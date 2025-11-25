AI晶片戰傳Meta擬投Google懷抱 資料中心採用TPU

（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國媒體報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，並先於明年起租用這些晶片。Meta目前是輝達大客戶。

美國科技新聞網站The Information的報導指出，Google（谷歌）主打TPU是比輝達（Nvidia）的GPU（繪圖處理器）AI晶片更便宜的替代選項，且適合對安全標準要求較高的企業。Google並提過目標其TPU晶片能達到輝達營收的10%。

路透社報導，鑒於輝達晶片目前供應吃緊，現已能透過Google的雲端運算服務Google Cloud租用的TPU，成為另個選擇。

臉書（Facebook）母公司Meta自2022年以來一直是輝達最大客戶之一，採購了大量GPU來訓練其AI模型，以及用於服務旗下應用程式（app）每天30億餘使用者的流量。

然而根據The Information報導，Meta如今考慮斥資數以十億計美元採用Google的AI晶片。

路透社尚無法核實這則消息，Meta、Google和輝達也未立即回覆置評請求。

Meta今年稍早已宣布，未來3年將投資6000億美元在美國打造基礎設施及創造就業，包括建設AI資料中心。（編譯：張正芊）1141125