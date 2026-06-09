AI晶片測試需求升溫 漢測5月營收倍增

【記者柯安聰台北報導】漢民測試（7856）5月營收4.26億元，與去年同期比較年增104.39%，主要受惠於AI晶片測試需求持續升溫，推升熱管理模組、相關客製化產品及工程服務需求同步成長。



隨著AI伺服器與高階運算架構持續演進，市場對運算效能、功耗密度與系統穩定性的要求同步提升，也使熱管理相關議題在半導體供應鏈中受到更多關注。此一趨勢亦延伸至晶圓測試階段，隨著AI晶片測試條件日益複雜，測試環境的穩定性與系統整合能力成為關鍵。



漢測憑藉自主研發能力，並整合探針卡、工程服務及客製化產品經驗，持續佈局熱管理相關技術與應用，提供對應的測試解決方案，協助客戶因應高階晶片測試所需的多元需求。未來隨著高階晶圓測試需求持續提升，相關佈局亦將有助於優化公司產品組合，並進一步強化漢測在晶圓測試市場的差異化競爭力。（自立電子報2026/6/9）