，而是組織如何吸收、管理與運用這些能力。

 

這也是大型平台愈強，某些企業反而愈重要的原因。如果大型模型與雲端平台足以直接解決這些問題，那麼隨著 OpenAI、Microsoft、Google、Amazon、Anthropic 與 NVIDIA 持續提高能力，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 理應逐漸失去存在空間。企業理應把更多預算直接投入模型供應商，而不是持續投入決策、流程、治理與應變系統。

 

但市場實際呈現的卻是另一局面。2026 年第一季，Palantir 營收年增 85%，其中美國商業業務年增 133%；ServiceNow 未履約訂單達 277 億美元；CrowdStrike 年度經常性收入則突破 52 億美元。

 

這些數字值得注意的地方，並不只是成長本身，而是它們發生的時間點。這些合約並非簽訂於大型模型尚未成熟的年代，而是在 OpenAI、Microsoft Copilot、Google Gemini、Amazon Bedrock、Anthropic Claude 等系統已全面進入市場之後所形成的結果。

 

換句話說，這些企業的成長並不是建立在模型能力不足之上，而是發生在模型能力快速提升之後。如果大型模型已足以直接取代決策、流程與應變體系，那麼企業預算應逐漸向模型供應商集中。然而實際情況卻顯示，企業在增加模型支出的同時，也持續增加治理、協調與組織接入層的支出。

 

這代表企業並未把模型與治理系統視為替代關係，而是視為不同層級的能力。這種趨勢不只反映在財務數據上，也反映在合作結構與產品路線圖之中。

 

ServiceNow 在 Knowledge 2026 大會中持續強化 AI Control Tower 與 Autonomous Workforce，希望協調來自不同平台與不同 AI 代理生態的工作流程；CrowdStrike 則透過 Charlotte AI AgentWorks，把 OpenAI、Anthropic、AWS 與 NVIDIA 等不同模型與基礎設施納入同一套安全治理架構；Palantir 則持續把大型模型接入政府、軍事與企業決策場景。

 

更重要的是，這些企業並未試圖建立另一套大型模型體系。相反地，它們接受大型模型逐漸成為產業共通基礎設施的事實，並把競爭重心放在另一個位置：如何讓這些能力真正進入既有組織。

 

因此，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike真正處理的問題並不是人工智慧能力如何被提供，而是如何被使用。

 

當企業同時擁有愈來愈多模型、愈來愈多 AI 代理、愈來愈多資料與愈來愈多自動化能力後，決定價值的往往不再是單一模型是否更聰明，而是組織是否能把這些能力轉化為可持續運作的決策、流程與應變。

 

模型提供智慧，雲端提供運算能力，資料中心提供基礎設施；但決策如何形成、工作如何分派、風險如何處理，仍然需要另一套組織能力。

 

從這個角度來看，Palantir、ServiceNow 與CrowdStrike 所掌握的，並不是另一種模型能力，而是讓模型能力進入組織運作的機制。

 

模型愈強，這種機制的重要性愈高；算力愈多，這種機制的價值愈大；人工智慧愈普及，這種機制反而愈不可或缺。

 

因此，這些企業之所以沒有被吞掉，並不是因為大型平台不夠強。恰恰相反。正是因為大型平台持續變強，組織反而更需要有人負責把這些能力整合成可運作的系統。

 

大型模型提供人工智慧能力，而 Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 所處理的，則是這些能力如何進入企業的決策體系、工作流程與應變機制。

 

無論是 OpenAI、Microsoft、Google、Meta、Amazon 或 NVIDIA，外界關注的焦點大多圍繞資本支出、模型能力與算力規模。
無論是 OpenAI、Microsoft、Google、Meta、Amazon 或 NVIDIA，外界關注的焦點大多圍繞資本支出、模型能力與算力規模。

（王侑聖攝）

眾巨頭環伺，「蜀漢型企業」屹然成勢

 

科技產業的發展常被理解成集中化過程。搜尋引擎出現後，市場集中到 Google；社群平台興起後，市場集中到 Facebook；智慧手機普及後，市場集中到 Apple 的iOS與 Google 的Android。按照這種邏輯，人工智慧理應走向更高程度集中。模型需要巨額資本，資料中心需要巨額投資，算力需求持續提高，市場似乎正在朝少數超大型平台集中。

 

但過去幾年的發展卻出現另一種現象。NVIDIA 愈強，建立在 NVIDIA 之上的企業反而愈多。OpenAI 愈強，圍繞 OpenAI 的應用生態反而愈大。Microsoft 持續擴張 AI 基礎設施後，企業軟體市場並沒有因此消失，反而出現更多協調、治理與整合需求。這種現象與過去許多產業革命並不相同。因為人工智慧並不是單一產品，而是一種通用能力。

