AI時代，誰是失業預備軍？吳恩達揭生存3法則：與其埋頭寫Code，問對問題為何更重要？

史丹佛大學教授吳恩達（Andrew Ng）樂觀地指出，我們正處於一個前所未有的「AI 黃金時代」。技術的演進速度令人驚嘆，METR的研究甚至估計，AI 能完成的人類任務複雜度，正以每七個月翻一倍的速度增長。這股浪潮讓開發者得以創造過去無法想像的應用。

然而，與這種技術上的極度樂觀形成鮮明對比的，是市場傳來的陣陣寒意。Google 前 AI 倡導者 Lawrence Moroni 觀察到，針對初階人才的招聘正在顯著放緩，科技巨頭的高調裁員頻繁佔據新聞頭條。一個看似充滿無限機遇的黃金時代，卻同時伴隨著機會萎縮的現實焦慮。

換言之，目前可說是最好，也是最壞的時代。

這種技術樂觀主義與市場悲觀主義的強烈矛盾，構成了本文試圖解答的核心問題： 在一個技術能力極速擴張，但初階機會看似緊縮的時代，新一代 AI 人才的真正價值是什麼？他們應如何規劃自己的職業路徑，以穿越眼前的迷霧？

《數位時代》以下將深入剖析「人才貶值」現象背後的結構性原因，為當下的 AI 人才繪製一張生存地圖。

定義困境：當「黃金時代」遇上「大夢初醒」

要理解當前 AI 人才市場的挑戰，必須先洞察其背後的宏觀困境。Lawrence Moroni 將 2022 至 2025 年的市場演變，歸納為一個清晰的三階段進程，揭示了從狂熱到理性的回歸。

第一階段（後疫情時代的招聘 Log Jam）： 隨著全球疫情趨緩，產業復甦，各公司開始瘋狂招聘，以填補過去幾年因停滯而累積的人才缺口。

第二階段（AI 爆炸引發的過度招聘）： 2022 至 2023 年，生成式 AI 的概念引爆全球，企業陷入一場前所未有的「人才爭奪戰」（talent grabs）。為了儲備 AI 人才，許多公司甚至出現了「先招進來再想做什麼」的現象。這導致大量人才被高薪聘用，但其資歷與職位並不完全匹配（underqualified），市場陷入一種集體性的過度招聘熱潮。

第三階段（2024-2025 的大夢初醒）： 進入 2024 年，企業開始意識到過度招聘帶來的問題，大規模的調整與裁員隨之而來。招聘標準變得更加謹慎務實，市場從狂熱中「大夢初醒」。

「大夢初醒」階段標誌著 AI 人才價值評估體系的永久性轉變， 從看重學歷與潛力，轉向要求被驗證的、以商業為核心的問題解決能力。

在這樣的市場洗牌中，價值的核心正在發生轉移，理解這一轉移，是找到破局點的關鍵。

破局關鍵：從「寫代碼」到「解決問題」的價值轉移

在當前的市場環境下，AI 人才實現價值躍遷的核心轉折點，並非掌握更前沿的模型或技術，而是一種思維模式與工作流程的根本性轉變。吳恩達精準地指出了這一轉變的核心：「產品管理瓶頸（Product Management Bottleneck）」。

這個洞察背後的邏輯鏈如下清晰：

前提： AI 編碼工具（如 Cloud Code、GPT-5 Codex、Gemini 3）的飛速發展，使得軟體開發的速度和效率大幅提升。

結果： 將一份清晰的規格文件（spec）轉化為可用代碼的過程，變得越來越廉價和快速。

瓶頸轉移： 真正的瓶頸不再是工程實現（engineering）本身，而是決定「該打造什麼」（deciding what to build）。這正是產品管理（Product Management）的核心職責。

