AI時代 蜀漢型企業屹然成勢

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Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike真正處理的問題並不是人工智慧能力如何被提供，而是如何被使用。（維基百科）





AI 版圖愈來愈像《三國演義》。這不只是修辭，而是愈來愈接近產業現實。

2026 年 5 月 30 日，市場揭露 Meta 正規劃 AI 隨身裝置、工作型穿戴裝置與新一代 AI 穿戴裝置，希望把 AI 從手機與聊天介面，進一步推向使用者日常生活與工作場景。

幾週前的 5 月 6 日，ServiceNow 在 Knowledge 2026 大會上，大幅強調人工智慧治理、跨系統協調與自主工作體系，希望讓 AI 不再只是回答問題的助手，而能直接參與企業工作流程的執行、協調與管理。

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而在 5 月 21 日，Apple 向美國最高法院提出上訴，希望推翻 Epic Games 訴訟中的藐視法庭裁定。爭議核心在於：即使法院要求 Apple 開放外部支付導流，Apple 仍試圖透過新的 27% 外部支付抽成與限制條件，維持對 iPhone 生態系交易入口的控制能力。

這些公司雖然都在談 AI，但爭奪的位置並不相同。Apple 想維持交易入口控制權；Meta 希望把 AI 深入自己的平台與裝置生態；ServiceNow 則試圖更深化企業工作流程。

平台之間競爭的，也不再只是模型能力，而是誰能控制更多關鍵條件，並讓其他參與者更難繞開自己。

更重要的是，2025 至 2026 年間，全球 AI 產業討論最多的，已不再只是模型參數或效能評測排名，而是 GPU 能否準時交付、CoWoS 先進封裝能否擴產、資料中心能否取得足夠電力，以及企業是否願意把核心工作流程交給 AI。這些現象共同指向同一件事：限制 AI 發展的瓶頸，正從模型能力逐漸轉向條件取得能力。

因此，AI 版圖愈來愈像《三國演義》，並不只是因為競爭者很多，而是因為關鍵條件被分散掌握在不同力量手中。

市場揭露 Meta 正規劃 AI 隨身裝置、工作型穿戴裝置與新一代 AI 穿戴裝置，希望把 AI 從手機與聊天介面，進一步推向使用者日常生活與工作場景。

（取自Unsplash）

有人掌握晶片與算力，卻不掌握終端入口；有人控制數十億使用者，卻缺乏足夠基礎設施；有人擁有龐大企業客戶與工作流程，卻仍依賴外部晶片與能源供應。這些優勢彼此重要，卻無法彼此取代。

正如魏國擁有人口與財政優勢，吳國掌握地理與商業網絡，蜀漢則依靠特殊路線、組織能力與戰略聯盟維持存在；三方都擁有足以生存與擴張的條件，也都存在難以跨越的限制。

今天的 AI 產業同樣如此。算力、入口、企業治理、開發者生態、資本與基礎設施，分散在不同平台與企業手中。沒有任何一家公司能夠同時控制全部節點，也沒有任何一種優勢足以獨掌全局。

因此，值得探討的，已不再是誰最強。而是：當 NVIDIA、Microsoft、Google、Meta 等巨頭勢力已經占據關鍵位置後，為什麼仍然不斷有新的參與者崛起？為什麼在算力、資本與市場入口愈來愈集中的情況下，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 等「蜀漢型企業」，仍能找到自己的生存空間？

這也是《三國演義》最耐人尋味的地方。 天下之所以三分，並非因為沒有人想統一，而是因為沒有任何一方能同時掌握所有決定勝負的條件。當關鍵資源分散於不同節點，競爭便不再只是比誰最強，而是比誰能找到自己的位置，並讓足夠多的人願意長期依附在自己的體系之中。 而這正是當今 AI 版圖的新命題： 在巨頭林立的時代，蜀漢型公司究竟如何崛起？