 

當能力本身普及後，市場競爭往往不再集中於能力提供，而開始轉向能力如何被組織、協調、治理與使用。就像蒸汽機出現後，競爭並不只存在於蒸汽機工廠；電力普及後，價值也不只存在於發電廠；網際網路普及後，最大的企業未必來自電信公司。

 

人工智慧的發展也很類似。模型、算力與資料中心的重要性不會下降，但當這些能力逐漸成為基礎設施後，新的競爭會開始向其他位置擴散。愈強大的基礎設施，往往支撐愈大的生態系；愈大的生態系，則愈容易發展新的節點。從這個角度來看，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 或許不是例外。它們呈現的是某種更大趨勢的開端。

 

過去，技術進步常被理解成新舊替代過程。更強大的技術出現後，舊技術被取代；更有效率的平台出現後，舊平台逐漸消失。然而，通用技術的發展歷史往往呈現不同樣貌。蒸汽機沒有消除工廠管理，反而催生現代企業制度；電力沒有消除分工，反而創造更複雜的生產體系；網際網路沒有讓企業變得更簡單，反而形成搜尋、電商、社群、雲端與數位廣告等全新產業。

 

當一項能力變得便宜、普及且容易取得後，市場競爭的焦點通常會從能力本身，轉向能力如何被運用。能力愈普及，應用場景愈多；應用場景愈多，需要被協調、管理與治理的問題也愈多。因此，基礎設施的擴張，往往不是生態系收縮的開始，而是生態系擴張的開始。

 

今天的人工智慧也正在走向相同方向。大型模型持續提升能力，推理成本持續下降，AI 代理數量持續增加。這些變化讓企業取得智慧的成本不斷降低，卻同時讓企業面對更多決策、更多流程、更多治理與更多風險管理問題。當 AI 開始深入企業營運之後，新的價值並非來自於再建立更大的模型，而來自於如何讓既有模型成為企業日常運作的依賴。

 

因此，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 所代表的，可能不只是三家成功企業，而是人工智慧產業下一階段的雛形。未來市場最值得關注的，不只是下一個 OpenAI、下一個 NVIDIA 或下一個 Google，而是下一批正在爭奪這些位置的企業。當模型能力逐漸普及之後，真正稀缺的不再是能力本身，而是能力如何被組織、管理與持續使用。它們未必掌握最大的模型，卻可能掌握模型最終被使用的位置。

 

這也是 AI 版圖愈來愈像《三國演義》的原因。天下之所以三分，並不是因為所有勢力擁有相同資源，而是因為不同勢力各自掌握了別人難以取代的位置。曹魏控制人口與財政，孫吳控制江河與商路，蜀漢則長期經營聯盟、人才與軍政體系。今天的 AI 世界同樣如此。當算力、模型、治理、入口與組織能力分散於不同節點之後，競爭便不再只是誰最強，而是誰能在既有秩序之中，建立新的立足點。

 

「蜀漢型企業」真正爭奪的，從來不是天下最大的糧倉，而是那些即使掌握糧倉的人，也無法繞開的關鍵位置。

 

作者從事半導體業二十餘年，現為自由撰稿人。

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烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解　緊接準備防汛、防洪

烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解　緊接準備防汛、防洪

經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。

太報 ・ 1 天前1則留言
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽

不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽

台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹

食尚玩家 ・ 22 小時前7則留言
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中

北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中

台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。

鏡報 ・ 19 小時前4則留言
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻

浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …

火報 ・ 18 小時前2則留言
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此

傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此

傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前74則留言
很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康

很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康

洋蔥是不少家庭餐桌上的常見食材，但許多人處理洋蔥時，往往會直接把根部和外層乾皮去除後丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實含有較多有益健康的植化素，若能妥善利用，對腎臟保養、心血管健康及血糖控制都有幫助。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前1則留言
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷

空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷

每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前17則留言
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎

影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎

新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」

中天新聞網 ・ 21 小時前3則留言
毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手　地院急發聲

毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手　地院急發聲

彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘日前追捕28歲施姓毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，雙腿慘遭車輪輾斷重傷送醫。然而，施嫌移送後，彰化地方法院以「無法確認故意衝撞」為由，裁定「無保請回」，引發外界譁然。對此，彰化市長林世賢將向監察院提出陳情與檢舉，期盼透過制度檢討，守護社會安全與司法公信力；彰化地院則是發出聲明，回應外界質疑。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前152則留言