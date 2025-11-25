AI晶片供不應求！台積電擬加碼投資9千億建「3座2奈米廠」...地點傳落腳南科

有「護國神山」之譽的台積電傳出加碼投資美國千億美元，且正加速建廠之外，在台灣也擴大投資建廠力道。據《自由時報》指出，台積電因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區。

根據《自由時報》報導，台積電因先進製程目前市場需求強勁，持續在台灣投資先進製程，包含台中A14廠區也已動工，將持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，一切資訊以公司對外公告為主。不過，報導表示，「政府相關單位三緘其口，不予回應」。

《自由時報》指出，供應鏈廠商透露，台積電近期已與國科會等政府單位會商，表達將增加再投資建3座2奈米廠的資源需求，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」。以用地區塊來看，A區上看40公頃是適合晶圓廠建地，建廠時程可能還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

報導提到，台積電在竹科寶山建2座2奈米廠、高雄楠梓規劃5座廠，本季已開始量產二奈米，「公司先前法說會預期2奈米需求強勁，明年（2026）產能將快速成長，2奈米家族將成為公司大規模且長期貢獻營運的製程」。

（圖片來源：三立新聞）

