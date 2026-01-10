AI晶片測試需求爆炸 漢測12月營收月增37%營運加速升溫！

財經中心／余國棟報導

漢測近年持續強化一站式半導體測試解決方案布局，核心業務涵蓋探針卡設計製造、測試設備工程服務、半導體設備研發與代理，以及客製化產品開發等。隨著產品應用範圍不斷擴展，不僅鞏固其在高階晶圓測試市場的競爭優勢，更帶動營運表現升溫。（圖／漢測官網）

隨著先進製程持續微縮、封裝架構日趨複雜，市場對高彈性、可高度客製化測試設備與解決方案的需求持續攀升。半導體晶圓測試大廠漢測（7856），公布12月營收為新台幣2.92億元，較11月增加37.64%，帶動全年累計營收約新台幣24.25億元，年增51.75%。12月營收成長主要來自探針卡與耗材、工程服務兩大業務動能。

根據Future Market Report指出，人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）晶片測試需求持續擴大，推升全球半導體測試服務市場規模成長。在此產業趨勢帶動下，晶圓廠與封測廠為確保先進節點與 AI 晶片製程良率與穩定度，持續加大測試產能與設備投資，促進漢測工程服務需求成長；同時，客戶為提升測試良率及延長探針卡使用壽命，清針耗材採用率增加，帶動相關產品銷售表現。

廣告 廣告

漢測近年持續強化一站式半導體測試解決方案布局，核心業務涵蓋探針卡設計製造、測試設備工程服務、半導體設備研發與代理，以及客製化產品開發等。隨著產品應用範圍不斷擴展，不僅鞏固其在高階晶圓測試市場的競爭優勢，更帶動營運表現升溫。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股飆歷史新高！台指夜盤強漲373點 台股開盤再戰高點

每4分就有一位罹癌！癌症居我國死因之冠 治療費驚人就靠它

盤後籌碼／台股跌71點外資倒68億 這5檔一夕變重災區！

台股3萬後的新解法 投信總座張雍川曝這3檔混搭安啦！