深入決策體系：Palantir 如何形成企業的決策依賴

2026 年 5 月，烏克蘭持續透過 Brave1 Dataroom 計畫整合超過一百家企業與八十多個人工智慧模型，用於分析衛星影像、無人機資料與各類戰場資訊。從表面上看，這似乎代表戰場獲得了前所未有的智慧能力：更多模型意味著更多分析能力，更多資料意味著更多觀察能力。

但值得注意的並不是模型數量。當數十個模型同時分析目標、數百架無人機同時回傳資訊、衛星影像與感測器資料持續湧入時，指揮系統面對的問題反而不再是資訊不足，而是資訊過多。不同系統可能對同一目標產生不同判斷，不同單位也可能同時要求優先權。資訊增加固然提高觀察能力，卻同時提高協調成本。

因此，真正稀缺的不是更多答案，而是如何讓答案形成一致行動。這也是近三年 Palantir 持續強化的方向。

2023 年推出 Artificial Intelligence Platform（AIP）時，市場大多把它理解為大型模型進入企業的新工具。但對 Palantir 而言，最重要的並不是增加一個聊天介面，而是讓人工智慧能夠直接進入既有決策環境。企業取得模型並不困難，困難的是如何讓模型接觸企業資料、理解權限架構、符合管理規範，並參與實際營運判斷。

因此，AIP 的設計重點並不是展示模型能力，而是讓模型能夠在企業既有資料、流程與權限體系中運作。

在2024 年與 2025 年，Palantir 又進一步推動 AIP Bootcamp。官方並未要求客戶先進行長時間規劃或大型系統建置，而是直接要求企業帶著自己的資料、自己的流程與自己的營運問題進入 Bootcamp，並在短時間內建立可實際運作的應用場景。官方甚至直接以「五天內從零建立可運作案例」作為主要訴求。

這種模式值得注意的地方，不只是縮短導入時間，而是讓人工智慧更快深入企業既有決策流程。

當人工智慧開始參與供應鏈規劃、生產排程、能源調度、庫存管理或軍事情資分析時，企業建立的已不再只是新的工具，而是新的決策習慣。模型或許可以替換，但決策流程一旦建立，替換成本便不再只是技術問題。

因此，到了 2026 年 Brave1 Dataroom 計畫中，外界看到的雖然是人工智慧與戰場資訊的整合，但從營運角度來看，更重要的是人工智慧已直接參與目標判讀、資源配置與行動優先順序判斷。模型數量持續增加，資訊來源持續增加，但組織愈來愈依賴同一套機制將這些資訊轉化為可執行決策。

從 AIP 到 AIP Bootcamp，再到 Brave1，可以看到一條相當一致的發展軌跡。Palantir 所增加的，並不只是模型能力，而是人工智慧在組織中參與決策的深度。當人工智慧開始介入供應鏈規劃、生產排程、能源調度、軍事情資與企業營運後，價值形成的位置也開始改變。

而這種能力並非近三年才突然出現。無論早期的 Gotham、後來的 Foundry，或支撐部署與維運的 Apollo，Palantir 長期以來所扮演的角色都不是資訊生產者，而是資訊整合者與決策協調者。人工智慧的出現並沒有改變這條路線，而是讓這條路線的重要性被重新放大。

因此，近三年 Palantir 最值得注意的變化，並不是建立了新的模型，而是持續提高自己在客戶決策體系中的參與程度。當人工智慧開始成為企業日常營運的一部分後，企業所依賴的也不再只是分析結果，而是分析結果如何形成判斷、如何轉化為行動，以及如何持續進入既有決策流程。

這也是 Palantir 真正深化的位置。它所建立的，不只是資訊依賴，而是決策依賴。

烏克蘭持續透過 Brave1 Dataroom 計畫整合超過一百家企業與八十多個人工智慧模型，用於分析衛星影像、無人機資料與各類戰場資訊。

深入工作流程：ServiceNow 如何形成企業的流程依賴

2026 年 5 月的 Knowledge 大會上，ServiceNow 持續強調人工智慧治理、跨系統協調與自主工作體系。核心問題非常直接：當企業同時部署愈來愈多人工智慧系統後，誰來協調它們之間的工作？