吳恩達觀察到兩個具體的行業趨勢，強烈佐證了這一觀點：

工程師與產品經理的比例（Engineer to PM ratio）正在下降： 傳統科技公司的工程師與產品經理比例可能是 4:1 甚至 8:1。但現在，由於工程效率的提升，一些團隊的比例甚至達到了 2:1 或 1:1，因為需要更多的「大腦」來決定開發方向。 能夠 shaping product 的工程師價值凸顯： 那些不僅能寫代碼，還能與用戶溝通、建立同理心、並主導產品方向的「全棧」人才，正成為矽谷目前行動最快、價值最高的一群人。當工程師能獨立完成從用戶回饋到代碼實現的完整閉環時，迭代速度和創造力將遠超傳統職能分工模式。

這一轉變的殘酷定律是： 當執行的「如何做」（How）變得廉價時，定義方向的「做什麼」（What）與「為什麼做」（Why）的價值便呈指數級上升。 這也意味著，對新一代 AI 人才來說，選擇遠比努力更為重要。

焦慮的軟體工程師 圖/Gemini生成

策略拆解：AI 時代下，高價值人才的三支柱

如果產業的主要瓶頸已從「如何做」轉向「做什麼」與「為什麼做」，那麼人才所需具備的能力也必須隨之迭代。以下三大支柱，正是為此現實量身打造的新能力模型。

它們不僅僅是有益的特質，更是應對產品管理危機的直接解方：「深度理解」教你辨別什麼值得做，「商業為本」定義了為什麼它有價值，而「網絡共振」則能加速整個過程。

支柱一：成為「可信賴的顧問」

在當前的市場，「深度理解」的定義已經進化。它不再僅是學術層面的模型知識，更是能辨別技術信號與市場噪音的商業智慧。

Lawrence Moroni 分享了他幫助一家歐洲公司導入「Agent」的案例，這完美詮釋了如何成為一名「可信賴的顧問」（trusted advisor）：

提問「為什麼（Why）」： 當客戶帶著「我們需要一個 Agent」這樣被市場炒作影響的模糊需求找來時，一名優秀的顧問不會直接提供技術方案，而是反覆追問其背後的商業動機。

剝離炒作，回歸本質： 經過深入溝通，Moroni 發現客戶的真實痛點是「提升銷售人員的工作效率」。他成功地將一個被過度炒作的技術概念（Agent），還原為一個具體的業務問題。

提供基於商業邏輯的 AI 方案： 最終，他提出的解決方案並不是盲目構建一個泛化的「Agent」，而是利用 AI 來提煉銷售情報，直接解決銷售團隊在信息研究上耗時過多的核心痛點。

此支柱的核心能力在於：能夠抵制社交媒體上以「參與度（engagement）」而非「準確性（accuracy）」為導向的資訊，向決策者清晰地解釋技術的現實邊界，並將其與真實的商業價值掛鉤。

支柱二：從「技術債」視角驅動高質量交付

在當下的產業環境中，「商業為本」的思維已變得空前重要。Lawrence Moroni 強調，商業聚焦已是「不容談判（non-negotiable）」的鐵律。這意味著，在當前嚴苛的資本效率審查下，任何脫離商業目標的技術探索，都可能被視為一種戰略上的奢侈。

要實踐這一原則，一個絕佳的評估框架是「技術債（Technical Debt）」。這個概念可以幫助我們負責任地評估「生成式編碼」（vibe coding）的價值。

Moroni 用了一個生動的比喻：好的技術債就像房貸，雖然是負債，但它能讓你獲得一項有長期增值潛力的資產（房子）；而壞的技術債則像高息信用卡債，是為了一時衝動的消費，卻帶來了難以償還的長期負擔。

基於此框架，負責任的 AI 編碼（Responsible Vibe Coding）應遵循以下三個評估標準：

清晰的目標是否達成？（Clear objectives met?）

是否交付了商業價值？（Business value delivered?）

代碼是否具備人類可理解性？（Human understanding?）

AI 工具賦予了我們快速創造的能力，但高價值人才的職責是管理這種創造所帶來的長期成本（技術債），確保每一次交付都是對商業目標的正向投資，而不是製造出混亂的「義大利麵式代碼（spaghetti code）」。

