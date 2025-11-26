AI晶片戰… 傳谷歌搶大單 挑戰Nvidia霸主地位

谷歌市值直逼四兆 輝達跌破5兆

Nvidia輝達(另稱英偉達)稱霸人工智慧(AI)領域的龍頭地位正面臨谷歌(Google)挑戰，Google母公司Alphabet推出的AI工具、雲端運算以及晶片業務獲得市場熱烈反應，投資人正把輝達、谷歌在AI產業推往不同方向。臉書(Facebook)母公司Meta Platforms正在洽談以數十億手筆購買谷歌AI晶片的消息傳出，Alphabet股價25日上漲超過1%，延續幾個月以來漲勢，如今市值直逼四兆，市值位居全球第一的輝達股價25日則下跌2.6%，市值跌破前幾周剛登上的五兆大關。

廣告 廣告

輝達：我們仍領先一個世代

Alphabet這個月股價已上漲15%，輝達股價則縮水12%。輝達對谷歌表現表達恭賀，但也有信心的表示輝達仍領先一個世代。

科技新聞網站The Information報導Meta數據中心將使用谷歌晶片的消息傳出，Alphabet股價25日早盤一度上漲3.2%。Alphabet去年增加半導體產量，有助於降低對外部供應商的依賴。

25日傳出的消息讓已經惴惴不安的投資人更加緊張，因為AI產業的循環融資、肆無忌憚大手筆投資以及競爭漸趨激烈，早就讓投資人出現疑慮。西諾佛信託公司(Synovus Trust)高階投資組合經理摩根(Dan Morgan)表示，像谷歌一樣的超大規模雲端服務商(hyperscaler)進軍輝達領域，「觸動了人們早就存在的恐懼」。

摩根說：「谷歌實力堅強，不是能被忽視的小角色。」

輝達是25日跌幅最大的AI相關股票之一，超微(AMD)股價也下跌4%，超微電腦公司(Super Micro Compute)股價則跌2.5%，甲骨文(Oracle)股價縮水1.6%。

除了AI概念股票之外，投資人踴躍購買幾乎所有其他產業股票，史坦普500指數(S&P 500)11個領域當中有8個領域上揚，其中又以醫療保健類股上漲2.2%表現最佳。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲664點，升幅大約1.4%，創下今年8月以來最大漲幅。

華爾街日報分析，AI產業面臨問題依然是投資人最關心的焦點，輝達股價今年以來上漲32%，但AI基礎建設的一波波巨額投資未來幾年是否真的可以轉變為利潤，近來引起投資人擔心，導致股價受到衝擊。

對AI榮景抱持懷疑者包括電影「大賣空」(The Big Short)原型人物、投資人貝瑞(Michael Burry)。貝瑞近20年前押注次級抵押貸款崩潰結果大賺一筆，今年第三季則透露做空輝達。貝瑞也撰文比較網路泡沫時期與現今的AI熱潮。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費