從 AI Control Tower、Autonomous Workforce 到 Action Fabric，表面上看起來都是新的人工智慧產品。但 ServiceNow 所關注的，並不是如何建立更多 AI，而是當企業擁有愈來愈多 AI 之後，如何維持組織運作秩序。

過去兩年，大型模型能力持續提升，企業取得人工智慧的成本持續下降。客服部門可以部署客服 AI 代理，資訊部門可以部署維運 AI 代理，人資、法遵、採購與財務部門也開始擁有各自的 AI 代理。單一人工智慧系統是否足夠聰明固然重要，但大型組織面對的問題，往往不是單一任務，而是跨部門任務。

一張採購單可能同時涉及採購、財務與法務；一次資安事件可能同時影響資訊部門、客服部門與管理階層；一項客戶需求則可能跨越銷售、產品、客服與供應鏈體系。過去這些協調工作主要由主管、中階管理者與行政流程完成，但當愈來愈多工作開始交由人工智慧參與後，工作是否能夠被正確接續、正確分派與正確完成，反而成為新的限制條件。

自 2023 年以來，ServiceNow 幾乎每一次重要產品發布、重要合作與重要併購，都圍繞同一個方向展開。

在生成式人工智慧剛開始進入企業的階段，多數企業首先考慮的仍是如何把 AI 接入既有工作流程，協助完成特定任務。隨著企業內部同時運行的人工智慧系統愈來愈多，ServiceNow 把重心放在跨系統協調能力，希望讓不同部門、不同平台與不同資料來源之間的工作能夠彼此銜接。到了 2025 與 2026 年，公司又進一步把身份治理、權限治理、設備治理與 AI 代理治理逐步納入同一套管理環境之中。

過去企業主要協調的是人與人之間的工作；未來，企業還必須協調人與人工智慧，以及不同人工智慧之間的工作。工作流程不再只是跨部門流程，而開始延伸為跨系統、跨平台與跨 AI 代理體系的流程。人工智慧愈深入組織，工作協調的範圍反而愈大。

因此，Knowledge 2026 的 AI Control Tower 不應只被理解為新產品，而應被理解為 ServiceNow 將流程管理推向 AI 治理層的延伸。它處理的不是單一 AI 代理是否足夠聰明，而是當大量 AI 代理進入工作現場後，企業如何維持整體流程仍可被看見、被協調與被控制。

這種變化最終帶來的，並不只是功能增加。當企業把愈來愈多工作流程交由同一套體系協調時，建立的也不再只是新的工具，而是新的工作方式。員工如何提交需求、如何取得權限、如何協調跨部門工作、如何追蹤任務進度，以及未來如何與人工智慧共同完成工作，都開始建立在同一套運作環境之中。

從工單管理，到工作流程管理；從工作流程管理，到跨部門流程協調，ServiceNow 所處理的問題正逐步從單一任務延伸至整個組織運作。它所管理的對象，也從個別系統逐漸擴大到跨部門、跨平台與跨工作流程的協調關係。

工作內容或許不斷改變，但企業每天如何安排工作、如何協調工作，以及未來如何協調人類與人工智慧共同完成工作，卻愈來愈集中在同一套環境之中。當愈來愈多工作流程被放進同一套協調體系後，企業所建立的也不再只是工具使用習慣，而是整套工作方式。

員工如何提交需求、如何取得權限、如何追蹤任務進度、如何協調跨部門工作，以及未來如何與人工智慧共同完成工作，都開始建立在同一套運作環境之上。企業更換的已不再只是某個軟體功能，而是整套工作流程與組織運作方式。

因此，ServiceNow 真正深化的位置，並不只是工作流程本身，而是工作流程之間的連接關係。功能可以被替代，單一工具可以被更換，但當整個組織的運作方式逐漸建立在同一套協調體系之上時，更換成本開始來自組織本身，而不只是軟體本身。

