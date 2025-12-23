AI晶片水閘大開！阿里巴巴、字節跳動瘋搶超微、輝達

黃仁勳發表Blakwell系列。（圖／下載自輝達官網）

美國政府對中國打開AI晶片水閘，中企爆買潮來了？根據外電報導，阿里巴巴考慮向超微訂購4～5萬個舊的中國特規版AI晶片MI308，而TikTok母公司字節跳動除了先砸4億美元只是先試用輝達H200，更初步規劃2026年將撒850億人民幣、相當於近121億美元採購AI晶片，如果H200能足量供應，不排除提高資本支出以便繼續大買特買。

川普政府在12月初解除部分先進AI晶片輸陸的禁令，不僅輝達H200解禁，與輝達H20等級相近的超微MI308也同在解禁之列，而昨日更傳出，輝達已經通知中國客戶，最快在農曆年前H200就可以出貨，數量可能可以達到4萬至8萬顆左右。

綜合外電報導，字節跳動初步計劃，2026年資本支出為1,600億人民幣，其中超過一半、也就是850億人民幣（約當於121億美元），將用於採購AI晶片。雖然對比於美國一線CSP採購AI晶片、AI伺服器的手筆，字節跳動的資本支出實在不算什麼，不過外電也同步指出，H200一顆要價2萬美元，字節跳動第一波將爆買2萬顆來試用，相當於砸4億美元只是為了做測試，如果H200能夠不限量供應、也不會遭遇中國政府的反對，字節跳動將上調資本支出以便採購。

至於外傳也對採購輝達H200有高度興趣的阿里巴巴，外電指出，阿里巴巴不只對H200有興趣，就連對超微舊的AI晶片MI308也有興趣，有意採購4～5萬個，顯示阿里巴巴不只要大買特買美國的AI晶片，還要分散採購來源，以便分散風險。

MI308是超微上上代AI晶片MI300的降規版，性能約略對標輝達中國降規版的H20，運算性能但遠不及H200，與H200同等級的超微AI晶片應是MI325X，而今年下半年超微已經推出MI350。



