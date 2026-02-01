AI晶片熱潮助威 南韓1月出口創歷史新高

南韓今天(1日)公布官方數據顯示，在全球人工智慧(AI)蓬勃發展下，受到這股熱潮大力仰賴南韓生產的晶片所賜，南韓1月出口創下史上新高。

根據南韓產業通商部發表的聲明，南韓1月出口總值達到658億美元，年增33.9%，1月出口金額首度創下突破600億美元的紀錄。

南韓擁有全球主要的記憶體晶片製造商，南韓製造的產品已成為AI基礎設施的關鍵部分。科技巨擘三星(Samsung)和SK都已經公布創紀錄的10月至12月當季營收。

南韓產業通商部表示，半導體出口達到205億美元，增幅102.7%，創下單月晶片出口額第二高紀錄。 (編輯:柳向華)