這也是 ServiceNow 所建立的核心優勢。它所形成的，不只是功能依賴，而是流程依賴。

深入資安體系：CrowdStrike如何形成企業的應變依賴

2026 年，CrowdStrike 持續推動 Charlotte AI AgentWorks，希望讓不同人工智慧與資安系統能夠共同參與威脅分析、事件判斷與應變處理。這背後反映的，並不是資安威脅變少，而是 AI 世界另一個愈來愈明顯的現象：當 OpenAI、Anthropic、Google、Meta 等模型持續增加，企業能取得的分析能力愈來愈多，但組織需要做出的判斷也同步增加。當組織同時接收愈來愈多訊號後，誰來決定應該如何反應？

企業部署防毒軟體、端點保護、入侵偵測系統與權限管理工具，希望降低系統被突破的機率。無論產品形式如何變化，其核心邏輯始終相對清楚：阻止敵人進入系統。

但隨著數位系統規模持續擴大，企業逐漸發現另一個現實。大型組織真正面對的問題，往往不是完全看不見威脅，而是同時看見太多威脅。

每天進入資安系統的警報可能以數萬甚至數十萬筆計算。來自端點、雲端、網路設備、應用程式與第三方系統的訊號持續湧入，不同工具可能對同一事件提出不同判斷，不同部門也可能同時要求優先處理自己的風險。資訊增加並未提升可控性，反而往往產生更多不確定性。

對組織而言，管制的困難往往不是偵測威脅，而是如何在大量警報之中決定優先順序。哪些異常是真正風險、哪些事件需要優先處理、哪些系統必須立即隔離、哪些情況需要通知管理階層、哪些回應可以自動執行、哪些判斷仍必須保留給人類決策者，這些問題都不是單純增加偵測能力便能解決。

這也是 CrowdStrike 持續深化相關產品與服務的背景。這套系統並非只是增加新的 AI 助理，而是試圖協調不同模型、資安工具與自動化流程之間的互動。當威脅發生後，哪些資訊需要被相信、哪些系統需要立即回應、哪些部門必須同步行動，以及哪些決策仍應由人類接手，這些問題共同構成了組織的反應能力。

因此，CrowdStrike 爭奪的位置，並不是防火牆，也不是模型，而是當異常事件發生後，誰能協助企業判斷風險、排定優先順序，並啟動應變程序。

即使大型模型公司持續提高能力，也未必能直接取得這個位置。因為對大型企業而言，資安系統並不是單一工具，而是長期嵌入組織治理、權限管理與風險控管體系的一部分。當威脅出現時，企業需要的不只是答案，而是能夠被信任、被授權並能直接進入既有應變流程的答案。

所以 CrowdStrike 的軌跡不是從資安產品轉向 AI，而是把信任問題延伸到 AI。模型愈多，Agent 愈多，自動化愈多，企業愈需要一套能夠管理身份、權限、風險與行動邊界的信任體系。CrowdStrike 的蜀漢路徑，正是從端點安全走向 AI 信任基礎設施，最後形成信任依賴。

「蜀漢型企業」為何沒被吞掉：大型平台愈強，營運依賴愈深

過去兩年，最常討論的人工智慧市場，往往集中在大型模型、資料中心、GPU 與雲端基礎設施。無論是 OpenAI、Microsoft、Google、Meta、Amazon 或 NVIDIA，外界關注的焦點大多圍繞資本支出、模型能力與算力規模。

相較之下，Palantir、ServiceNow與CrowdStrike 並不是掌握最多資本、算力與基礎設施的企業，卻持續深入大型組織最核心的運作環節。這看似矛盾，卻反映出人工智慧產業另一個已經浮現的現實：模型能力與組織能力，並不是同一件事。

Palantir 所處理的，是資訊如何形成決策；ServiceNow 所處理的，是工作如何形成流程；CrowdStrike 所處理的，則是異常事件如何形成應變。這些問題都建立在模型能力之上，卻無法單純透過增加模型能力解決。