支柱三：在「對的圈子」中加速進化

在瞬息萬變的 AI 領域，個人學習的速度與職業成功的上限，不僅取決於自身努力，更深刻地被所處的環境與人際網絡所定義。

吳恩達引用社會學觀點： 「你最親近的五個人決定了你是誰」 ，強調與優秀、勤奮的人為伍，將產生巨大的正向影響力。他特別提到了史丹佛大學獨特的 「結締組織（connective tissue）」。這種與全球頂尖 AI 實驗室的深厚人脈網絡，使得身處其中的人能夠獲得許多未公開的寶貴知識。例如，「試試這個，別做那個，那個只是炒作...。」這些來自前沿的「內線消息」，能幫助人做出更優的技術決策，避免在錯誤的方向上浪費時間。

吳恩達強調，高品質人際網絡在加速技術與戰略洞察上的力量，而 Moroni 則將此概念，置於招聘流程的務實場景中加以印證。他的案例揭示了網絡的另一面： 關鍵不僅在於你認識誰，更在於你如何在這個網絡中，展現自己作為一個有價值、易合作的成員。

求職視角： 選擇團隊遠比選擇公司品牌更重要。他分享了一個史丹佛學生加入一家頂尖 AI 公司，卻被分配到非 AI 的 Java 後端支付系統的真實案例，最終因無法發揮所長而在一年後失望離職。

面試視角： 公司也在選擇「他們想與之共事的人」。他講述了一個技術能力極強的「10x 工程師」的故事，此人因在面試中態度過於強硬好鬥，而錯失了三百多個工作機會。這個故事提醒我們，協作與溝通能力同樣是核心競爭力。

此支柱的行動指南十分明確：有意識地構建和融入一個高品質的專業網絡，並在互動中展現自己的合作價值。這是在不確定性中保持領先的最強槓桿。

白話來說，即使你在技術面上是箇中翹楚，目中無人的混蛋仍有高機率喝西北風。

結語：在「大」與「小」的岔路口，找到你的位置

在理解了市場困境、價值轉移和個人能力支柱後，最後一步是將目光投向未來，洞察產業的宏觀走向，以便做出更具前瞻性的職業選擇。Lawrence Moroni 預測，未來幾年 AI 產業將出現顯著的「二元化（bifurcation）」趨勢。

特徵 大模型 AI 小模型 AI 核心形態 由巨頭公司託管的超大規模基礎模型 可自部署、開源權重（open-weights）的模型 代表廠商 OpenAI (GPT), Google (Gemini), Anthropic (Claude) 中國的開源模型、Hugging Face 生態等 主要場景 通用能力、AGI 探索 隱私敏感領域（法律、醫療）、特定任務微調（fine-tuning）、邊緣端智能 當前狀態 炒作與 VC 投資集中，可能面臨泡沫風險 市場需求未被充分滿足，潛力巨大

這一趨勢對人才的技能需求帶來了深刻啟示。「小模型 AI」的興起，將催生對微調（fine-tuning）、模型部署、特定領域知識結合等技能的巨大需求。

Moroni 以好萊塢為例，電影公司極度重視其智慧財產權（IP）保護，絕不可能將劇本等核心資料上傳至第三方大模型進行分析。 因此，能夠在內部自部署、微調的小模型，將成為這些企業的剛性需求，其商業價值不言而喻。

核心挑戰已不再是單純的技能獲取，而是戰略定位。在一個產業同時向「大模型 AI」高度整合、又向無數「小模型 AI」應用極度碎片化的未來，最具價值的專業人士，將是那些能跨越兩端、扮演轉譯者與價值創造者的角色。

最後來說，前述的「三大支柱」不僅是一套求生工具，更是一套能讓你安然度過必然到來的泡沫破裂、並在價值浮現的任何角落都能精準捕獲機會的戰略裝備。

資料來源：史丹佛大學

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