對企業而言，模型只是能力來源之一；真正困難的，往往是如何讓能力進入既有組織。

企業可以更換模型，卻不容易重建決策體系；可以增加算力，卻不容易重建工作流程；可以取得更多分析能力，卻不容易重建風險治理與組織應變機制。當人工智慧逐漸導入企業後，限制便不在模型，而是組織如何吸收、管理與運用這些能力。

這也是大型平台愈強，某些企業反而愈重要的原因。如果大型模型與雲端平台足以直接解決這些問題，那麼隨著 OpenAI、Microsoft、Google、Amazon、Anthropic 與 NVIDIA 持續提高能力，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 理應逐漸失去存在空間。企業理應把更多預算直接投入模型供應商，而不是持續投入決策、流程、治理與應變系統。

但市場實際呈現的卻是另一局面。2026 年第一季，Palantir 營收年增 85%，其中美國商業業務年增 133%；ServiceNow 未履約訂單達 277 億美元；CrowdStrike 年度經常性收入則突破 52 億美元。

這些數字值得注意的地方，並不只是成長本身，而是它們發生的時間點。這些合約並非簽訂於大型模型尚未成熟的年代，而是在 OpenAI、Microsoft Copilot、Google Gemini、Amazon Bedrock、Anthropic Claude 等系統已全面進入市場之後所形成的結果。

換句話說，這些企業的成長並不是建立在模型能力不足之上，而是發生在模型能力快速提升之後。如果大型模型已足以直接取代決策、流程與應變體系，那麼企業預算應逐漸向模型供應商集中。然而實際情況卻顯示，企業在增加模型支出的同時，也持續增加治理、協調與組織接入層的支出。

這代表企業並未把模型與治理系統視為替代關係，而是視為不同層級的能力。這種趨勢不只反映在財務數據上，也反映在合作結構與產品路線圖之中。

ServiceNow 在 Knowledge 2026 大會中持續強化 AI Control Tower 與 Autonomous Workforce，希望協調來自不同平台與不同 AI 代理生態的工作流程；CrowdStrike 則透過 Charlotte AI AgentWorks，把 OpenAI、Anthropic、AWS 與 NVIDIA 等不同模型與基礎設施納入同一套安全治理架構；Palantir 則持續把大型模型接入政府、軍事與企業決策場景。

更重要的是，這些企業並未試圖建立另一套大型模型體系。相反地，它們接受大型模型逐漸成為產業共通基礎設施的事實，並把競爭重心放在另一個位置：如何讓這些能力真正進入既有組織。

因此，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike真正處理的問題並不是人工智慧能力如何被提供，而是如何被使用。

當企業同時擁有愈來愈多模型、愈來愈多 AI 代理、愈來愈多資料與愈來愈多自動化能力後，決定價值的往往不再是單一模型是否更聰明，而是組織是否能把這些能力轉化為可持續運作的決策、流程與應變。

模型提供智慧，雲端提供運算能力，資料中心提供基礎設施；但決策如何形成、工作如何分派、風險如何處理，仍然需要另一套組織能力。

從這個角度來看，Palantir、ServiceNow 與CrowdStrike 所掌握的，並不是另一種模型能力，而是讓模型能力進入組織運作的機制。

模型愈強，這種機制的重要性愈高；算力愈多，這種機制的價值愈大；人工智慧愈普及，這種機制反而愈不可或缺。

因此，這些企業之所以沒有被吞掉，並不是因為大型平台不夠強。恰恰相反。正是因為大型平台持續變強，組織反而更需要有人負責把這些能力整合成可運作的系統。

大型模型提供人工智慧能力，而 Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 所處理的，則是這些能力如何進入企業的決策體系、工作流程與應變機制。

無論是 OpenAI、Microsoft、Google、Meta、Amazon 或 NVIDIA，外界關注的焦點大多圍繞資本支出、模型能力與算力規模。

（王侑聖攝）

眾巨頭環伺，「蜀漢型企業」屹然成勢

科技產業的發展常被理解成集中化過程。搜尋引擎出現後，市場集中到 Google；社群平台興起後，市場集中到 Facebook；智慧手機普及後，市場集中到 Apple 的iOS與 Google 的Android。按照這種邏輯，人工智慧理應走向更高程度集中。模型需要巨額資本，資料中心需要巨額投資，算力需求持續提高，市場似乎正在朝少數超大型平台集中。

但過去幾年的發展卻出現另一種現象。NVIDIA 愈強，建立在 NVIDIA 之上的企業反而愈多。OpenAI 愈強，圍繞 OpenAI 的應用生態反而愈大。Microsoft 持續擴張 AI 基礎設施後，企業軟體市場並沒有因此消失，反而出現更多協調、治理與整合需求。這種現象與過去許多產業革命並不相同。因為人工智慧並不是單一產品，而是一種通用能力。

當能力本身普及後，市場競爭往往不再集中於能力提供，而開始轉向能力如何被組織、協調、治理與使用。就像蒸汽機出現後，競爭並不只存在於蒸汽機工廠；電力普及後，價值也不只存在於發電廠；網際網路普及後，最大的企業未必來自電信公司。

人工智慧的發展也很類似。模型、算力與資料中心的重要性不會下降，但當這些能力逐漸成為基礎設施後，新的競爭會開始向其他位置擴散。愈強大的基礎設施，往往支撐愈大的生態系；愈大的生態系，則愈容易發展新的節點。從這個角度來看，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 或許不是例外。它們呈現的是某種更大趨勢的開端。

過去，技術進步常被理解成新舊替代過程。更強大的技術出現後，舊技術被取代；更有效率的平台出現後，舊平台逐漸消失。然而，通用技術的發展歷史往往呈現不同樣貌。蒸汽機沒有消除工廠管理，反而催生現代企業制度；電力沒有消除分工，反而創造更複雜的生產體系；網際網路沒有讓企業變得更簡單，反而形成搜尋、電商、社群、雲端與數位廣告等全新產業。

當一項能力變得便宜、普及且容易取得後，市場競爭的焦點通常會從能力本身，轉向能力如何被運用。能力愈普及，應用場景愈多；應用場景愈多，需要被協調、管理與治理的問題也愈多。因此，基礎設施的擴張，往往不是生態系收縮的開始，而是生態系擴張的開始。

今天的人工智慧也正在走向相同方向。大型模型持續提升能力，推理成本持續下降，AI 代理數量持續增加。這些變化讓企業取得智慧的成本不斷降低，卻同時讓企業面對更多決策、更多流程、更多治理與更多風險管理問題。當 AI 開始深入企業營運之後，新的價值並非來自於再建立更大的模型，而來自於如何讓既有模型成為企業日常運作的依賴。

因此，Palantir、ServiceNow 與 CrowdStrike 所代表的，可能不只是三家成功企業，而是人工智慧產業下一階段的雛形。未來市場最值得關注的，不只是下一個 OpenAI、下一個 NVIDIA 或下一個 Google，而是下一批正在爭奪這些位置的企業。當模型能力逐漸普及之後，真正稀缺的不再是能力本身，而是能力如何被組織、管理與持續使用。它們未必掌握最大的模型，卻可能掌握模型最終被使用的位置。

這也是 AI 版圖愈來愈像《三國演義》的原因。天下之所以三分，並不是因為所有勢力擁有相同資源，而是因為不同勢力各自掌握了別人難以取代的位置。曹魏控制人口與財政，孫吳控制江河與商路，蜀漢則長期經營聯盟、人才與軍政體系。今天的 AI 世界同樣如此。當算力、模型、治理、入口與組織能力分散於不同節點之後，競爭便不再只是誰最強，而是誰能在既有秩序之中，建立新的立足點。

「蜀漢型企業」真正爭奪的，從來不是天下最大的糧倉，而是那些即使掌握糧倉的人，也無法繞開的關鍵位置。

※作者從事半導體業二十餘年，現為自由撰稿人。